ゴルフを耳で楽しもう！Podcast開始「Skyカントリー倶楽部」

朝日放送グループホールディングス株式会社

朝日放送グループホールディングス株式会社のグループ会社、朝日放送テレビ株式会社、朝日放送ラジオ株式会社、株式会社ベスティの3社がタッグを組んだ女子プロゴルファーの魅力とゴルフの楽しさをたっぷりとお伝えする耳と特別動画で楽しむラジオ番組「Skyカントリー倶楽部」は、4月からPodcastでの配信を開始しました。



こちらのリンクからお好きなプラットフォームを選べますので、ぜひチェックをお願いします。

https://lit.link/scc1008(https://lit.link/scc1008)

＜イメージ＞Podcast配信プラットフォームリンク先

Sky株式会社のホームページで聴き逃し配信を実施中！

https://www.skygroup.jp/company/promotion/countryclub/(https://www.skygroup.jp/company/promotion/countryclub/)

これまでのゲスト、荒木優奈プロと仲宗根澄香プロ、そして、JLPGA・小林浩美会長の貴重なトークは Sky株式会社の聴き逃し配信でしか聴けません！Podcastと合わせてお楽しみください。

Skyカントリー倶楽部公式インスタグラムでは、特別動画を公開中！

番組公式インスタグラム：https://www.instagram.com/abc_skycountry/(https://www.instagram.com/abc_skycountry/)

番組名：Skyカントリー俱楽部

放送日時：毎週日曜あさ7時30分～7時45分

放送エリア：ABCラジオ FM93.3MHz/AM1008kHz

番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/scc/

番組公式X：https://x.com/abc_skycountry