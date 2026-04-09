株式会社Ottocast(所在地：中国、代表者：チョウ・セツキン)は、ゴールデンウィークのドライブシーズンに向けて、車内体験を向上させるカーエレクトロニクス製品4モデルを対象とした期間限定セールの実施を発表いたしました。





Ottocast製品ラインナップと車内利用イメージ





2026年のゴールデンウィークが近づき、家族でのお出かけや友人との長距離ドライブ、帰省など、クルマで移動する機会が一年で最も増えるシーズンを迎えます。





一方で、長時間の移動においては、「退屈を感じやすい」「ナビの使い勝手に不満がある」「スマートフォン接続の手間がかかる」といった課題も多く挙げられています。





こうしたニーズに応えるべく、車内を“スマート空間”へと進化させるブランドOttocastは、ゴールデンウィークに向けて、用途別に選べる4つの人気シリーズを展開。ナビ・動画・音楽・通信を一体化し、移動時間そのものを“楽しむ時間”へと変える新たなドライブ体験を提案します。





今回のキャンペーン対象は以下の4製品です。それぞれの特長と、期間限定価格をご確認ください。





「ScreenFlow」使用イメージ(車内でのエンタメ体験)





■Ottocast ScreenFlow

1.【高解像度ディスプレイ】見やすいナビ表示

1920×720の高精細画面により、ゴールデンウィークの混雑した道路でもルート確認がスムーズ。長距離移動でも視認性が高く、安心して運転できます。





2.【Android 13搭載】アプリ利用対応

Androidシステムを搭載し、ナビや情報検索などのアプリに対応。ゴールデンウィーク中の移動でも、必要な情報をスムーズに確認できます。





3.【分割画面対応】ナビ＋エンタメ同時表示

ナビを確認しながら音楽や動画を同時再生できるため、渋滞中の車内でも同乗者が退屈せず快適に過ごせます。





4.【簡単設置】工事不要ですぐ使える

ダッシュボードに置くだけで設置完了。出発前でもすぐ導入でき、急な旅行計画にも対応可能です。





5.【ポータブル設計】複数車で使える

軽量で持ち運びやすく、レンタカーや家族の車でも活用できるため、ゴールデンウィークの様々な移動シーンに最適です。





「ScreenFlow」製品イメージおよびGWセール情報





■Ottocast ScreenFlowゴールデンウィーク限定セール

・通常価格 ： 30,800円 → 特価：19,999円

・割引コード： GW2026S1

・販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHB52HST

・有効期限 ： 2026年5月9日まで





「P3 Pro」車内使用シーン(後部座席エンタメ)





■Ottocast P3 Pro

1.【最新システム搭載】高性能＆スムーズ動作

Android＋独自OS「OttoDrive 3.0」により、旅行中のナビ切替や動画再生もストレスなく操作可能。長時間のドライブでも快適さを維持します。





2.【アプリ自由化】自由にダウンロード

YouTubeやナビアプリなどを自由に追加でき、目的地検索や観光プラン確認も車内で完結。移動時間を有効活用できます。





3.【分割画面＆HDMI出力】同時表示＆後席対応

ナビと動画の同時表示に加え、後部座席モニターにも映像出力可能。家族旅行でも全員が楽しめる環境を実現します。





4.【クラウドSIM対応】通信環境も安心

SIMカード不要で通信が可能なため、ゴールデンウィーク中の混雑エリアでも安定してオンライン機能を利用できます。





5.【AI音声操作】ハンズフリーで安全

運転中でも音声で目的地検索や操作が可能。長距離ドライブでも安全性と利便性を両立します。





「P3 Pro」製品イメージおよびGW限定キャンペーン





■Ottocast P3 Proゴールデンウィーク限定セール

・通常価格 ： 54,799円 → 特価：41,799円

・割引コード： GW2026S2

・販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G34X4KVP

・有効期限 ： 2026年5月9日まで





「Mini Pico」使用シーン(ワイヤレス接続イメージ)





■Ottocast Mini Pico

1.【ワイヤレス化対応】ケーブル不要

有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化。出発時にケーブル接続の手間がなく、スムーズにドライブを開始できます。





2.【自動接続】乗るだけで起動

エンジンONで自動接続されるため、ゴールデンウィークの移動でも毎回の操作が不要で快適です。





3.【安定通信】Wi-Fi6＋Bluetooth5.4

渋滞や山道でも接続が途切れにくく、ナビや音楽をストレスなく利用できます。





4.【コンパクト設計】車内すっきり

小型設計で車内スペースを圧迫せず、長時間の移動でも快適な空間を維持できます。





5.【フル機能対応】ナビ・音楽・通話

ナビや音楽再生、通話などをそのまま利用でき、移動中の利便性をしっかりサポートします。





「Mini Pico」製品ビジュアルおよびセール情報





■Ottocast Mini Picoゴールデンウィーク限定セール

・通常価格 ： 8,999円 → 特価：5,399円

・割引コード： GW2026S3

・販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5L7PLS8

・有効期限 ： 2026年5月9日まで





「Mirror Touch」機能紹介(ミラーリング＆操作イメージ)





■Ottocast Mirror Touch

1. 【スマホミラーリング】対応アプリを大画面で表示

スマートフォンの画面をそのまま車載ディスプレイに表示でき、対応アプリの動画やコンテンツを大画面で楽しめます。ゴールデンウィークの移動中でも快適な視聴体験を提供します。





2. 【タッチ操作対応】双方向コントロールに対応

車載ディスプレイからスマートフォンの操作が可能で、画面をタッチするだけでアプリ操作が行えます。スマートフォンと車載画面の双方向コントロールにより、より直感的でスムーズな操作体験を実現します。





3. 【低遅延設計】スムーズな映像表示

低遅延のミラーリングにより、動画視聴や操作も快適。長距離ドライブ中でもストレスの少ない使用感を提供します。





4. 【給電対応】長時間ドライブでも安心

Mirror Touchは給電対応設計を採用し、使用中もスマートフォンをしっかり充電可能。ナビや音楽アプリを利用しながらでも、バッテリー切れの心配がありません。長時間のドライブでも、快適な使用体験を維持します。





5. 【簡単接続】すぐに使える設計

挿すだけで接続が完了し、ゴールデンウィーク前の準備でも手間なく導入可能。初めての方でも簡単に使用できます。





「Mirror Touch」製品イメージおよびGWセール情報





■Ottocast Mirror Touchゴールデンウィーク限定セール

・通常価格 ： 21,999円 → 特価：11,899円

・割引コード： GW2026S4

・販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJLXYNKC

・有効期限 ： 2026年5月9日まで





ゴールデンウィークは“移動時間”を楽しむ時代へ

長距離移動が多いゴールデンウィークだからこそ、車内環境の快適さが旅の満足度を大きく左右します。

Ottocastの各シリーズは、用途やライフスタイルに応じて選べるラインナップを揃え、すべてのドライバーと同乗者に新しいドライブ体験を提供します。

「ただの移動」を「楽しい時間」へ。

このゴールデンウィークは、Ottocastで車内体験をアップグレードしてみてはいかがでしょうか。









■Ottocastについて

Ottocast(オットキャスト)は、車載用スマートデバイスの企画・開発・販売を通じて、毎日のドライブをより快適で安全な体験へアップデートする製品づくりに取り組んでいます。

“使い方が難しくないこと”“運転の邪魔にならないこと”“日々のストレスを減らすこと”――実用性を大切に、これからも改良を重ねてまいります。





Ottocast製品シリーズ全体イメージ





【会社概要】

会社名 ： Ottocast(オットキャスト)

事業内容 ： 車載用スマートデバイスの企画・開発・販売

お問い合わせ ： service@ottocast.com

ブランドページ(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/ottocast

ブランドページ(楽天) ： https://www.rakuten.co.jp/ottocaststore/

YouTube ： https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon

X(Twitter) ： https://x.com/OTTOCAST_AMZ

Instagram ： https://www.instagram.com/ottocast_official





今後もOttocastは、最新技術とユーザーの声を活かし、より快適で安全なカーライフを実現する製品づくりに取り組んでまいります。今後の展開にもぜひご期待ください。