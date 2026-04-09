A3ネットワーク対応ドキュメントスキャナー3機種を新発売

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、A3対応ドキュメントスキャナーの新商品として、『DS-71000WN』『DS-61000WN』『DS-51000WN』の3機種を2026年5月28日より発売します。

近年、行政文書の電子化推進やガバメントクラウドの活用、電子帳簿保存法への対応などを背景に、紙文書の電子化はあらゆる業務領域で必須となっています。その中でスキャナーには、単なる取り込み装置としての役割にとどまらず、「いかに効率よく、ストレスなく電子化できるか」という点が強く求められています。そこでエプソンは、こうしたニーズに対応した、『DS-71000WN』『DS-61000WN』『DS-51000WN』を発売します。

今回の新商品は、「DS-70000」「DS-60000」「DS-50000」シリーズの後継として、原稿台でのスキャン機能を進化させるとともに、お客様から強い要望をいただいていたネットワーク機能に標準対応しました。さらに、これまでプリンター複合機では実現していた、PC操作を行わずスキャナー本体のみでスキャン可能な機能を、A3対応ドキュメントスキャナーとして初めて搭載しました。これにより、スキャン専用機ならではの「待ち渋滞の解消」と「高速処理」を両立します。A3サイズ原稿の多い自治体や医療分野をはじめ、契約書などの綴じ原稿や書籍のスキャンが求められる金融・教育現場など、幅広い業務での活躍が期待されます。エプソンは、業務のデジタル化を支えるスキャナー製品の拡充を通じて、お客様の業務効率向上と快適なワークフロー構築に貢献していきます。

【新商品の主な特長】

- ネットワーク機能に標準対応、「PCレスでスキャンしてダイレクトに送信」が可能- 進化した原稿台スキャン機能が電子化作業の効率を大幅向上- オプションの認証機能でセキュアな電子化を実現、外部サービスやソフトウェアとの連携を促進（注1）

（注1）DS-71000WNのみ

【新商品の主な特長詳細】

■ネットワーク機能に標準対応、「PCレスでスキャンしてダイレクトに送信」が可能

有線／無線LANに対応しているため、複数のPCでスキャナーを共有利用したり、スマートデバイスからも直接スキャンしたりすることができます。また、ネットワークを介して指定した宛先にダイレクトにデータ送信・保存できるPCレス機能も搭載。“PCを介さない”ワークフローを構築できるため、担当者が入れ替わる環境でも運用しやすく、作業ミスや待ち時間を軽減します。

■進化した原稿台スキャン機能が電子化作業の効率を大幅向上

原稿台でのスキャン時に原稿サイズを自動で認識する機能を搭載し、定型以外の任意サイズの原稿でも、置く位置を気にすることなくスムーズにスキャンできます。また、複数の小サイズ原稿を同時に読み取り、それぞれを1ページとして自動保存できます。

さらに、書籍や冊子のスキャンに便利なブックスキャンモードを搭載、原稿カバーを開けたまま連続でスキャンすることが可能で、効率的な電子化作業を実現します。

■オプションの認証機能でセキュアな電子化を実現、外部サービスやソフトウェアとの連携を促進（注1）

『DS-71000WN』は「Epson Open Platform」に対応し、認証スキャンおよび外部ソフトウェアとのシームレスな連携を実現します。

エプソンの複合機プリンターと共通のユーザー認証ソリューション「Epson Print Admin Serverless」と「Epson Print Admin」に対応。複合機とスキャナーの両方を一つのツールで設定でき、利用者ごとに使用できる機能やデータ送付先を指定することで、誤操作を防止しセキュアな作業環境を提供します。

また、「Epson Open Platform」上で外部ソフトウェアと連携すると、スキャナー本体のパネルにそのソフトウェアのUIを表示させることができます。ユーザーはスキャナーの操作に慣れていなくても、パネルに表示されたソフトウェアのUIを操作するだけで、スキャンからデータの取り込みまでを実行可能です。操作工数を削減することで、ワークフローの効率化をサポートします。

本リリース上の他者商標の帰属先は、商標について（ https://www.epson.jp/trademark/ ）をご確認ください。

以上