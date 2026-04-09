インフォマートとアカデミスト、研究者と企業のオンラインコミュニティ「academmune」を開始

株式会社インフォマート

デジタルの力であらゆる業務を効率化する株式会社インフォマート（本社：東京都港区 代表取締役社長：木村 慎、以下「当社」）は、アカデミスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：柴藤亮介、以下「アカデミスト」）と共同で、研究者と企業が交わるオンラインコミュニティ「academmune（アカデミューン）」を2026年4月より開始します。

本取り組みは、従来の「共同研究」や「出資」といった目的を前提とした出会いではなく、研究Visionを起点に気軽に情報交換をする場を提供することで、双方に「気づいたら相談している」関係性を育むことを重視します。オンラインコミュニティを基盤に、月例イベントや季刊誌を通じて継続的な接点をつくり、企業が基礎研究の発展に長期的に関わる文化を育てることを目指します。

■ 「academmune」発足の背景

近年、オープンイノベーションの重要性が叫ばれる中、企業と研究者が出会う機会は増えています。しかし、その多くは「共同研究」や「出資」といった具体的な目的が先行するものです。

互いの文化や価値観、研究の根本にあるVisionを知る前に実務的な話が進んでしまうため、「話が噛み合わない」「期待値がずれる」といった認識のズレが少なくありません。企業とアカデミアの分断を埋めるためには、いきなり成果を求めるのではなく、長期的な視点で関係性を構築する土壌が必要です。

■ academmuneとは？

「academmune」は、研究者と企業が日常的に連携を図るためのオンラインコミュニティです。年間を通して運営され、両者の関係性の基盤を構築します。学術界と産業界との垣根を越え、一つの共同体として親密な交流を願う想いを込め、「academy（学術）」と「commune（親しく交わる・共同体）」を組み合わせ、「academmune」と命名しました。また、「academmune」の活性化策として、「academmune Meetup」と「academmune Magazine」の2つの施策を展開してまいります。

１.月例の交流イベント「academmune Meetup」

発表や商談を設けず、自然な対話の場を月に一度開催します。その第1回となる「academmune Meetup #1」を2026年4月24日（金）に開催します。

２.企業向け季刊誌「academmune Magazine」

Magazineでは研究者と企業の関係性や連携のあり方を取り上げ、Meetupの対話の起点として活用します。創刊号は2026年4月の発行を予定しています。

■ キックオフイベント「academmune Meetup #1」開催

プロジェクトの本格始動に合わせ、研究者と企業が直接対話する完全招待制のキックオフイベントを開催します。季刊誌「academmune Magazine」の創刊号を手に取りながら対話を重ねる場を、研究者25名・企業25名の計50名でつくります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13808/table/851_1_73a7bd4115bdfdc9d55a6cb73dccb0d5.jpg?v=202604090252 ]

※イベント開催時間、プログラムは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※メディアの皆様の取材も受け付けております。ご希望の場合は当社の広報担当までご連絡ください。

■ 両社のコメント

アカデミスト 代表取締役 CEO 柴藤 亮介氏より

研究者と企業の連携は、「何をするか」から始まることが一般的です。一方で、相互理解がないまま話が進むことで、すれ違いやミスマッチが生じているケースも少なくありません。私たちが「academmune」を始めるのは、その構造を変えていくためです。研究者のVisionを起点に、企業と日常的に対話を重ねることで、気づいたら相談している関係性を育てていきます。インフォマート様とともに、この取り組みを始められることを心強く思っています。

当社 代表取締役社長 木村 慎より

この度、アカデミスト株式会社様が中心となり推進される、研究者と企業をつなぐオンラインコミュニティ「academmune」の始動に、当社も参画できることを大変嬉しく思います。

本取り組みは、インフォマートのメディア「Less is More.」での出会いから始まりました。

アカデミスト株式会社様とともに、産学連携の新たなかたちとして、研究者と企業をつなぎ、結ぶ場を実現してまいります。研究者と企業の出会いから、新たな価値を生み出していきます。

Less is More. by Infomart Corporation：https://note-infomart.jp/

■ 会社概要

【アカデミスト】

会社名：アカデミスト株式会社

代表者：代表取締役 CEO 柴藤 亮介

本社所在地：東京都新宿区大久保2-10-2 山崎ビル202

設立：2013年4月17日

資本金：8,492万円（資本準備金含む）

事業内容：人材育成のための教育事業、 教職員の教育機関への派遣業務、

学術系クラウドファンディングサイトの運営、学術系メディアの運営、

大学・研究機関の寄付金獲得代行事業、大学・研究機関の広報代行事業

従業員数：10名

URL：https://www.corp.academist-cf.com/

【インフォマート】

会社名：株式会社インフォマート（東証プライム市場：2492）

代表者：代表取締役社長 木村 慎

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：1998年2月13日

資本金：32億1,251万円

事業内容：BtoB（企業間電子商取引）プラットフォームの運営

従業員数：856名（連結）、828名（単体）（2025年12月末現在）

URL：https://corp.infomart.co.jp/