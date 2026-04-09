振り抜きのいいフレキシブルなゴルフティー第３弾の予約販売開始

【machi-yaプロジェクトにて先行予約開始】

株式会社フルークフォレスト

タイトル：「ティーの高さを定量的に管理。振り抜きを邪魔しない「マルチゴルフティーVer3」」

https://camp-fire.jp/projects/939097/view

【背景】

ゴルフクラブも最高、ウエアも最高、ゴルフグッズを一通り揃えた後一歩のアイテムとして工夫を凝らしたゴルフティーを提案しています。

本来使い捨てとされているゴルフティーですが、実は第一打の重量なショットのボールを支えるアイテムです。

当社はこのゴルフティーに注目して製品開発し、本製品で３世代目となります。

ティー自体を柔軟な素材で成形し、芝面に差し込むフォークを平らに仕上げることでクラブの振り抜き抵抗をへらし、ティーが不用意な方向に飛んでいかないよう工夫されています。

その他、機能を持たせることでティーがゴルフアイテムとして欠かせない存在にしています。

【フレキシブルなティー】

ボールを支えるティー部分は柔軟な素材で作られます。

【紛失しにくい構造】

フォーク部を平らに仕上げることで抵抗なく紛失の可能性を減らします。

【定量的にティーアップ】

高さを定量的にセットすることができます。

【打ち上げをサポート】

打上、低弾道、などティーからのボールの角度を付けることで打ち分けが容易になります。

【マルチに使えるティー機能】

【詳細はmachi-yaプロジェクトページへ】

タイトル：「ティーの高さを定量的に管理。振り抜きを邪魔しない「マルチゴルフティーVer3」」

https://camp-fire.jp/projects/939097/view

■フルークフォレストHP

https://flukeforest.jp/?p=5235

お問い合わせはフルークフォレストへ

株式会社フルークフォレスト

https://flukeforest.jp

support@flukeforest.jp(サポート窓口）