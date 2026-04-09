GWのおでかけ準備は今がお得！トイザらス・ベビーザらス、『ベビー・マタニティグッズのまとめ買いセール』を開催！

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：ピーター・シャッツ）は今年のゴールデンウィーク（GW）、お買い得品・話題の新商品を多数取り揃えた『ベビー・マタニティグッズGW SALE』を4月16日（木）～5月11日（月）に開催いたします。GWのお出かけやおうち時間の準備に、トイザらス・ベビーザらスが皆様のわくわく楽しいGWをサポートします。

ベビーザらスは、妊婦さんや子育て中のママ、パパ、すべてのご家族に寄り添い、わくわくした気持ちをはぐくみながら安心して赤ちゃんを迎え、育てるサポートに取り組んでいます。

4月16日（木）より開催する『ベビー・マタニティグッズGW SALE』では、ベビーカー、チャイルドシートなどの大型ベビーグッズから粉ミルクやベビーフード、人気のキャラクターを豊富に取り揃えたベビー・キッズ衣料、マタニティ用品、ベビー用おもちゃまで幅広い商品を取り揃えます。これらの商品を対象としたお得なセールを実施します。一例として、今季の新商品も含む「対象の春夏物ベビー・キッズ衣料・夏物帽子を2点買うと10%OFF」やお出かけを楽しむマストアイテムのベビーカーやチャイルドシートなどの新商品も対象とした「大型ベビーグッズを4点以上購入で10％OFF、3点購入で7％OFF、 2点購入で5％OFF」※1、「強力消臭おむつポットNIOI-POI（ニオイポイ）本体を当店通常販売価から52％OFF」などをご用意。さらに、同期間、お得な『ベビーボーナスポイントキャンペーン』も実施します。

また、" Piccolina（ピッコリーナ） "の軽さ×強さ×美しさを兼ね備えた次世代カーボンベビーカー 「STRADA CARBON（ストラーダ カーボン）」をトイザらス・ベビーザらス113店舗で4月16日（木）～独占販売します。オンラインストアでは、トイザらス・ベビーザらス オンラインストア（https://www.babiesrus.co.jp）、カヨトイズ公式オンラインストア（楽天市場）（https://item.rakuten.co.jp/kayotoys/strada-carbon/）で販売します。

■『ベビー・マタニティグッズGW SALE』

セール期間：2026年4月16日（木）～5月11日（月）

カタログ：https://www.babiesrus.co.jp/ja-jp/promotions/gw-sale-baby/

セール商品一例：

※店舗によって取り扱い商品は異なります。

※1 スターカード会員限定、2026年5月12日（火）以降も実施

■『ベビーボーナスポイントキャンペーン』

『ベビー・マタニティグッズGW SALE』期間中の2026年4月16日（木）～5月11日（月）にマタニティ＆ベビーグッズ（一部対象外商品あり）をご購入いただいた「トイザらス・ベビーザらス スターカード」（ポイントカード）会員様に、対象商品の合計金額に応じて、期間限定でお使いいただけるスターカードのポイントをプレゼントいたします。

- 合計10,000円（税込）～29,999円（税込）ご購入で500ポイント

- 合計30,000円（税込）～59,999円（税込）ご購入で2,000ポイント

- 合計60,000円（税込）～99,999円（税込）ご購入で5,000ポイント

- 合計100,000円（税込）以上ご購入で10,000ポイント

＜ベビーボーナスポイントキャンペーン詳細＞：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-386.html

※ポイント付与日：キャンペーン終了後3週間程度で付与予定。ポイント有効期間：ポイント付与日を含め60日間。

※一部対象外商品あり。

※2026年5月3日（日・祝）は本キャンペーン対象外。

※各種割引後の金額を「購入金額」とみなします。

※ポイントプレゼントは1会員様1回限りとなります。

■" Piccolina（ピッコリーナ）" 「STRADA CARBON（ストラーダ カーボン）」

カヨ通商株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：樋口 揚）が新たにローンチする「子育ての日常をさりげなく洗練させる」をコンセプトとした新ブラン ド" Piccolina（ピッコリーナ） " 、その第1弾商品として、次世代カーボンベビーカー「STRADA CARBON（ストラーダ カーボン）」をリリースします。

本製品は、超軽量かつ高強度のドライカーボンフレームを採用し、走行性・快適性・デザイン性を極限まで追求。現代のママ・パパが抱く「欲しい」を形にしました。

「STRADA CARBON（ストラーダ カーボン）」は、「走りも佇まいも、毎日にちょうどいいカーボン品質」をコンセプトとした、軽量かつ高強度なベビーカーです 。無駄のないミニマルデザインと、ブラック基調のカラー統一により、どんなシーンにもなじみます。フレームにドライカーボンを採用することで、驚きの軽さと高い剛性を両立。片手でも持てる約5.3kgを実現しており、持ち運びに便利です。

4月16日(木)より、全国のトイザらス・ベビーザらス 113店舗、トイザらス・ベビーザらス オンラインストアおよびカヨトイズ公式オンラインストア（楽天市場）にて販売予定。

- 商品名：STRADA CARBON（ストラーダ カーボン）

- ブランド：Piccolina（ピッコリーナ）

- 販売価格：税込29,999円

- ベビーカータイプ：AB兼用型

- 対象月齢：生後1ヶ月～4歳頃まで（体重22kg以下）

- 重量：約5.3kg

- サイズ：W51.5 × D82 × H100cm、タイヤ径 18cm（大径タイヤ）

- 折りたたみサイズ：W51.5 × D22 × H57cm

- フレーム素材：ドライカーボン（超軽量・高強度）

- リクライニング：無段階調整（フルフラット～ほぼ90度直立）

- 走行性能：前輪サスペンション搭載、ワンプッシュストッパー

- 安全・快適装備：ビッグキャノピー、メッシュ付き機能性窓、マグネットバックル

- 操作性：ワンハンド片手折りたたみ

- 商品詳細情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000179705.html

- 販売開始日：2026年4月16日(木)予定

- 販売店舗：トイザらス・ベビーザらス 113店舗

トイザらス・ベビーザらス オンラインストア https://www.babiesrus.co.jp

カヨトイズ公式オンラインストア（楽天市場）https://item.rakuten.co.jp/kayotoys/strada-carbon/