日本の素材・材料・部品産業を「知的素材立国」へ導く素材・材料業界専用AI基盤「AI Materials on IDX」に新たに7参謀モデルを発表！

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、本政府が掲げるデジタル・科学技術戦略の重点17分野を支える基盤産業として、素材・材料・部品業界に向けた革新的なAI基盤「AI Materials on IDX」において、新たに7参謀モデルのアーキテクトを発表します。

「AI Materials on IDX」は、素材・材料・部品産業における 材料設計・製造プロセス・熟練知識継承・知財戦略・ESG/GX対応 の7領域において、研究ノート・論文・特許・製造データを統合・構造化し、新素材開発の加速から知財戦略・経営意思決定までを一貫して支援する「 7参謀AI統合プラットフォーム 」です。素材メーカー・材料メーカー・部品サプライヤー・研究機関を横断的に支えることで、日本の「知的素材立国」実現と国際競争力の再強化を目指します。

▼AI Materials on IDX：素材・材料業界向け7参謀AI統合システム(https://www.idx.jp/aifactory/list/materials/)

■背景：素材・材料産業が日本の産業競争力の「最後の砦」に

半導体、EV、航空機、医療機器--。世界の成長産業を支えているのは、日本の素材・材料・部品産業の高精度・高機能技術です。しかし今、その競争力の根幹が揺らいでいます。

日本の素材・材料産業は、以下のような構造的課題を抱えています。

- 熟練技能の属人化・継承難 ：ベテラン技術者の知見が形式知化されず、次世代への継承が進まない

- 開発期間の長期化 ：新素材開発に10年以上かかるケースも多く、スピード競争で後れを取る

- 知財競争の激化 ：中国・米国との特許出願競争が激化し、技術封鎖リスクが増大

- ESG・GX対応の遅れ ：トレーサビリティや低炭素設計への対応が後手に回り、国際調達で不利に

- サプライチェーンの供給リスク ：重要鉱物・部素材の一極集中依存と地政学リスクが顕在化

「AI Materials on IDX」は、これらの課題を7参謀AIで一気に解決します。

■AI Materials on IDXの特徴：7参謀AIモデル

1. 材料設計参謀AI

過去の研究ノート・論文・実験データをRAGで統合し、有望な配合・加工条件の候補を提示。研究者の仮説立案と意思決定を加速します。

2. 製造プロセス参謀AI

蓄積された製造実績データ・品質記録をIDX上で統合し、 温度・圧力・時間などの最適条件パターンをAIが提案 。現場担当者の判断をデータで裏付けます。

3. 熟練知識継承参謀AI

ベテラン技術者の経験・判断基準・失敗知識を自然言語でIDXに蓄積。 誰でも"熟練の問いかけ"ができる ナレッジ参謀として機能します。

4. 知財・特許戦略参謀AI（Tokkyo.AI連携）

Tokkyo.AIと連携し、競合特許の俯瞰・ホワイトスペース特定・請求項ドラフトを支援。 製造現場の改善をそのまま発明として権利化 する流れを一気通貫で実現します。

5. サプライチェーン・資源参謀AI

原材料の調達先・在庫・価格変動・地政学リスクをIDX上で統合管理。 供給危機を事前に察知し、代替材料・代替サプライヤーの選択肢をAIが即提示 します。

6. ESG・GX対応参謀AI

原材料の産地・加工履歴・品質証跡をIDX上で一元管理し、 ESG報告・バイヤー要求への回答を即時生成 。トレーサビリティを"証明できる強み"に変えます。

7. 経営参謀AI

全データを統合し、R&D投資・生産計画・技術戦略をリアルデータ基盤で支援。経営層が「データで決断できる」環境を実現。

■ 7参謀AIによる統合価値

- 新素材開発期間を従来の大幅に短縮 ：AIが過去研究データ×材料特性を高速解析し、最短開発ルートを提示

- 熟練技能のAI継承 ：属人化していたノウハウをデータ化し、若手が即戦力として活躍できる環境を整備

- 知財リスクの完全回避 ：海外特許監視×回避設計の自動化で、技術封鎖・訴訟リスクを事前排除

- 供給危機への即時対応 ：地政学リスク発生時に代替調達・代替材料をAIが数分で提案

- ESG・GX対応の自動化 ：トレーサビリティと環境データ管理を標準装備し、国際競争力を維持

■ ビジネスモデル

「AI Materials on IDX」は、 AIファクトリー として業界特化型テンプレートをナレッジチームドライブにセットし、業務提携パートナーと連携して販売するモデルを採用しています。

- SaaSモデル ：業界別ライセンス（基本利用料＋業界テンプレート利用料）

- 共同研究プラットフォーム ：産学官連携（研究所・大学・企業）でデータを安全に共有

- ホワイトラベル展開 ：材料工学研究所・業界団体と提携し、業界標準AIとして拡張可能

■ 今後の展望

AIデータ社は、「AI Materials on IDX」を起点に、以下の取り組みを進めます。

- 国内素材・材料メーカー・研究機関との連携強化

- 半導体・EV・航空宇宙・防衛サプライチェーンとの統合

- 重要鉱物・資源安全保障領域との連携（AI孔明 on IDX × Tokkyo.AI）

- グローバル知財競争を見据えた特許戦略支援機能の高度化

▼▼ 動画で見る ▼▼

▼AI孔明 on IDX × Tokkyo.AI、国家競争力を取り戻す

日本の17成長戦略分野 マテリアル （重要鉱物・部素材） 編

https://youtu.be/uUU0NeHYGFs

■「AIエージェント×AXフォーラム～マテリアル～」ハイブリッド開催

このたび、AIデータ社では、日本政府の重点17分野の「マテリアル（素材・材料・部品）業界」におけるAI活用とDX推進をテーマにした「AIエージェント×AXフォーラム ～マテリアル～」を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.idx.jp/forum/apr/

日時：2026年4月17日（金）14:00～16:50 （受付開始 13:45）

会場：日経ホール＆カンファレンスルーム（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル6F）

対象：経営者、マテリアル業界のDXやAI活用推進ご担当者様、および情報システム部やDX推進ご担当者様

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。