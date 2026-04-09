世界的人気の ”国産ガスライフル” をアップデート！作動レスポンスに直結する内部構造に注目した『東京マルイ M4A1MWS ガスルートシールパッキン』2026年5月下旬登場！！

ガス流量を最適化し、作動性をスムーズに！

有限会社ライラクス

ガスブローバックの心臓部とも言える“ガスの流れ”。その効率を徹底的に追求したカスタムパーツがついに登場！！

内部エアロ形状によりガス通過抵抗を軽減し、よりスムーズで安定した作動を実現。細部にこだわるユーザーにこそ体感してほしいパーツです。

発売予定日：2026年5月下旬

商品名：東京マルイ M4A1MWS ガスルートシールパッキン

金額：900円（税抜）

その安定性、見直すべきは “ガスの通り道”

「初速の安定」「リコイルの再現性」「連射時の安定性」に悩んだ経験はありませんか？

その原因の1つが、マガジンと本体をつなぐガスルートパッキンです。

本製品「東京マルイ M4A1MWS ガスルートシールパッキン」は、この重要な接点に着目し、ガスの流れそのものを最適化することで、エアソフトガンのポテンシャルを引き出します。

内部エアロ形状が生み出すスムーズなガス供給

最大の特徴は、ガス流路に採用された“内部エアロ形状”。

流路を滑らかな曲線で構成することでガスの通過抵抗を軽減し、ロスの少ない供給を実現しています。

さらに、純正品と比較して表面の滑らかさを向上させることで摺動性も改善。

これにより、安定した作動とレスポンス向上を両立し、サバゲーやシューティングシーンでの信頼性を高めます。

幅広い東京マルイM4系プラットフォームに対応

本製品は、東京マルイのガスブローバックマシンガンシリーズに幅広く対応。

M4A1 MWSCQBR ブロック1M4A1 カービンマーク18 モッド1URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3MTR16MTR16 Gエディション89式5.56mm小銃

ライフルカスタムを楽しむミリタリーファンから、精度を求めるお座敷シューターまで、幅広いユーザーに対応します。

カスタムの第一歩はここから。今すぐチェック

ガス効率を見直し、ワンランク上の作動性能へ。

製品の詳細や最新情報は、公式サイトにてご確認ください。

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4580887533229）

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

その他”MWS”関連商品が盛りだくさん！

東京マルイ リアルガスブローバックM4A1 MWS ストライクホップアーム

金額：2,600円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-076

●強いホップを実現ロングレンジに最適!

●ノーマルを上回る強いホップが実現できます!

●高強度アルミ合金オール切削加工+ガスブロM4シリーズ専用設計!

東京マルイ リアルガスブローバックM4A1 MWS カスタムチャンバー

金額：6,300円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-080

●安定したホップを実現ロングレンジに最適!

●ホップテンショナーの位置ズレを抑制。

●ガスブロM4シリーズ専用設計!

東京マルイ M4A1 MWS ライトウェイトボルトキャリアエンド

金額：5,000円（税抜）

https://laylax.com/products/4570189747950

●スムーズなブローバック！

●軽量かつ強度、耐摩耗性に優れるPOM樹脂製！

東京マルイ M4A1 MWS ハイバレットフローティングバルブ

金額：2,000円（税抜）

https://laylax.com/products/4570189747981

●初速UP！

●軽量、高強度なアルミ切削製！

M4シリーズ アンビ ボルトキャッチ 東京マルイ スタンダード&次世代M4用/ガスブローバックM4A1 MWS用

金額：4,800円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-084

●ボルトキャッチをアンビ&大型化!

●スピーディーなボルトリリースを実現!

●グローブでもスムーズにトリガープルできる!!

M4シリーズ カスタム アンビマグキャッチ

金額：3,500円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-083

●左手でもスピーディーなマグリリース!

●誤操作でのマガジン脱落を克服した自信作!!

M4MWS アウターバレルベース

金額：4,800円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-091

●フリーフロート系ハンドガードの装着が可能!

●弊社「次世代M4用アウターバレルピース(別売品)」との組み合わせで様々な全長に対応!

東京マルイ ガスブローバック用/ワイドユース・エアシールチャンバーパッキン

金額：1,800円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-296

エアもれ防止弁により高い気密性を確保しパワーロスを減らす事で、安定した弾道を実現するチャンバーパッキンです。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

-----------------------------------------------

LayLaxオフィシャルサイト URL https://www.laylax.com/(https://www.laylax.com/)

LayLax公式X（旧Twitter） https://twitter.com/laylax_official(https://twitter.com/laylax_official)

LayLax公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial(https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial)

LayLax公式LINEアカウント https://page.line.me/ewm6042q(https://page.line.me/ewm6042q)

-----------------------------------------------