衣替えからはじめる春の暮らし。季節限定コレクション「REFRESH YOUR DAYS」95アイテムを発売。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、春の限定コレクションを、2026年4月1日(水)より販売開始いたしました。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/spcc/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/spcc/)

今年のニトリは、「しまって、替えて、春にチェンジ。」をテーマに、この時期に多くの人が行う衣替えをきっかけとしてお部屋も春仕様にリフレッシュする、手軽な季節の楽しみ方を提案します。

まずは、衣替えで冬物を「しまって」、クローゼットの中を整理整頓。出し入れしやすい収納アイテムを使うと、新しいシーズンの毎日が便利になります。

そして、明るくやさしい色合いのアイテムに「替えて」、春らしさをプラス。寝具の入れ替えといっしょに、ふとんまわりのカバーを替えて、季節感を盛り上げてみましょう。ラグや収納バスケットも軽やかな色や素材を取り入れると、お部屋全体が一気に「春にチェンジ。」します。

また、食卓やキッチン、バスルームでは、食器やランチョンマット、エプロン、タオルなど、小さなアイテムを入れ替えるだけで春の気分を楽しめます。

季節の変わり目に暮らしをリフレッシュするアイデアを、ぜひ店頭・WEBページにて、ご覧ください。

【販売場所】全国のニトリ店舗（一部店舗を除く）、ニトリネット

ニトリネット特設ページはこちらから https://www.nitori-net.jp/ec/feature/spcc/

※数に限りがあります。なくなり次第終了いたします。

■春の衣替えとお部屋づくりのアイデアをご紹介 ※価格はすべて税込み表記

【見やすい収納で、クローゼットを春にチェンジ。】 冬物の衣類や寝具は、見やすく取り出しやすい収納ケースにまとめて片付け。クローゼットの中を整理すれば、次の季節の衣替えもスムーズ。

・ワイヤー収納ボックス (EB2c01) 1,990円

幅53×奥行38×高さ36cm

透明窓から中身が見えて、収納したオフシーズンの服やふとんも、必要なときにサッと探してすぐ取り出せる。

・吊り収納 5段 (EB2c01) 1,390円

幅28×奥行39×高さ88cm ※引き出しは別売です

クローゼットの中で迷子になりがちな小物も、ぱっと見えて出し入れしやすい。

【ふとんカバーから、寝室を春にチェンジ。】冬用のふとんをしまったら、淡くやさしい色合いのカバーに替えて、一気に春らしく。

・掛け布団カバー シングル(CS2601 ハナガラ PU S) 1,990円 幅150X奥行210cm

ポコポコとした立体感が春のやわらかな雰囲気にぴったり。

・クッションカバー(ワッフル PU WF2601) 799円

幅45×奥行45cm

ワッフル生地でさらりとした肌ざわり。明るいカラーをベッドのアクセントに。

【軽やかな素材で、春にチェンジ。】 風や光を通す、ガラス素材や編み込みデザインで、春の軽さを取り入れて。

・アロマディフューザー (26SS MS01) 999円

幅8.9 x 奥行3.7 x 高さ21

ベッド横に置いて、眠る前の空気をラベンダーのやさしい香りで整えて。

・ハンドメイドフラワーベース（SSRM03） M 1,290円

幅7.8 x 奥行7.8 x 高さ11.5

・ハンドメイドフラワーベース（SSRM04） L 1,490円

幅8.8 x 奥行8.8 x 高さ14.5

お部屋にやさしい空気感を届ける編み込みデザイン。

・蓋付きバスケット (FL11 3535 ベージュ) 2,490円

幅35×奥行35×高さ22.5cm

中身をホコリから守る蓋付き。スカラップがかわいいアクセント。

・バスケット (FL12 4040 ベージュ) 1,490円

幅40×奥行40×高さ20cm

天然素材のやさしい風合い。床に置くだけでナチュラルな収納に。

【ダイニング小物で、春にチェンジ。】やさしいカラーのランチョンマットやお花のかたちの食器で春気分UP。

・ PVCランチョンマット(FL CSP LQ26) 399円

幅32×奥行42cm

春の食卓を明るく彩るデザイン。PVC素材でサッと拭けて、お手入れ簡単。

・ラウンドプレート(18cm HU 24SS) 499円

幅18.6×奥行18.6×高さ2.5cm

・ラウンドプレート(24cm HU 24SS) 799円

幅24×奥行24×高さ2.8cm

・ボウル(15cm HU 24SS) 499円

幅15×奥行15×高さ5.5cm

サラダやフルーツ、パスタなど、どんな料理も春らしく彩る。

・シリコンコースター(CSP QA26) 399円

幅9.5×奥行9.5cm

お花のかたちがキュートなコースター。滑りにくいシリコン素材。

・吸水コースター(CSP 2P NA26) 2枚セット 199円

幅9×奥行9cm

シンプルなデザインが、毎日の食卓にぴったり。

【キッチン小物で、春にチェンジ。】エプロンやミトンも春色にそろえて、いつもの料理をもっと楽しく。

・肩掛けエプロン（RSP YF26） 1,490円

幅84×奥行76×高さ5cm

・ミトン（ RSP YF26） 499円

幅13×奥行21×高さ2.5cm

明るい色柄で華やかさをプラスして、気分も明るく。

・ドレスタオル(CSP GT26) 499円

幅34×奥行70cm

ボタン留めで取っ手からズレ落ちにくく、調理中もサッと手が拭ける。

・ PVCフロアマット(RSP 50X120 JQ26) 1,990円

幅50×奥行120cm

クッション性のあるマットで、立ち仕事も疲れにくく。汚れやごみがすき間に入りにくいL字の折り目つき。

【水回りもカラフルに、春にチェンジ。】タオルから春をとりいれてみる。狭い空間だからこそ、ちょっとの変化でも空気が変わる。

・フェイスタオル(CSP GT26) 299円

幅34×奥行80cm

・バスタオル(CSP GT26) 999円

幅60×奥行120cm

ふんわりやさしい色合いが空間になじみやすく、気軽に取り入れられる春色タオル。

・吸水がいい やわらかいバスマット(FL CSP NA26) 999円

幅29×奥行39cm

やわらかく弾力があって、お風呂上がりの足裏に気持ちいい。