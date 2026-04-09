ミニストップは、北海道産ジャガイモを使用したフライドポテト商品「北海道ウェーブポテト」と、カルビー株式会社の人気スナック菓子「ポテトチップス しあわせバタ～」がコラボレーションした、あまじょっぱい味わいがクセになる「北海道ウェーブポテト しあわせバタ～」※1 を、４月１０日（金）に、国内のミニストップの店舗にて数量限定で発売いたします。容器には、「ポテトチップス しあわせバタ～」をイメージしたデザインの専用容器を使用します。 ミニストップは今後も、原料・食感にこだわったミニストップならではの商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】

●商品名：北海道ウェーブポテト しあわせバタ～ ●本体価格：３４８円（税込価格３７５．８４円）※2 ●エネルギー：３２４kcal※3 ●発売地区： 全国（２０２６年２月末現在：１，７５７店）※4 ●商品特長： ★カルビー株式会社の人気スナック菓子フレーバー「ポテトチップス しあわせバタ～」と コラボした、 ミニストップのウエーブカットフライドポテト「北海道ウェーブポテト」です。 ★ 「バター」、「はちみつ」、「パセリ」、「マスカルポーネチーズ」の４つの素材を合わせた、 ４あわせ(しあわせ)バター味のフリフリパウダー付きです。 ★ポテトにパウダーを振りかけて、専用袋をシャカシャカしてお召し上がりください。 専用容器が終了した場合は、通常容器になります。 ※1 はちみつを使用しているため、１歳未満の乳児には与えないでください。 ※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 ※3 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。 ※4 一部取り扱いの無い店舗がございます。

【お店で待たずに、さっと受け取り！ミニストップのモバイルオーダーが便利！※5】

〔モバイルオーダーのご利用について〕 〔ミニストップアプリ版〕※6 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要です。 ミニストップアプリの画面中央、右下「オーダー」ボタンから注文 〔ミニストップスマートフォン用ホームページ〕 店頭販促物掲載の二次元コードからアクセスし、注文 （会員登録は無し。領収書発行の為、メールアドレスの登録は必要となります。） 〔利用可能な決済方法一覧〕 ・ミニストップアプリ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード ・ミニストップスマートフォン用ホームページ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード 〔利用できるクレジットカード〕 イオンマークのカード、VISA、JCB、MASTER、American Express、Diners Club

※5 カウンターコーヒーやクーポン商品など、一部の商品を除きます。 ※6 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要となります。