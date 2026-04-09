エルメのLINE公式アカウント友だち数が15万人を突破

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が運営する「L Message（エルメッセージ）」のLINE公式アカウントの友だち数が、2026年3月19日（木）に15万人を突破しました。

今後もLINE運用に役立つ情報の配信を継続してまいります。

L Message（エルメッセージ）のLINE公式アカウントについて

L Message（エルメッセージ）のLINE公式アカウントでは、LINEを使ったビジネス活用法や実際の成功例、最新の機能紹介など、店舗や企業の成長に役立つ情報を配信しています。

すぐに試せる実践的な内容を中心に、LINE初心者の方から経験者まで、どなたでも参考になる情報をお届けしています。

現在、新規で友だち追加いただいた方には、以下3つの特典をご提供しております。

1）厳選優良アカウント100選

2）自動的に友だちが集まる"ズルい"集客法

3）これは断れない！初心者向け案件獲得法

L Message公式アカウントは、下記よりご登録いただけます。

友だち追加リンク：https://go.lmes.jp/landing-qr/1655186466-BRrMq6mr?uLand=WnSMr8

L Message（エルメッセージ）とは

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。

LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。

2026年1月には、導入実績14万件を突破しており、個人事業主から中小企業、さらには大規模な事業者まで幅広く活用されています。

成果につながる実用的な機能とサポート体制が評価され、多くの企業・店舗のLINEマーケティングを支援してきました。

▼主な機能

- メッセージ配信- フォーム作成- 予約受付管理- 商品販売・決済- データ分析

これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」でご案内しています。

以下のリンク内の各種窓口からお気軽にお問い合わせください。

https://lme.jp/manual/contact/

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

まずは無料でお試しいただけるフリープランもご用意していますので、ぜひご体験ください。

https://lme.jp/?prtimes