ニシキヤキッチン「母の日ギフト」が4月9日(木)発売。人気イラストレーターunpisとコラボレーションした限定パッケージに加え初の「ミニカーネーションブーケセット」も100個限定で新登場！

株式会社にしき食品

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに掲げ、レトルトカレーを中心に約120種類のレトルト食品を販売する専門店NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）（株式会社にしき食品 本社：宮城県岩沼市、代表取締役社長：菊池洋一）は、2026年4月9日（木）より、母の日限定ギフトセットを販売します。対象ギフトには、人気イラストレーターunpisとコラボレーションした母の日限定パッケージの「バターチキンカレー」と「コーンポタージュ」入りで、早期特典として4月30日（木）までのご注文で送料無料でのお届けが可能です。

さらにニシキヤキッチン通販限定で、初の「ミニカーネーションブーケ」がついたギフトセットを100セット限定で販売。相手の住所を知らなくても贈れる「eギフト」にも対応しています。

家事の負担軽減やタイパへの関心が高まる中、母の日の贈り物も「形に残るもの」から「心地よい体験や時間」をプレゼントできるものまで多様化しています。ギフトを受け取ったお母さんを対象にした自社アンケート調査では、98%*が「満足」と回答しました。常温で長期保存が可能であるレトルトならではの簡便さと「自分では作れない本格的な味わい」が喜ばれています。

*2023年～2025年に母の日ギフトを受け取った方へのアンケート集計（当社調べ）x

母の日限定パッケージの「バターチキンカレー」「コーンポタージュ」

特集ページはこちら :https://nishikiya-shop.com/lp/mothersgift2026

■母の日限定パッケージ・バターチキンカレー

インドで出会ったバターチキンカレーをお手本にしました。乳製品やカシューナッツのコクのある濃厚な味わいに、トマトの旨みも感じられる味わいが特長です。インドの定番スパイス「カスリメティ」の甘い香りが食欲をそそる一品です。【価格：490円(税込)、内容量：180g、辛さ：小辛】

■母の日限定パッケージ・コーンポタージュ

北海道産コーンペーストをたっぷりと使った濃厚スープです。

コーンの素材のおいしさを最大限に生かすために、小麦粉、クリーム、バターは使用していません。上品で口当たりのよい、素材そのものの甘みをお楽しみいただけます。【価格：350円(税込)、内容量：160g】

※単品販売は実店舗限定です

※公式オンラインショップではギフトセット販売のみです

母の日限定パッケージの2品が入った「母の日ギフトセット」

母の日限定パッケージの「バターチキンカレー」と「コーンポタージュ」が入った、母の日だけの限定ギフトセットを販売します。4月30日(木)までは、早期予約特典として対象のギフトが送料無料です。

※実店舗と公式オンラインショップでは一部、内容が異なります

※実店舗では、対象セット品の送料無料もしくはレモンラッシー１Pプレゼントのどちらか選べます

■【通販限定】ミニカーネーションブーケ付き・母の日カレー&スープ8個ギフト 税込4,400円

セット内容：バターチキンカレー(母の日限定パッケージ)、レモンクリームチキンカレー、豚の角煮カレー、牛しぐれ煮カレー、コーンポタージュ(母の日限定パッケージ)、ふかうら雪人参ポタージュ、北海道産スイートコーンのチャウダー、ミネストローネ 各1パック

※100セット限定

URL: https://nishikiya-shop.com/item/11079

■【スタッフおすすめ】母の日カレー&スープ11個ギフト 税込5,200円

セット内容：バターチキンカレー(母の日限定パッケージ)、レモンクリームチキンカレー、豚の角煮カレー、牛しぐれ煮カレー、ガーリックシュリンプカレー、ハニージンジャーポークカレー、コーンポタージュ(母の日限定パッケージ)、ふかうら雪人参ポタージュ、北海道産スイートコーンのチャウダー、ミネストローネ、カニのビスク 各1パック

URL:https://nishikiya-shop.com/item/11081

■母の日カレー&スープ8個ギフト 税込3,700円

セット内容：バターチキンカレー(母の日限定パッケージ)、レモンクリームチキンカレー、豚の角煮カレー、牛しぐれ煮カレー、コーンポタージュ(母の日限定パッケージ)、ふかうら雪人参ポタージュ、北海道産スイートコーンのチャウダー、ミネストローネ 各1パック

URL: https://nishikiya-shop.com/item/11080

■【通販限定】母の日カレー&スープ13個ギフト 税込7,200円

セット内容：バターチキンカレー(母の日限定パッケージ)、レモンクリームチキンカレー、豚の角煮カレー、牛しぐれ煮カレー、ガーリックシュリンプカレー、ハニージンジャーポークカレー、牛ホホ肉のグリルカレー、コーンポタージュ(母の日限定パッケージ)、ふかうら雪人参ポタージュ、北海道産スイートコーンのチャウダー、ミネストローネ、カニのビスク、タンシチュー 各1パック

URL:https://nishikiya-shop.com/item/11082

母の日限定ラッピングも充実

5月10日(日)までの母の日キャンペーン期間中は、母の日限定ラッピングが可能です。

公式オンラインショップでは、写真やオリジナルのメッセージを入れたメッセージカードの作成もできます。心のこもったギフトを贈りたい方におすすめです。

人気イラストレーターunpisとコラボレーションしたイラスト

母の日限定ギフト箱(小/大)＋デザイン帯母の日限定ギフト箱(小/大)＋ラッピングシールオリジナル写真・メッセージに対応した母の日限定メッセージカード（通販限定）母の日限定メッセージカード（店舗限定）

人気イラストレーターのunpisとコラボレーションし、母の日限定パッケージ、デザイン帯、ラッピングシール、メッセージカードのイラストを描いていただきました。

母の日らしいカーネーションのイラストを中心とした、ギフトにぴったりの華やかなデザインです。

母の日限定パッケージの「バターチキンカレー」と「コーンポタージュ」は2つの絵柄を合わせるとひとつのテーブルのようにも見え、ユーモア溢れる仕上がりになっています。

unpis(ウンピス)

福島県いわき市生まれ。広告、書籍、パッケージなどのイラストを中心に様々な分野で活動中。ニュートラルな線とかたち、少しウフフとなる表現を心がけています。

ニシキヤキッチンの母の日ギフトは満足度98%*！お母さんに喜ばれる理由

ニシキヤキッチンの母の日ギフトを受け取ったお母さんを対象にした2023年～2025年のアンケートでは、98%*の方に「とても満足」「満足」「やや満足」と回答していただき、贈り物として大変喜ばれています。

*2023年～2025年に母の日ギフトを受け取った方へのアンケート集計（当社調べ）

〈お母さまの喜ばれポイント〉

■常温で長期保存OK

贈り先の冷蔵庫のスペースを心配しなくても大丈夫。いざという時の備蓄品としても役立ちます。

■素材を生かしたおいしさ

料理の基本である水や塩など原材料にこだわり、素材の持ち味をいかした優しい味わいに、ほっと癒される味わいです。

〈ギフトが届いたお母さまからの声〉

・5月に入って、体調を崩し入院しました。母の日の前に退院しましたが、まだ不調が続いていた時「何が欲しい」と聞かれ「スープ」と答えたら、こちらのスープが送られてきました。少しずついただいています。感謝しかありません。ありがとうございます。（60代・女性）

・娘から贈ってもらいました。家に居ながら本物のレストランの味を堪能でき嬉しく思います。夫婦2人暮らしで3食毎日家で作るのは容易ではありません。たまに息抜きできて助かりました。（70代・女性）

相手の住所を知らなくても手軽に送れる「eギフト」もご利用いただけます

ニシキヤキッチン公式オンランショップでは、eギフトにも対応しています。相手の住所を知らなくても、LINEやメール、SNSのDMなどで受け取りURLを送ることで、ギフトを送ることが可能です。お相手の方も会員登録は不要で、配送先を入力するとギフトが届きます。

好きな写真でメッセージカードを作ることもでき、日頃の感謝の気持ちやありがとうの気持ちが伝わりやすく、送りたい時にすぐ、サプライズで贈ることができます。うっかり母の日当日になっても簡単にギフトを贈ることができます。

URL：https://nishikiya-shop.com/egift

にしき食品・NISHIKIYA KITCHENについて

■ニシキヤキッチンとは？

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトにカレーやスープ、パスタソース、幼児食など約120種類のレトルト食品を取り揃える専門ブランド。

■こだわりポイントは？

素材本来のおいしさを生かしながら、食品添加物に頼らない味づくりを目指しています。

○調味料(アミノ酸等)*、着色料、香料は不使用。

*食品に分類される酵母エキスなどのうま味素材の使用はございます

■ブランドの使命は？

レトルト食品を“手抜き”ではなく“カンタン”にすること。料理を作る負担を軽くし、大切な時間を増やすこと。「レトルトカレーはニシキヤキッチン」と思い出していただけるブランドに。

■シグネチャーメニューは？

・バターチキンカレー：カレーの本場インドに10年以上通い続けた集大成。2026年10月に発売から15周年を迎えます。

・コーンポタージュ：発売から10年以上レシピを変えず、愛され続けるロングセラー商品。

■どこで購入できるか？

・東京都、宮城県の直営店7店舗と公式オンラインショップ

・過去にはポップアップショップとして、渋谷スクランブルスクエアや大阪・阪急うめだ本店にも出店。

■どんなメディアで取り上げられているか？

テレビ東京系『カンブリア宮殿』・MBS/TBS系『所さんお届けモノです！』・TBS系『櫻井・有吉THE夜会』・MBS/TBS系『サタデープラス』など多数。

ニシキヤキッチンの商品の一部オープン時100人以上の行列を成したイオンモール名取店

■会社概要

会社名 株式会社にしき食品

本社所在地 宮城県岩沼市下野郷字新関迎265番地1

代表者 代表取締役会長/菊池 洋 代表取締役社長/菊池 洋一

設立 1952年3月

資本金 3,000万

ホームページ https://www.nishiki-shokuhin.jp/

オンラインショップ https://nishikiya-shop.com

■本内容に関するお客様からのお問い合わせ先

NISHIKIYA KITCHEN(ニシキヤキッチン)通販部

TEL：0120-19-2498(平日10:00～17:00)）