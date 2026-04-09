成熟するインバウンド需要に応える「Vintage Week Vol.3 by BRAND OFF」を渋谷で開催。5月オープン予定の「BRAND OFF SHIBUYA」に先駆け、リユースを世界に発信。

株式会社K-ブランドオフ

中古ブランド品のリユースシェアNo.1(※)を誇るコメ兵ホールディングスグループの株式会社K-ブランドオフ（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：山内 祐也）は、2026年4月11日（土）から4月20日（月）までの期間限定で、渋谷パルコ近辺にてポップアップイベント「Vintage Week Vol.3 by BRAND OFF」を開催いたします。

本イベントは、2026年5月に予定している新店舗「BRAND OFF SHIBUYA」のグランドオープンに先駆けたプレオープンイベントとして、国内外のお客様へ向けて厳選されたリユース品を展示・販売するものです。

※「リユース市場データブック2025」((株)リフォーム産業新聞社調べ)

(掲載のアイテムは、BRAND OFF独自で買取・仕入れ・販売しているアイテムの一例です)

＜サマリー＞

・渋谷で10日間限定のポップアップ『Vintage Week by BRAND OFF』を開催。

・ヴィンテージバッグを含むリユース品をセレクト。

・日本の質の高いリユースを世界へ発信。

開催の背景と狙い

(前回開催の様子)



2026年の訪日インバウンド市場は、単なる客数の回復を超え、持続的な成長と質的向上を目指す「成熟期」に突入しています。

- 過去最高を更新し続ける訪日客数と消費意欲日本政府観光局（JNTO）の統計（※1）によると、2026年2月の訪日客数は3,466,700人と過去最高を更新しました。また、観光庁の消費動向調査（※2）では、訪日リピーターを中心に宿泊や娯楽サービスへの支出が増加しており、買物においても円安を背景とした高単価商品への需要が市場の質的な変化を支えています。※1 日本政府観光局(JNTO) 訪日外客数（2026年2月推計値） https://www.jnto.go.jp/news/press/20260318_monthly.html※2 観光庁 インバウンド消費動向調査（2025年暦年・速報）https://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_00071.html- 個人旅行（FIT）主導へ：SNS・AIが加速させる「一点物」需要旅行形態として個人旅行（FIT）が主流となりつつあり、Klook（クルック）の調査(※3)では、2026年に「必ず訪れるべき国・地域」として日本が首位に挙げられています。旅行者はSNSやAIを駆使し、画一的な観光地ではなく「自分だけの一点物」や「その場所でしか得られない体験」を能動的に探索しています。※3 訪日ラボ Klook調査レポート https://honichi.com/news/2026/03/24/countries-to-visit-2026/

このような市場動向を受け、当社は国内外のトレンドとカルチャーが集結する「渋谷」を、現在のインバウンド客のニーズに最も効果的に応えられる拠点と判断いたしました。商品を販売するだけでなく、ブランドの世界観を肌で感じ、SNSでの話題性を創出する「体験型スペース」として本イベントを展開いたします。

「Vintage Week Vol.3 by BRAND OFF」の見どころ

(掲載のアイテムは、BRAND OFF独自で買取・仕入れ・販売しているアイテムの一例です)

3回目となる今回は、その名に相応しい希少性の高い商材をさらに厳選。2000年代のヴィンテージバッグをはじめとするアイテムを一堂に集めました。 店内の雰囲気も、従来の店舗とは一線を画し、初めてブランドオフに触れる方や海外からの観光客の方でも気軽に入りやすい、開放的で洗練された空間を演出。宝探しのような感覚で、自分だけの一点物を見つける「体験」を提供いたします。

5月グランドオープン「BRAND OFF SHIBUYA」への架け橋

本ポップアップイベントは、5月に同エリアでオープンを予定している新店舗「BRAND OFF SHIBUYA」のプレオープンとしての役割も担っています。

ポップアップを通じて新たな顧客接点を構築し、銀座・新宿といった既存の旗艦店への送客も含め、グループ全体での顧客体験の向上を目指します。

『Vintage Week by BRAND OFF』開催概要

イベント名：Vintage Week Vol.3 by BRAND OFF

開催期間：2026年4月11日（土）～2026年4月20日（月）

営業時間：4月11日（土）～4月19日（日）：11:00～20:00、4月20日（月）：11:00～18:00

開催場所：OPENBASE SHIBUYA

アクセス：東京都渋谷区宇田川町１４－１３ 宇田川町ビルディング 1階

取り扱いブランド：エルメス、シャネル、ルイ・ヴィトン、グッチ、プラダ、ディオール 他

主な取扱商品 ブランドバッグ、宝石・貴金属、時計、ブランド衣料

会社概要

株式会社K-ブランドオフ（ケーブランドオフ、K-Brand Off Co.,Ltd.）は、1993年の前身企業創業以来、国内外で積極的に事業を展開しています。石川県金沢市に本社を置き、ブランドリユースシェアNo.1のコメ兵ホールディングスグループの100%子会社としてラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取を行う「BRAND OFF」や古物商向けオークション事業である「JBA」を運営。

「BRAND OFF」は、日本国内にとどまらず、現地子会社を通じて香港・台湾・上海にも店舗展開しています。

会社名：株式会社K-ブランドオフ

代表者：代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地：石川県金沢市新神田2丁目5番17号

URL：https://www.brandoff.co.jp/

事業内容：ラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取・卸売事業ならびに国内外通信販売事業、古物商向けオークション事業、質業