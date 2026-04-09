2026年ゴールデンウィークは“制御不能”な面白さ！豪華賞品が当たる「プレミアム・ライド キャンペーン」＆「PayPayクーポン」を同時開催！【コロナワールド】

株式会社コロナワールド

全国で複合アミューズメント施設を展開する株式会社コロナワールド（本社：愛知県小牧市、代表取締役：室橋 義隆）は、2026年のゴールデンウィーク期間中、お客様への日頃の感謝を込め、映画体験をより熱くする「プレミアム・ライド キャンペーン」と、お得に施設を楽しめる「PayPayクーポンキャンペーン」の2大企画を全社で実施いたします。

今年のGWは、コロナワールドで「感動」と「お得」をセットに、最高の思い出作りを提供いたします。

■映画も、ワクワクも、制御不能！「プレミアム・ライド キャンペーン」

圧倒的な没入感を誇る「体感型アトラクションシアター 4DX」「IMAX」「Dolby Atmos」の上映作品を鑑賞された方を対象に、その場で豪華賞品が当たる「スピードくじ」を配布いたします。

実施期間： 2026年4月10日（金）～5月10日（日）※くじがなくなり次第終了

対象者： 期間中、4DX・IMAX・Dolby Atmosのいずれかでご鑑賞いただいた方

対象店舗：コロナワールド シネマ全店

賞品内容（ハズレなし！）

特賞： 4DX・IMAX・Dolby Atmos 鑑賞無料券

1等： ポップコーン（レギュラー）＆ドリンクセット 無料券

2等： ポップコーン（レギュラー） 無料券

3等： 映画鑑賞割引クーポン

話題の新作を最高のアトラクション環境で楽しんでいただき、さらに映画がもっと楽しくなる特典をその場でゲットできるチャンスです。

名探偵コナン ハイウェイの堕天使ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー

キャンペーン詳細はこちら :https://cinema.korona.co.jp/news/2195/

■最大5%戻ってくる！「PayPayクーポンキャンペーン」

コロナワールド各施設でのお支払いがもっとお得に！PayPayアプリ内で事前にクーポンを獲得し、税込2,000円以上お支払いいただくと、最大5％のPayPayポイントが戻ってきます。

実施期間： 2026年4月6日（月）～5月10日（日） ※予算上限に達した場合は早期終了

対象条件： PayPayで1回のお支払いが税込2,000円以上（PayPayクーポン 事前取得必要）

付与上限： 500ポイント／回、500ポイント／期間中

利用方法：PayPayアプリ内で「コロナワールド」のクーポンを検索・獲得。店頭にてPayPayでお支払い（自動適用）

対象店舗：コロナワールド全店（シネマ、天然温泉、ボウリングなど） ※一部店舗除く

映画、ボウリング、天然温泉など、コロナワールド内の様々なシーンでお得にご利用いただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.korona.co.jp/news/detail/760

■コロナワールドについて

「全従業員が力を合わせ、いきいきと働ける職場をつくるとともに、地域社会の余暇に貢献すること」を経営理念に掲げ、映画館・温泉・ボウリング・アミューズメントなどを融合させた複合アミューズメント施設を全国に展開しています。

公式ホームページはこちら :https://www.korona.co.jp/