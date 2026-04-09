ー ホスピタリティをキャリアに転換する ー 経営パートナーアシスタント（EPA）事業を開始

ネクストレベルホールディングス株式会社

ネクストレベルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表：河原 由次）は、2026年4月に経営層の意思決定を支援する新サービスとして、経営パートナーアシスタント（EPA）事業を開始いたしました。「秘書」はこれまで、スケジュール管理や事務処理など補助業務にとどまるケースが一般的でした。しかし、経営の高度化に伴い、意思決定を支える存在の必要性が高まっています。こうした背景から誕生したのが、経営パートナーアシスタント（EPA）です。観察・判断・予測まで担い、経営に伴走する“次世代秘書”として育成・紹介を行います。本事業では、ホスピタリティを再現性あるスキルとして体系化し、企業価値を高める新たな人材の提供を目指します。今後は、秘書の概念を刷新し、経営に関わるプロフェッショナル職としての市場創出を推進してまいります。

事業理念

━ホスピタリティをキャリアに転換する ━

本事業は、「支える力」を単なる補助業務ではなく、企業価値を高める専門スキルへ昇華することを目的としています。信頼・礼節・誠実さといったホスピタリティを、再現性のある“キャリア”として確立し、企業成長に直結する人材へと育成します。

事業責任者の背景

本事業は、以下のキャリアを持つ責任者により立ち上げられました。

・学習塾の受付から教室長へ転身し、FC経営を経験

（教育・育成に約10年間従事）

・衆議院議員（大臣・副大臣経験者）の秘書として、政策・官邸・プロトコルの現場を経験

・ネクストレベルホールディングス企業にて会長秘書を務め、

社内調整・対外折衝・クライアント管理・番組運営に従事

これらの経験を通じて、“信頼で成立する現場”における秘書の本質的価値を体系化しました。

従来の秘書との違い

従来の秘書業務は、以下の課題を抱えています。

・適性や育成が属人化している

・経営者の生産性を下げる“見えない非効率”が存在

・情報整理や判断材料の提示が不十分

・業務が事務作業に偏りがち

その結果、経営者が本来集中すべき業務に時間を使えない状況が生まれています。

現代企業が抱える課題

経営判断のスピードが遅れる構造

・会議後の意思決定が曖昧

・社員の行動にばらつきがある

・情報が整理されておらず、分断されている

・企業としての対外的な印象やコミュニケーションが統一されていない など

EPAはこれらの課題に対し、構造的にアプローチする新しい役割を担います。

EPAが提供する価値

EPAは、従来の秘書の枠を超え、以下の機能を提供します。

・経営者が本来業務に集中できる環境設計

・部署間の混乱を抑える「整える力」

・信頼・品格・礼節を可視化し、ブランド価値へ転換

・単なる業務補助ではなく、観察・判断・予測を含む支援

・秘書・管理者の再現性ある育成プログラム

秘書を“コスト”ではなく、企業価値を高める存在へ。EPAはその実現を支援します。

提供サービス

・EPA秘書外部コンサル

・企業向け研修プログラム

・成果報酬型人材紹介

・継続アドバイザリー支援

企業のフェーズや課題に応じて、柔軟な導入が可能です。

https://secretary-voyage.com/

今後の展望

―秘書を「コスト」ではなく「経営を前に進める投資」へー

当社はEPA事業を通じて、単なる人材提供にとどまらず、経営支援機能としての「秘書」という職種の再定義を推進してまいります。今後は、EPA人材の育成プログラムを体系化し、一定水準のスキル・思考・行動が担保された人材を継続的に輩出できる体制を構築。企業ごとの課題や成長フェーズに応じた最適なマッチングを実現していきます。また、秘書・アシスタント領域における研修・評価基準の標準化を進め、属人化しがちな人材育成を「再現性のある仕組み」へと転換。企業の生産性向上と組織基盤の強化に寄与してまいります。

さらに、将来的には、EPAを中心とした“経営を支える専門職”の市場形成を目指し、企業と人材双方にとって持続的な価値を創出するプラットフォームへと展開してまいります。

会社名：ネクストレベルホールディングス株式会社

会社所在地：

東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル11F

設立：2018年4月2日

(株式会社ネクストレベル 2008年7月1日)

代表取締役：河原由次

URL： http://nextlevelholdings.co.jp/

ネクストレベル：https://www.e-nextlevel.jp/

運営メディア：https://www.e-nextlevel.jp/gigwork/