mozo ワンダーシティ(名古屋市西区二方町40番)は、2026年4月に世界初の直営店となる「numbuzin」を含む3店舗がオープンいたします。オープン記念のイベントもご用意し、みなさまのご来店をお待ちしております。









■新しいお店をご紹介

世界初の直営店

2026年4月29日(水・祝)オープン

numbuzin(ナンバーズイン) 新店［2F］スキンケアグッズ





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「肌に、いい数字を。」

numbuzinは、複雑な肌のお悩みに「数字」で簡単に正解を提案するブランドです。

お客様それぞれの悩みに合わせた、成分中心スキンケアソリューションを直接体験するストアで、自分の肌に最適なスキンケアをお試しください。









【プレオープンイベントのご案内】

「numbuzin」の世界初となる直営店のオープンを記念し、4月28日(火)にプレオープンイベントを開催いたします。

本イベントは限られた方々をご招待のうえ、ゆっくりとご体験いただける内容となっております。ご来場の皆さまには、特別なプレゼントをご用意しております。

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、ぜひご取材をご検討くださいますようお願い申し上げます。





(参加をご希望のメディア関係者様)

ご参加いただけるメディア関係者様は、ギフト等のご用意の都合上、4月20日(月)までに下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。





会社名 ： 株式会社BENOW

担当者 ： 李 書喜(イ・ソヒ)

電話番号 ： +82-10-2566-3299

メールアドレス： jm01@benow.co.kr









【オープンイベント】

〈1〉 期間中、お買上げのお客さまへサンプルプレゼント

開催期間：2026年4月29日(水・祝)～7月29日(水)

※公式LINE友だち限定(当日追加OK) ※一部対象外商品あり ※なくなり次第終了





〈2〉期間中、税込3,300円以上お買上げのお客さまへ

オリジナルキーキャップDIY体験をプレゼント

開催期間：2026年4月29日(水・祝)～7月29日(水)

※公式LINE友だち限定(当日追加OK) ※なくなり次第終了





〈3〉期間中、税込5,500円以上お買上げのお客さまへ

ドレッシングパウダー(税込880円相当) 1点プレゼント

開催期間：2026年4月29日(水・祝)～7月29日(水)

※公式LINE友だち限定(当日追加OK) ※なくなり次第終了





〈4〉mozoアプリ会員さま限定 numbuzinオープン記念クーポン配信

開催期間：2026年4月29日(水・祝)～5月1日(金)

内容 ：期間中、税込5,000円以上お買上げで500円OFFとなるクーポンを配信

※お一人さま1回限り









2026年4月10日(金)オープン

archives(アルシーヴ) 新店［3F］レディス





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カジュアルに女性らしくFASHIONを楽しむ。

日常の中に馴染むカジュアルをベースに今の気分にあったトレンドのスタイリングを提案。









【オープンイベント】

〈1〉 期間中、13,000円以上お買上げのお客さまへ限定バッグプレゼント

開催期間：2026年4月10日(金)～

※なくなり次第終了





〈2〉 mozoアプリ会員さま限定 archivesオープン記念クーポン配信

開催期間：2026年4月10日(金)～4月19日(日)

内容：期間中、税込5,000円以上お買上げで500円OFFとなるクーポンを配信

※お一人さま1回限り









2026年4月24日(金)オープン

MONEYDOCTOR PREMIER(マネードクタープレミア) 新店［4F］プライベートファイナンシャルサービス





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マネードクタープレミアでは、老後資金や将来へ向けた貯蓄計画など、人生に必要となる「お金」に関することをファイナンシャルプランナー(FP)に無料で相談いただけます。









【オープンイベント】

期間中、ご来店＋アンケート回答で、先着150名さまにオリジナル除菌スプレーをプレゼント！

開催期間：2026年4月24日(金)～

※なくなり次第終了









■mozo ワンダーシティ施設概要

所在地 ： 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 ： 日本都市ファンド投資法人

運営・管理： イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模 ： 敷地面積：約107,000m2 延床面積：約244,000m2

営業時間 ： ショップ・サービス 10：00～21：00 レストラン 11：00～22：00

イオンスタイルワンダーシティ 9：00～23：00

※一部営業時間が異なる店舗・売場がございます。

施設HP ： https://www.mozo-wondercity.com/









■mozo ワンダーシティ位置図





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