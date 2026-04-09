【参加無料／配信あり】ゲーム専門マーケティングの実践論×Steam10年分のデータから見えた7つの世界 ── リュウズオフィス特別セミナー

株式会社リュウズオフィス

『ペルソナ』シリーズからインディーゲームイベント『Indie Live Expo』まで、規模を問わずゲーム専門のマーケティングを手がけてきた株式会社リュウズオフィスが、自社の知見を公開する無料セミナーを開催します。



▼ 詳細・お申込み（peatixページへ）

https://ryusoffice-seminar-202605.peatix.com

【トークテーマ】

第1部は代表取締役・小沼竜太が登壇。バイロン・シャープのエビデンスベースのマーケティング理論を、ゲームの文脈で読み解き直す実践論を解説します。

第2部はチーフマネージャー・渡邉高雄が、Steam過去10年分のランキングデータから見えた7つの世界をもとに日本タイトルの海外市場での動き方を読み解きます。

会場参加（大崎ブライトコアホール）の方は、講演後の懇親会で登壇者と直接お話しいただけます。

【講演者】

■小沼竜太（株式会社リュウズオフィス 代表取締役 ユーザー・コミュニケーションプランナー）

■渡邊高雄（株式会社リュウズオフィス チーフマネージャー）

【開催概要】

開催日時: 2026年5月14日（木） 17:00 ～ 19:30（受付開始 16:30）

開催形式: 会場参加 ＋ YouTube Live オンライン配信

会場: 大崎ブライトコアホール

定員: 会場参加：約50名様 （定員を超える場合抽選）/ オンライン参加：無制限

参加費: 無料（事前登録制）

主催: 株式会社リュウズオフィス

【プログラム】

16:30 開場・受付開始

17:00 講演１.「バイロン・シャープのエビデンスベースのマーケティング理論を、ゲームの文脈で読み解き直す実践論」（小沼）

17:30 講演２.「グローバル向けとは何なのか？Steam過去10年のランキングから見えた7つの世界」（渡邊）

18:00 リュウズオフィスサービス紹介

18:10 質疑応答 兼 懇親会スタート

19:30 本会終了

【会場へのアクセス・詳細なご案内】

大崎ブライトコアホール〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5-15 大崎ブライトコア 3F TEL: 03-5447-7130

電車でお越しの方へ（大崎駅 南改札口より徒歩5分）

「大崎駅」の【南改札口】を出て左折し、新東口方面へお進みください。そのまま歩行者用通路（ペデストリアンデッキ）を直進し、突き当たりのエスカレーターで地上へ降ります。目の前の目黒川（小関橋）を渡り、1ブロック直進した先の建物が「大崎ブライトコア」です。

※ご注意事項※駅に近い手前のガラス張りの建物「大崎ブライトタワー」とは異なりますのでご注意ください。目的地の建物の1階には「セブン-イレブン」があり、道路の向かい側にスーパー「ライフ」があるのが目印です。

お車でお越しの方へ

地下1階に機械式駐車場がございますが（30分250円・最大1800円）、車高制限が1.55m以下と厳しく、大型車・SUV等は入庫できません。また台数にも限りがあり予約は不可となっております。各種割引サービスはございませんので、極力公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。

【注意事項及び個人情報の取り扱いについて】

同業他社様、および個人の方のご参加はお断りする場合がございます。

お申込み時に取得した個人情報は、本セミナーに関するご連絡、事後の資料送付、および弊社からの今後のイベント・サービス案内のために利用し、弊社のプライバシーポリシーに基づき厳重に管理いたします。



▼ 詳細・お申込み（peatixページへ）

https://ryusoffice-seminar-202605.peatix.com