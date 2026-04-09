新潟県のこども食堂にサーモスのフライパンと真空保温調理器シャトルシェフを寄贈

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、地域の子どもたちの健康や成長を願い新潟県こどもの居場所支援コーディネーター設置事業受託先である「新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっと」様のご協力のもと、サーモスのフライパンと真空保温調理器シャトルシェフを新潟県内のこども食堂（以下、こども食堂）70か所に寄贈しました。2026年3月19日（木）には、フライパンおよび真空保温調理器シャトルシェフの贈呈式を、新潟県庁 記者発表室にて実施しました。

左から サーモス 常務取締役 新潟事業所長 後藤 亨 新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっと代表 小池 由佳氏 新潟県 福祉保健部 こども家庭課 家庭福祉係長 上田 順氏

こども食堂は、食事の提供や居場所づくりを担う場として、家庭環境の変化などから需要が高まる一方、食材高騰によるコスト増など運営上の悩みを抱えています。当社は、調理の効率化という側面から運営を支えるために、2024年よりフライパンをはじめとした調理器具を寄贈してまいりました。このたび、当社の中でも主要な事業所のある新潟県で「新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっと」様の活動に参画し、地域における支援の輪をさらに広げてまいります。

◆「新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっと」代表 小池 由佳氏

こども食堂代表へ調理器具を寄贈

本贈呈式では、「新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっと」の代表を務めている小池氏より、今回の寄贈に対する感謝の言葉をいただきました。

『この度は、サーモス様からのフライパン、そして真空保温調理器シャトルシェフのご寄贈に新潟県内のこども食堂のみなさまに代わって、厚く御礼申し上げます。こども食堂は、子どもたち、そして地域のみなさまの「共に食する」ことを願う声に応える形で、地域に根づいて参りました。一方、食材をはじめとする運営費用は、近年の物価高騰の影響もあり、厳しい状況が続いています。そのような中、サーモス様からの寄贈は、こども食堂を運営されている皆様への応援となります。今回ご寄贈いただきましたフライパン、そして真空保温調理器シャトルシェフは、こども食堂での調理を考慮した上で選んでくださったと伺っております。こども食堂への深い理解と配慮に、サーモス様の社会貢献活動への姿勢を感じさせていただきました。

この度のご寄贈に改めて御礼申し上げると共に、今後ともこども食堂に関心を寄せていただきますよう、よろしくお願いいたします。』

◆サーモス株式会社 常務取締役 新潟事業所長 後藤 亨

最後に当社の常務取締役 新潟事業所長を務める後藤より、今回の寄贈に際してのメッセージをお伝えしました。

『このたび、弊社は「新潟こども食堂・居場所ネットワーク にこねっと」様への支援を開始させていただくこととなりました。今回の取り組みの実現にあたり、多大なるご尽力を賜りました皆様に、心より御礼申し上げます。これまでの他地域への支援も含め、こども食堂に提供しておりますフライパンや真空保温調理器シャトルシェフは、燕市にございます弊社新潟事業所よりお届けしております。サーモスらしさを活かした形で、日頃からお世話になっております新潟県でお役に立てることに大きな喜びを感じております。サーモスのフライパンは深型が特長で、こども食堂でも一度にたくさんの料理を作る際にご活用いただけます。また、真空保温調理器シャトルシェフは、火にかけた調理鍋を保温容器に入れ、余熱でじっくり火を通す「保温調理」を行う製品です。調理時間やスペースが限られているこども食堂でご利用いただくことで、より手間をかけずに料理を作ることができます。一般的な鍋に比べて火にかける時間を短縮できるため、調理の安全性の向上、ガスや電気代といった運営コストの低減、さらには環境負荷の軽減にもつながると考えております。そして何より、これらサーモスの調理用品が作業の効率化に貢献し、スタッフの皆様の手が少しでも空くことで、子どもたちや地域の皆様とのコミュニケーションの時間が増えることを期待しております。新潟県のこども食堂で、温かい食事とともに笑顔とつながりの輪がさらに広がっていくことを心から願っております。』

◆こども食堂での活用の様子

贈呈式終了後には、「地球の子供食堂と宿題 Cafe ひがしく店」にて、寄贈品を活用したメニューが提供されました。温かい食卓を囲み、地域の子どもたちとのふれあいの時間が生まれました。

■新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっと様への支援内容

販売店様の流通過程で発生する未使用かつ使用可能な製品「フライパン」「真空保温調理器シャトルシェフ」を新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっと様に寄贈。

■「新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっと」とは

新潟県内のこども食堂やこどもの居場所の県域ネットワークです。子どもが安心して笑顔で過ごせる地域を目指し、こども食堂やこどもの居場所を運営する団体の支援活動、団体と地域や企業等をつなぐサポートに取り組んでいます。

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。