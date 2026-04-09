ナウキャスト、言語モデルによる物件情報構造化および決済データに基づく商圏分析に関する特許を取得

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社ナウキャスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：辻中 仁士、以下「ナウキャスト」）は、言語モデルを用いて不動産物件情報を自動で構造化・精度管理する技術、検討ステータスに応じたパイプライン管理UI、およびクレジットカード決済データ・人流データを活用した商圏分析技術に関する特許を取得したことをお知らせいたします（特許第7835421号）。

本特許技術は、ナウキャストが提供する店舗開発DXツール「DataLens店舗開発」の一部機能に活用されています。

■背景

飲食・小売業界における多店舗展開では、仲介業者から日々送られてくる大量の物件情報（マイソクなど）を精査し、有望な出店候補地を見極める必要があります。しかし、これらの物件情報は提供元ごとに形式が異なり、担当者が手入力でリスト化・比較検討するには膨大な工数がかかっていました。また、従来の出店判断は、定点的な通行量調査や担当者の経験に頼る部分が大きく、商圏の実際の消費ポテンシャルを定量的に把握することが困難でした。そのため、出店後の売上予測とのギャップや機会損失が発生しやすいという課題がありました。

■取得した特許の概要

本特許は、上記の課題を解決するための情報処理システムに関するもので、以下の技術構成が含まれています。

- 言語モデルによる物件情報の自動構造化と精度管理多様な形式の物件情報を言語モデル（LLM）で自動抽出・構造化する技術です。情報提供元ごとの過去の抽出精度をデータベースで管理し、精度が基準に満たない提供元の情報には「確認中」フラグを自動付与して目視確認を促す一方、基準を満たす情報は確認不要とする動的な制御により、抽出結果の信頼性を担保します。- 検討ステータスに応じたパイプライン管理UI物件情報の一覧画面において「新着」「検討中」「成約」等のステータスを色分け表示し、ステータス別のフィルタリング表示を行う仕組みです。- 決済データに基づく商圏分析と「出店スコア」の算出クレジットカード決済データから商圏の決済人口・規模・属性比を算出し、業種別決済割合の全国対比グラフを生成します。さらに、対象業種利用者の消費傾向ベクトルと出店候補エリアの決済者の特徴量との類似度から「出店スコア」を算出します。

※上記に加え、人流情報のエリアマップ表示に関する技術も含まれています。

【特許の概要】

- 特許番号 ： 特許第7835421号- 発明の名称： プログラム、情報処理方法及び情報処理装置- 登録日 ： 令和8年3月16日- 特許権者 ： 株式会社ナウキャスト

■「DataLens店舗開発」における活用

ナウキャストが提供する店舗開発DXツール「DataLens店舗開発」は、上記の特許技術を基盤としつつ、さまざまな独自機能を組み合わせることで、物件情報の収集から商圏分析、出店判断までを一気通貫で支援するサービスです。マイソク等の物件情報の自動取り込み、構造化データの管理、地図上での人流・決済データの可視化、出店スコアによる候補地評価など、店舗開発業務に必要な機能を網羅的に提供しています。

■今後の展望

ナウキャストは、「情報の非対称性」が残る不動産・店舗開発領域において、生成AIとデータを活用することで、出店リスクの低減とROI（投資対効果）の最大化を支援し、サービス産業全体の生産性向上に貢献してまいります。

【参考リンク】

- 「DataLens店舗開発」サービスサイト(https://lp.datalenshub.com/property)Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

株式会社ナウキャスト

株式会社ナウキャストは、東京大学経済学研究科渡辺努研究室における「東大日次物価指数(現:日経CPINow)」プロジェクトを前身として2015年に設立された、オルタナティブデータのリーディングカンパニーです。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、ビッグデータ解析事業を担っています。POSデータやクレジットカードの決済データ、求人広告データなどの「オルタナティブデータ」を多数扱い、生成AI活用とデータ基盤構築の両輪で事業者の業務支援に取り組んでいます。また、独自の経済指数を開発し、経済統計のリアルタイム化、企業の経営戦略の見える化を行い、国内外250社以上の金融機関、シンクタンク、政府、政府系金融機関、海外ヘッジファンド等の資産運用、経済調査業務を支援しています。



会社名 ： 株式会社ナウキャスト

代表者 ： 代表取締役CEO 辻中 仁士

設立 ： 2015年2月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://nowcast.co.jp/