本日21:00よりLeminoで独占無料配信開始！新世界のグループバトル開幕！『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』 #3問題続出！残酷なグループ決めと新ルール「FREEパート」が追加！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年4月9日(木) 21:00より、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の＃3を「Lemino(R)」にて独占無料配信を開始します。

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

Lemino特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_p101newsrelease-leminop101lp-0326

今夜配信する#3では、いよいよ最初のミッションである「グループバトル」が開幕します。本バトルは、練習生が8曲を16のグループに分かれ、同じ課題曲同士でその実力を競い合うサバイバル序盤の重要局面です。ボーカル、ダンス、ラップの総合力が審査されるだけでなく、会場の現場投票で勝敗が決定するため、その結果は今後の生存を大きく左右することになります。#3はバトルの幕開けとして、生き残りをかけた残酷なまでのグループ決めの模様が公開されます。誰と組み、どの楽曲で勝負するのか。選ぶ側と選ばれる側、それぞれの思惑が交錯する緊張感あふれるドラマが展開されます。

さらに今シーズンでは、楽曲の一部を練習生自らが自由にプロデュースし、振付や演出、構成を考案しなければならない新ルール「FREEパート」が追加されました。シリーズ史上、類を見ない自己プロデュース能力を問われるこの試練に対し、練習生たちがどのように向き合い、どのようなステージを創り上げるのかが大きな見どころとなっています。

なお、テーマソング「新世界(SHINSEKAI)」は、2026年4月13日付オリコン週間音楽ランキング「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」にて1位を獲得。SNS等でも大きな話題となっています。

皆さまにおかれましては大変ご多忙中とは存じますが、何卒貴社媒体にてご紹介賜りますようお願い申し上げます。

■投票方法

1.国民投票サイトにアクセス

国民投票サイト：https://vote.produce101.jp/

2.「dアカウント」でログイン

3.投票したい練習生を選択し、投票ボックスから投票

※毎日12人投票可能です。

※投票できる回数は1日1回(0時～23時59分)です。

≪Lemino投票(追加投票)≫

Leminoアプリをダウンロードするともう1票投票が可能です。

※毎回Leminoアプリの作品詳細からアクセスしてください

≪投票期間≫

2026年3月26日(木)~4月17日(金)AM4:00(JST) まで

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■素材URL：https://87.gigafile.nu/0718-c65fc9bd0beda1bc33136ad8e56d3e54d

■クレジット：(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■「PRODUCE 101 JAPAN 」とは？

日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こしました。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定。これまでJO1・INI・ME:Iがメジャーデビューを果たし、それぞれがめざましい活躍を見せています。

■PRODUCE101 JAPAN 新世界

【Lemino特設ページ】https://x.gd/l3FSf

【番組公式サイト】 https://produce101.jp/

【番組公式SNS】

X：https://x.com/produce101jp_

Instagram：https://www.instagram.com/produce101japan_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@produce101japan_official

YouTube：https://www.youtube.com/@PRODUCE101JAPAN

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/(https://lemino.docomo.ne.jp/)

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。