経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。本年で5年連続の認定となります。

健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。 経済産業省HPより引用： https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

BBSの健康経営に対する想い

BBSでは、2019年に「健康経営宣言」を行い、社員を最重要の財産として「人財」と定義し、この「人財」が身体的、精神的に健康である事が企業の成長・発展へつながっていくと考えています。そうした背景を踏まえ、「仕事（ワーク）」と「プライベート（ライフ）」を「統合する（インテグレーション）」という考えのもと、仕事とプライベートの双方が相乗効果を生むことをめざし、従業員の両面の充実を図ることを目的とした「ワーク・ライフ・インテグレーション向上施策」を実施しています。 社員一人ひとりが心身ともに健康に、長期にわたり安心して働き続けられる環境を整備するため、これまで以上に育児や介護・女性特有の健康課題に対して取り組んでまいります。

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/） 代表者：代表取締役社長 小宮 一浩 設立：1967年8月26日 所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F 事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 コーポレートブランディング部 石橋 TEL：03-3507-1305 / E-MAIL：bbs_pr@bbs.co.jp