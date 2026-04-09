ｕｇｏ株式会社、2025年度日本機械学会イノベーション表彰を受賞

ｕｇｏ株式会社

業務DXロボットの開発を手掛けるｕｇｏ株式会社(ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ)は、一般社団法人 日本機械学会が主催する「２０２５年度日本機械学会イノベーション表彰」において受賞企業に選ばれました。

なお、今回の受賞は、業務DXロボット「ugo」の開発および製品化に関する取り組みが評価されたものです。



■「日本機械学会イノベーション表彰」とは

日本機械学会イノベーション表彰は、日本機械学会が主催する表彰制度であり、機械技術分野において社会的価値の高い優れた事業活動を顕彰するものです。特に、中小企業や中堅企業による独創的なアイデアや継続的な創意工夫から生まれた製品・技術・サービスに光を当て、日本の産業基盤を支える企業のさらなる進化と発展を促進することを目的としています。

詳しくはこちら：https://www.jsme.or.jp/20260409-2/

ｕｇｏは今後も、警備・点検・案内などの現場課題に対し、ロボット技術の開発・高度化および製品化を推進し、実用性の高いソリューションとして社会実装を加速させることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。





●業務DXロボット「ugo(ユーゴー)」とは

「ugo（ユーゴー）」は、遠隔操作とAIによる自動制御を融合したハイブリッド型の業務DXロボットです。

警備・点検・案内など、現場ごとに異なる設備や業務に柔軟に対応できる設計で、ロボットの選定や運用もカスタマイズ可能。

人手不足が深刻な業務領域において、人の代替ではなく“人と協働するパートナー”として、業務の継続性と効率化、そしてDXの実現を支援します。





■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用