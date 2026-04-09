「第6回 知財番付」グランプリ、発明文化人が決定

株式会社知財図鑑

知財図鑑は、優れたテクノロジーやサービス、アイデアを称えるアワード「知財番付」の第6回授賞式を、2026年4月8日（水）に日本科学未来館で開催し、受賞者を表彰しました。

■ 新設：特別表彰「発明文化人」初代受賞者3名が決定

左から 引地耕太氏、チームみらい 角野なすか氏（安野貴博氏 代理）、守屋貴行氏

テクノロジーを「道具」から「文化」へと昇華させ、未来の景色を耕す越境的なリーダーを讃える「発明文化人」。安野 貴博 氏（参議院議員・チームみらい党首・AIエンジニア・SF作家）、引地 耕太 氏（株式会社VISIONs CEO / 一般社団法人COMMONs 代表理事）、守屋 貴行 氏（株式会社Aww / 株式会社NION 代表取締役社長）の初代受賞者3名が決定いたしました。

「発明文化人」受賞者

※五十音順

安野 貴博 氏

参議院議員・チームみらい党首・AIエンジニア・SF作家。

受賞コメント

「発明文化人」という大変名誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。このような形で評価していただき、大変光栄に存じます。

今回の受賞は、決して私一人の力によるものではなく、日頃より支えてくださっている皆さま、そしてともに取り組んでくださっている多くの方々のおかげであると感じております。心より感謝申し上げます。

この賞に恥じることのないよう、これからも一層努力を重ね、テクノロジーの力で政治をアップデートできるよう取り組んでまいりたいと思います。

引地 耕太 氏

クリエイティブディレクター

株式会社VISIONs CEO / 一般社団法人COMMONs 代表理事

受賞コメント

「発明文化人って！？」と最初驚きましたが、「テクノロジーを"道具"から"文化"へと昇華させ、未来の景色を耕す越境的なリーダーを讃える賞」と聞き、大変光栄に思います。万博で100名を超えるクリエーターやアーティスト、「こみゃく」の二次創作作家など「みんな」と耕してきた共有地であり文化だと思っています。これからも自らの「耕太」という名に恥じぬよう、この文化を絶やすことなく耕し続けていきたいと思います。

守屋 貴行 氏

株式会社Aww / 株式会社NION 代表取締役社長

受賞コメント

大変名誉ある賞をいただきまして、嬉しく思います。私は日本の資産である、カルチャーや文化を大事にしながら、それをテクノロジーでアップデートすることを努めています。これをきっかけにより身を引き締めて新しい挑戦を続けていきたいと思います。

■ 第6回 知財番付 受賞者が決定

専門性部門

左から 知財図鑑編集長 荒井亮、引地耕太氏、守屋貴行氏グランプリ

独自バイオ3Dプリンティング技術で実現した、ヒト細胞由来の肝臓機能デバイス

「ヒト3Dミニ肝臓」 ／ 株式会社 サイフューズ

https://chizaizukan.com/property/3d-liver-model

「ヒト3Dミニ肝臓」 ／ 株式会社 サイフューズBASSDRUM賞

点滴スタンドなしで使える、動きやすく災害にも強い点滴

「吊るさない点滴」 ／ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所、入江工研 株式会社

https://chizaizukan.com/property/iv-drip-without-hanging

専門性部門 受賞者

「吊るさない点滴」 ／ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所、入江工研 株式会社専門性部門 受賞者

■ 専門性部門 グランプリ

独自バイオ3Dプリンティング技術で実現した、ヒト細胞由来の肝臓機能デバイス

「ヒト3Dミニ肝臓」 ／ 株式会社 サイフューズ

https://chizaizukan.com/property/3d-liver-model

■ BASSDRUM賞

点滴スタンドなしで使える、動きやすく災害にも強い点滴

「吊るさない点滴」 ／ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所、入江工研 株式会社

ht(https://chizaizukan.com/property/iv-drip-without-hanging)tps://chizaizukan.com/property/iv-drip-without-hanging

(https://chizaizukan.com/property/iv-drip-without-hanging%E2%96%A0)

■ 専門性部門 受賞

スマートフォンでどこでも遠隔診療可能な眼科診療機器

「Smart Eye Camera」 ／ OUI Inc.

https://chizaizukan.com/property/smart-eye-camera(https://chizaizukan.com/property/smart-eye-camera)



イネから牛乳たんぱく質を生成する農業技術

「植物分子農業」 ／ 株式会社 Kinish

https://chizaizukan.com/property/plant-molecular-farming-by-kinish(https://chizaizukan.com/property/plant-molecular-farming-by-kinish)



「皮膚に含まれる成分」でできた針が皮膚内で溶ける技術

「溶解型マイクロニードル」 ／ コスメディ製薬 株式会社

https://chizaizukan.com/property/dissolvable-microneedles(https://chizaizukan.com/property/dissolvable-microneedles)



苦手な環境刺激を避け、快適な場所を地図で探せるツール

「センサリーマップ」／株式会社 クリスタルロード、感覚過敏 研究所

https://chizaizukan.com/property/sensory-map(https://chizaizukan.com/property/sensory-map)



レーザー光で物理的侵入を防ぐ鳥獣害対策ソリューション

「忌避レーザー搭載ドローン」 ／ 株式会社 NTT e-Drone Technology、一般社団法人 地域総研

https://chizaizukan.com/property/bird-and-animal-repellent-laser-equipped-drone(https://chizaizukan.com/property/bird-and-animal-repellent-laser-equipped-drone)



テープのないファスナー

「AiryString」 ／ YKK 株式会社、JUKI 株式会社

https://chizaizukan.com/property/airystring(https://chizaizukan.com/property/airystring)



IoTを活用した海難救助ネットワークシステム

「よびもり（yobimori）」 ／ 株式会社 よびもり

https://chizaizukan.com/property/yobimori(https://chizaizukan.com/property/yobimori)



ガンマ波サウンドを搭載した「ながら時間で脳を鍛える」イヤホン

「kikippa イヤホン」 シリーズ／ Pixie Dust Technologies, Inc.、シオノギヘルスケア 株式会社

https://chizaizukan.com/property/kikippa-earphone(https://chizaizukan.com/property/kikippa-earphone)

応用性部門

グランプリ

あらゆる廃棄物を“炭化“し、素材に変える新循環ソリューション

「.Garbon（ガーボン）」 ／ 株式会社 Gab

https://chizaizukan.com/property/garbon

応用性部門 受賞者

「.Garbon（ガーボン）」 ／ 株式会社 Gab応用性部門 受賞者

■ 応用性部門 グランプリ

あらゆる廃棄物を“炭化“し、素材に変える新循環ソリューション

「.Garbon（ガーボン）」 ／ 株式会社 Gab

https://chizaizukan.com/property/garbon

■ 応用性部門 受賞

さまざまな素材をタッチパネルに変えるセンサー

「ZINNSIA」 ／ ジャパンディスプレイ（JDI）

https://chizaizukan.com/property/zinnsia



伸縮・折りたたみ可能な、自由に変形できるディスプレー

「ディフォーマブルディスプレー」 ／ NHK 放送技術研究所

https://chizaizukan.com/property/deformable-display



高濃度アルコールも包み込む、海藻由来の食べられる膜

「テキーラボール」 ／ Aqua Theon Inc. 、地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター

https://chizaizukan.com/property/edible-fluid-pods



繊維そのものに吸熱・放熱機能を持たせられる“温調樹脂”

「コンフォーマ(R)」 ／ 住友化学株式会社 機能材料事業部

https://chizaizukan.com/property/comformer



靴をスマートシューズ化する、センサ内蔵型インソール

「ORPHE INSOLE」 ／ 株式会社 ORPHE

https://chizaizukan.com/property/orphe-insole



遠赤外線を活用し身体を自然に“保温”する高機能素材

「光電子(R)」／ 株式会社 ファーベスト

https://chizaizukan.com/property/kodenshi



廃棄貝殻からできた、高強度で環境にやさしい新素材

「SHELLTEC（シェルテック）」／ 甲子化学工業 株式会社、株式会社 TBWA HAKUHODO

https://chizaizukan.com/property/shelltec



騒音下でも高精度の音声認識を実現するマスク装着型デバイス

「mask voice clip」 ／ 株式会社 村田製作所

https://chizaizukan.com/property/mask-voice-clip



カスタマイズできる汎用AIロボット

「Mi-Mo（ミーモ）」 ／ 株式会社 Jizai

https://chizaizukan.com/property/mi-mo

創造性部門

グランプリ

「安いから買う」を「助けたいから買う」へ。消費者の感情に訴え食品ロスを削減するコミュニケーションツール

「涙目シール」 ／株式会社ファミリーマート、The Breakthrough Company GO

https://chizaizukan.com/property/tearful-eye-stickers

「涙目シール」 ／株式会社ファミリーマート、The Breakthrough Company GOazbil賞

特殊な振動で、腕が引っ張られるような錯覚を引き起こすふしぎな石ころ

「echorb（エコーブ）」 ／ 株式会社 村田製作所、株式会社ミライセンス

https://chizaizukan.com/property/echorb

「echorb（エコーブ）」 ／ 株式会社 村田製作所、株式会社ミライセンス一般投票部門グランプリ

香りのデジタルストリーミングサービス

Scentdays（セントデイズ） ／Horizon 株式会社

https://chizaizukan.com/property/scent-store/

創造性部門 受賞者

Scentdays（セントデイズ） ／Horizon 株式会社創造性部門 受賞者

■ 創造性部門 グランプリ

「安いから買う」を「助けたいから買う」へ。消費者の感情に訴え食品ロスを削減するコミュニケーションツール

「涙目シール」 ／株式会社ファミリーマート、The Breakthrough Company GO

https://chizaizukan.com/property/tearful-eye-stickers

■ azbil賞

特殊な振動で、腕が引っ張られるような錯覚を引き起こすふしぎな石ころ

「echorb（エコーブ）」 ／ 株式会社 村田製作所、株式会社ミライセンス

https://chizaizukan.com/property/echorb

■ 一般投票部門グランプリ

香りのデジタルストリーミングサービス

Scentdays（セントデイズ） ／Horizon 株式会社

https://chizaizukan.com/property/scent-store/

■ 創造性部門 受賞

大阪・関西万博で社会実装した生成的デザイン・コモンズ

「OPEN DESIGN 2025」 ／ 株式会社 VISIONs、株式会社 人間、株式会社 ワントゥーテン

https://chizaizukan.com/property/open-design-2025



あらゆる言葉から触り心地を生成するAIシステム

「FANTOUCHIE」 ／ Dentsu Lab Tokyo

https://chizaizukan.com/property/fantouchie



最先端バイオテクノロジーで再現した“龍の肉”

「龍肉」／ Transeeds 株式会社、LOM BABY

https://chizaizukan.com/property/dragon-meat



人が乗って操縦できる4脚歩行ロボット

「CORLEO（コルレオ）」 ／ 川崎重工業 株式会社

https://chizaizukan.com/property/corleo



温泉成分を濃縮した、輸送・保存可能な“温泉のエスプレッソ”

「クラフト温泉」 ／ 株式会社 温泉資源庁

https://chizaizukan.com/property/craft-onsen



皮膚からの微弱な電気刺激で味を増強する調味技術

「電気調味料」 ／ 味の素 株式会社、ユカイ工学 株式会社、東京大学大学院 情報学環暦本純一研究室、東京都市大学 メディア情報学部 中村裕美 准教授

https://chizaizukan.com/property/electric-seasoning



ドラッグ＆ドロップも。メガネをマウス化し、デジタルデバイスを操るメガネ

「JINS ASSIST」 ／ 株式会社 ジンズ

https://chizaizukan.com/property/jins-assist

将来性部門

微弱な電流で食事の塩味や旨味を増強する食器型デバイス

「エレキソルト」シリーズ ／ キリンホールディングス 株式会社、明治大学 宮下芳明研究室

エレキソルト スプーン エレキソルト カップ

https://chizaizukan.com/property/electric-salt

サーキュラーデザインスタジオ賞

「エレキソルト」シリーズ ／ キリンホールディングス 株式会社、明治大学 宮下芳明研究室エレキソルト スプーン エレキソルト カップ

土から生まれ、スマート技術で管理する次世代3Dプリンター住宅

「Lib Earth House（リブ アース ハウス）」 ／株式会社 Lib Work

https://chizaizukan.com/property/lib-earth-house

将来性部門 受賞者

将来性部門 受賞者

■ 将来性部門 グランプリ

微弱な電流で食事の塩味や旨味を増強する食器型デバイス

「エレキソルト」シリーズ ／ キリンホールディングス 株式会社、明治大学 宮下芳明研究室

エレキソルト スプーン エレキソルト カップ

https://chizaizukan.com/property/electric-salt

■ サーキュラーデザインスタジオ賞

土から生まれ、スマート技術で管理する次世代3Dプリンター住宅

「Lib Earth House（リブ アース ハウス）」 ／株式会社 Lib Work

https://chizaizukan.com/property/lib-earth-house



■ 将来性部門 受賞

トヨタの実証実験都市

「Toyota Woven City」 ／ トヨタ自動車 株式会社

https://chizaizukan.com/property/toyota-woven-city

空気充填が要らない、循環型の次世代タイヤ

「AirFree」／ 株式会社 ブリヂストン

https://chizaizukan.com/property/airfree

遠くも近くもクリアに見える、自動でピントが合うメガネ

「オートフォーカスグラス / Elcyo Glasses」 ／ 株式会社 エルシオ

https://chizaizukan.com/property/autofocal-glasses

楽しみながら政治活動に参加できる『チームみらい』のプラットフォーム

「アクションボード」 ／ チームみらい

https://chizaizukan.com/property/action-team-mirai

自ら種子を地面に埋め込むドリル型の種子運搬装置

「E-SEED」 ／ Morphing Matter Lab

https://chizaizukan.com/property/e-seed

段差も気にせず移動できる４足歩行モビリティ

「walk me（ウォークミー）」 ／ トヨタ自動車 株式会社

https://chizaizukan.com/property/walk-me

宇宙で食料を安定して生産するシステム

「宇宙農場システム」 ／ 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）、キリンホールディングス 株式会社、株式会社 竹中工務店、国立大学法人 千葉大学、東京理科大学

https://chizaizukan.com/property/space-agriculture

屋根一体型太陽光パネル

「Roof-1（ルーフワン）」 ／ 株式会社 モノクローム

https://chizaizukan.com/property/roof-1

第6回 知財番付 授賞式

■開催日：2026年4月8日（水）

■会場：日本科学未来館7F 未来館ホール

特設サイト：https://banzuke.chizaizukan.com/

■協賛：

[ゴールド] アビームコンサルティング、CIRCULAR DESIGN STUDIO.（新東通信）

[シルバー] アズビル、IZUTSUYA、Spline Design Hub、BASSDRUM、赤坂国際法律会計事務所

[賛助] AGC株式会社、MagnaRecta、弁理士 木本大介

■協力：アサヒビール、日テレR&Dラボ、Peatix（メディアパートナー）、Forbes JAPAN（メディアパートナー）

※順不同・法人格省略

協賛・協力

※順不同

ゴールドスポンサー

シルバースポンサー

賛助

※順不同

協力

※順不同

▼各種お問い合わせ先

contact@chizaizukan.com

■知財図鑑について

知財図鑑は、世界を進化させる「すごい知財」に出会い、共創を生み出すためのクリエイティブ・メディアです。クリエイティブ思考により妄想プロジェクトを可視化し、プロトタイピングを実践していく共創型の取り組みの支援に注力しています。ワークショップの開催、アイデアのビジュアライズ、様々なAI活用、情報発信を通じて、先端技術や未来の課題を横断し、様々な産業の未来を考察し新規事業の創出をお手伝いしております。

▼知財図鑑 URL

https://chizaizukan.com

▼知財図鑑 X （旧Twitter）

https://x.com/chizaizukan

▼知財図鑑の知財活用サービスについて

https://service.chizaizukan.com/

▼事業領域

- 世界の進化に寄与する知財の発信

- 知財の活用企画コンサルティング

- 知財を活用したプロダクト開発・サービス開発

- 事業と知財のマッチング・斡旋

- テクノロジーに関するイベントの取材・企画・運営

【本件に関するお問い合わせ先】

知財図鑑

東京都中央区日本橋横山町6-14 日本橋地下実験場

TEL：050-3134-5678

E-Mail：contact@chizaizukan.com