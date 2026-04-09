低圧系統用蓄電池、200kWh級は少量危険物ライン！『低圧だから大丈夫』という誤解を正す。

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系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイト「BESS NEWS」（運営：WATT-TUNE株式会社）はこのたび、新着解説記事

「低圧蓄電池でも少量危険物になり得る？～消防法の判断基準は電圧ではなく電解液の区分と量～」

を公開しました。今回の記事では、低圧系統用蓄電池において見落とされやすい200kWh級の論点を、消防法上の整理と設置実務の観点から分かりやすく整理しています。

低圧系統用蓄電池では、「低圧だから消防対応も比較的軽いのではないか」「200kWh級でも問題なく設置できるのではないか」といった理解が先行しがちです。しかし実務では、蓄電池の消防法上の整理は、単純に“低圧かどうか”だけで決まるものではありません。重要な判断軸になるのは、電解液の区分と総量です。

消防法令上、リチウムイオン蓄電池に用いられる電解液は、一般に危険物として整理される場合があり、第四類第二石油類等では指定数量との関係から少量危険物に該当するかどうかが論点になります。つまり、200kWh級の蓄電池が一律に少量危険物になると断定はできないものの、電解液の種類や総量によっては少量危険物ラインにかかりやすい容量帯であり、ここに実務上の落とし穴があります。

さらに注意すべきなのは、論点が届出の有無だけではないことです。消防実務では、危険物としての整理に加え、保有空地、区画、所轄消防署との事前協議などが問題になる場合があります。特に既存建物、店舗、工場、小規模事業所などでは、こうした条件が設置可能性そのものを左右することがあり、容量を大きくするほど置き場所の自由度や受け入れやすさが変わる可能性があります。200kWh級は、まさにこの現場実務とのぶつかりやすい容量帯の一つです。

また、危険物としての整理と、高圧・特別高圧設備としての整理は、同じ話ではありません。自治体が公表する蓄電池関連資料でも、危険物を有する蓄電池設備と、高圧又は特別高圧の変電設備は別項目として整理されています。つまり、「低圧だから危険物ではない」「高圧でなければ消防対応は重くない」といった理解では、実務上の重要な論点を見落とすおそれがあります。

今回の記事では、低圧系統用蓄電池の容量を検討する際に確認すべき実務ポイントとして、メーカー仕様書で電解液の区分と総量を確認すること、危険物の整理と高圧・特別高圧設備の整理を混同しないこと、所轄消防署や自治体関係部署への事前相談を早い段階で行うことの重要性も紹介しています。低圧であることだけを理由に安心するのではなく、特に200kWh級については、消防法上の整理と設置条件を先に確認することが重要です。

【公開記事】

BESS NEWS 記事名：

低圧蓄電池でも少量危険物になり得る？

～消防法の判断基準は電圧ではなく電解液の区分と量～

URL：

https://bessnews.jp/regulations/beginner/4611101203001/

【記事内で参照した主な一次情報】

・消防庁「『リチウムイオン蓄電池に係る危険物規制に関する検討報告書』の概要」

・e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」

・自治体が公表する蓄電池設置に関する関係法令資料

・消防関連通知および事務連絡

【BESS NEWS編集部コメント】

低圧系統用蓄電池では、「低圧だから大丈夫」という理解が先行しやすい一方で、実際の現場では、電解液量、少量危険物への該当可能性、届出、空地確保、自治体や消防との協議など、複数の実務論点が重なります。今回の記事では、そうした見落とされやすい論点を、できる限り一次情報に沿って整理しました。BESS NEWSは今後も、制度・実務・投資判断の接点にある重要論点を、無料かつ分かりやすく発信してまいります。

【WATT-TUNE株式会社について】

WATT-TUNE株式会社は、株式会社テクノロジーズグループである株式会社エコ革の100％子会社です。低圧系統用蓄電池をはじめとする分散型エネルギー領域において、情報発信、事業開発、運用体制の構築を通じ、実務と制度をつなぐ取り組みを進めています。

【BESS NEWSについて】

BESS NEWSは、系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイトです。制度、政策、設置実務、運用、投資判断に関わる情報を、できる限り一次情報に基づいて整理し、事業者、需要家、投資家、自治体関係者が迅速かつ正確に判断できる情報基盤の構築を目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：WATT-TUNE株式会社

所在地：栃木県佐野市高萩町1322番地9

代表者：代表取締役 青柳 福雄

事業内容：アグリゲーションフランチャイズ

URL：BESS NEWS https://bessnews.jp/