無印良品 バーを自由に調節できるハードキャリーケースをリニューアル

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、今年2月に新たな機能を追加した「バーを自由に調節できるハードキャリーケース」について、定番色に加え、4月13日（月）より新たに4色をラインナップし、全国の無印良品の一部店舗およびネットストアにて順次発売いたします。

さらに、旅行のシーンだけでなく日常使いもできる「シリコーン識別バンド」「再生ナイロンたためるボストンバッグ」を、4月15日(水)から全国の無印良品の店舗、およびネットストアで順次発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービスを提供しています。トラベル用品においては、旅先だけでなく日常の移動や出張など、さまざまな「動く暮らし」に寄り添う道具として、使いやすさと実用性を重視した商品づくりを行っています。

キャリーケースは2011年の発売以来、バーの高さを自由に調節できる機能や、シンプルなデザインから無印良品を代表する商品のひとつとなっています。一方で、特に国内の空港では同色のキャリーケースが多く、「見分けにくい」「見つけにくい」といった声も増えてきました。こうした背景を踏まえ、今回のリニューアルでは、黒やグレーといったベースカラーを継続しながら、視認性や識別性といった機能的価値を備えたカラーを加え、全9色の構成としました。多様なお客さまの服装や持ち物に合わせて選べることで、実用性だけでなく、「選ぶ楽しさ」も感じていただけるキャリーケースへと進化しました。

また、今回のキャリーケースリニューアルにあわせ、移動時の使いやすさや見分けやすさを高めるトラベル用品の拡充を行います。ケーブルをまとめる用途に加え、キャリーケースやポーチなどの目印としても使える「シリコーン識別バンド」や、日常使いから旅行まで幅広く使える、汎用性のある「再生ナイロンボストンバッグ」を新たに発売します。旅行のシーンではもちろん、日常使いにも活躍するアイテムです。

■ 「バーを自由に調節できるハードキャリーケース」 の特長

１.「見つけやすさ」に配慮した新たなカラーラインナップ

ハードキャリーケースは、発売以来初の9色展開にしました。コアサイズである36Lおよび75Lは9色、105Lは5色、20Lは1色とし、用途や好みに合わせて選べるカラー展開としています。カラー数を拡充することで、空港など人の多い場所でも自分の荷物を見つけやすく、区別しやすいよう配慮しました。

２.ダイヤルロックシステムを搭載

今回のリニューアルでは、カラーラインナップの追加に加え、新たな機能として、鍵を使わずに施錠できるダイヤル式ロックシステムを搭載し、より使いやすくなりました。鍵を持ち歩くことなくロックが可能で、鍵紛失の心配がありません。

３.従来品から引き継ぐ、使いやすさへのこだわり

本体表面は使用時の傷や指紋が気になりにくいよう、凹凸のあるシボ加工を採用しています。ほかにも、車輪をロックできるキャスターを採用し、揺れる電車内などでも動きにくい設計です。持ち手には無段階調整ハンドルを採用し、使用する人の好みに合わせて高さを調整できます。さらに、静音キャスターにより、走行時の気になるガラガラ音を軽減しています。内装生地には再生素材を使用しています。

■ 「シリコーン識別バンド」の特長

キャリーケースやバッグ、ポーチなどに取り付けて、自分の持ち物を見分けやすくするためのシリコーン製のバンドを新たに発売します。SとLの2サイズで、Sサイズはポーチやカバンなどの小物の目印として使いやすく、Lサイズはキャリーケースやバッグの目印として使用できます。いずれのサイズも、コード類をまとめる結束バンドとしても使用でき、日常から旅行まで幅広いシーンで活躍します。カラーは黒、オレンジ、ブルー、グレージュの4色展開で、Sサイズは2個入、Lサイズは1個入仕様とし、用途に合わせて選べるラインナップとしました。

■ 「再生ナイロン*たためるボストンバッグ」の特長

キャリーケースとあわせて使いやすいよう設計した、日常から旅行まで幅広く使えるバッグを新たに発売します。キャリーケースのバーを通せる仕様とし、移動中も安定して持ち運ぶことができます。生地には撥水加工を施した使いやすい設計としました。正面にはポケットを2つ、内側にもポケットを備え、荷物を整理しやすくしています。正面ポケットは高さを持たせた構造とすることで、物を入れても口元が広がりにくく、すっきりと収まります。付属の収納ポーチは単体でも使用できます。

また、持ち手は当たりがやわらかくなるように中わたを入れ、持ち運びやすさにも配慮しました。カラーは黒とスモーキーブラウンの2色を用意し、9色展開のキャリーケースのいずれとも自然になじむ、持つ人やシーンを選ばない色に仕上げています。

*表地：再生ナイロン１００％／裏地：再生ポリエステル１００％／ポーチ：再生ナイロン１００％

◆商品ラインナップ

良品計画は、今後も「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、生活者の皆様に「役に立つ」商品とサービスの提供を行ってまいります。