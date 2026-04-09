mozo ワンダーシティ 2026年4月新店舗 世界初の直営店となる「numbuzin」を含む3店舗がオープン！
mozo ワンダーシティ(名古屋市西区二方町40番)は、2026年4月に世界初の直営店となる「numbuzin」を含む3店舗がオープンいたします。オープン記念のイベントもご用意し、みなさまのご来店をお待ちしております。
■新しいお店をご紹介
世界初の直営店
2026年4月29日(水・祝)オープン
numbuzin(ナンバーズイン) 新店［2F］スキンケアグッズ
numbuzin ロゴ
numbuzin イメージ
「肌に、いい数字を。」
numbuzinは、複雑な肌のお悩みに「数字」で簡単に正解を提案するブランドです。
お客様それぞれの悩みに合わせた、成分中心スキンケアソリューションを直接体験するストアで、自分の肌に最適なスキンケアをお試しください。
【プレオープンイベントのご案内】
「numbuzin」の世界初となる直営店のオープンを記念し、4月28日(火)にプレオープンイベントを開催いたします。
本イベントは限られた方々をご招待のうえ、ゆっくりとご体験いただける内容となっております。ご来場の皆さまには、特別なプレゼントをご用意しております。
ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、ぜひご取材をご検討くださいますようお願い申し上げます。
(参加をご希望のメディア関係者様)
ご参加いただけるメディア関係者様は、ギフト等のご用意の都合上、4月20日(月)までに下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
会社名 ： 株式会社BENOW
担当者 ： 李 書喜(イ・ソヒ)
電話番号 ： +82-10-2566-3299
メールアドレス： jm01@benow.co.kr
【オープンイベント】
〈1〉 期間中、お買上げのお客さまへサンプルプレゼント
開催期間：2026年4月29日(水・祝)～7月29日(水)
※公式LINE友だち限定(当日追加OK) ※一部対象外商品あり ※なくなり次第終了
〈2〉期間中、税込3,300円以上お買上げのお客さまへ
オリジナルキーキャップDIY体験をプレゼント
開催期間：2026年4月29日(水・祝)～7月29日(水)
※公式LINE友だち限定(当日追加OK) ※なくなり次第終了
〈3〉期間中、税込5,500円以上お買上げのお客さまへ
ドレッシングパウダー(税込880円相当) 1点プレゼント
開催期間：2026年4月29日(水・祝)～7月29日(水)
※公式LINE友だち限定(当日追加OK) ※なくなり次第終了
〈4〉mozoアプリ会員さま限定 numbuzinオープン記念クーポン配信
開催期間：2026年4月29日(水・祝)～5月1日(金)
内容 ：期間中、税込5,000円以上お買上げで500円OFFとなるクーポンを配信
※お一人さま1回限り
2026年4月10日(金)オープン
archives(アルシーヴ) 新店［3F］レディス
archives ロゴ
archives イメージ
archives ノベルティー
カジュアルに女性らしくFASHIONを楽しむ。
日常の中に馴染むカジュアルをベースに今の気分にあったトレンドのスタイリングを提案。
【オープンイベント】
〈1〉 期間中、13,000円以上お買上げのお客さまへ限定バッグプレゼント
開催期間：2026年4月10日(金)～
※なくなり次第終了
〈2〉 mozoアプリ会員さま限定 archivesオープン記念クーポン配信
開催期間：2026年4月10日(金)～4月19日(日)
内容：期間中、税込5,000円以上お買上げで500円OFFとなるクーポンを配信
※お一人さま1回限り
2026年4月24日(金)オープン
MONEYDOCTOR PREMIER(マネードクタープレミア) 新店［4F］プライベートファイナンシャルサービス
MANEYDOCTOR PREMIER ロゴ
MANEYDOCTOR PREMIER イメージ
マネードクタープレミアでは、老後資金や将来へ向けた貯蓄計画など、人生に必要となる「お金」に関することをファイナンシャルプランナー(FP)に無料で相談いただけます。
【オープンイベント】
期間中、ご来店＋アンケート回答で、先着150名さまにオリジナル除菌スプレーをプレゼント！
開催期間：2026年4月24日(金)～
※なくなり次第終了
■mozo ワンダーシティ施設概要
所在地 ： 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番
事業者 ： 日本都市ファンド投資法人
運営・管理： イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海
施設規模 ： 敷地面積：約107,000m2 延床面積：約244,000m2
営業時間 ： ショップ・サービス 10：00～21：00 レストラン 11：00～22：00
イオンスタイルワンダーシティ 9：00～23：00
※一部営業時間が異なる店舗・売場がございます。
施設HP ： https://www.mozo-wondercity.com/
■mozo ワンダーシティ位置図
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