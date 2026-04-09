【第3回 Tokyo Textile Scope】エーアンドエス×ラオックスのフロントランナーが登壇。生成AIを「戦略の核」に据える次世代の活用術とは？実演型・特別セミナーを4月16日に開催

株式会社AuthenticAI

ファッションと生成AIをはじめとした最新テクノロジーを掛け合わせたソリューションを展開する株式会社オーセンティックAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下オーセンティックAI社）は、2026年4月15日（水）～17日（金）に開催されるファッション展示会「第3回 Tokyo Textile Scope」の 2日目、4月16日（木）に特別セミナーを実施することをお知らせします。

今回のセミナーでは、単なる業務効率化の枠を超え、AIをブランド成長の意思決定と実行プロセスに深く組み込むフロントランナーとして、ラオックスECストラテジー株式会社の中谷宏之氏と、株式会社エーアンドエスの飯塚泰輔氏を迎え、実際に「Maison AI」を用いた生デモンストレーション形式で、生成AIがどのように「経営と現場を繋ぐ戦略的パートナー」として機能しているかをリアルに公開します。

■ 開催背景：生成AIは「部分的効率化」から「組織全体の戦略実行」のフェーズへ

多くの企業において生成AIの導入が進む一方で、その活用範囲は定型業務の補助に留まっているのが現状です。しかし、情報の分断や専門分化が加速するファッション・リテール業界において、AIに真に求められているのは、部門を跨いで知見を繋ぎ、戦略の精度と実行スピードを劇的に高める「組織のOS」としての役割です。

本セミナーでは、実際に「Maison AI」を用いて高度な組織運用を実践する2社が、いかにしてAIをビジネスプロセスに深く組み込み、これまで着手できなかった戦略業務を完遂しているのかを、具体的な操作画面とともに明かします。

■ 第1部：変革の牽引者が語る「Maison AI」戦略的活用事例と実演

Case 1：デジタルコンテンツマーケティングへの転換を加速させる

ラオックスECストラテジー株式会社 マーケティング本部 本部長 中谷 宏之 氏

セレクトショップ「バーニーズ ニューヨーク」や、カタログギフトの「シャディ」など、多様なライフスタイル・プラットフォームのEC戦略・運営を一手に担うラオックスECストラテジー株式会社。中谷氏のセッションでは、これら有力ブランドのEC運営における壁打ちから、中長期的な事業戦略の設計までを公開。リテールマーケティングからデジタルコンテンツマーケティングへのシフトをいかにAIで加速させるか。「Maison AI」によるブランドコンテンツ設計と、カスタマーエンゲージメントプラットフォームとの連携の可能性について解説します。

Case 2：組織の知性を繋ぎ、未着手の重要課題を完遂する

株式会社エーアンドエス マーケティング部デジタル２課 課長 飯塚 泰輔 氏

「agete（アガット）」を展開する株式会社エーアンドエス。飯塚氏のセッションでは、リソースの制約により後回しにされがちな「顧客インサイトの深掘り」にAIをどう適用し、戦略の質を高めているかを実演します。ペルソナ設計、さらには「Maison AI」を用いた新規事業のコンセプト設計から、最新AI「TOMOKO」による商品デザインへの落とし込みまで。多様な業務をエージェント化し、相互の職務の理解を深めることで、組織のサイロ化の解消を目指す取り組みを紹介します。

■ 第2部：AuthenticAI代表・上田が描く「AI基幹システム」への進化と展望

代表の上田からは、第1部の実践事例を受け、それらを技術的に支え、さらに加速させるためのプロダクトロードマップを提示します。

・デザイナー特化型AI「TOMOKO」実演デモ：プロのMD思考を具現化し、リサーチからデザイン、資料作成までを自律遂行する最新エージェントを初公開。

・ビジネスを加速させる新機能：大規模Excel分析やPowerPoint資料自動生成など、企業の意思決定を支える最新アップデート。

・戦略的ロードマップ：AIが業務の「閉じたループ」を完成させ、人間がより創造的な役割に集中できる「AI基幹システム」の未来図を語ります。

■ 特別セミナー開催概要

日時： 2026年4月16日（木） 10:30～12:00

会場： 東京都立産業貿易センター 浜松町館 2F イベントスペース

テーマ： 実践者と探るファッション生成AIの現在地：補助ツールから戦略的パートナーへ

登壇者：

中谷 宏之（ラオックスECストラテジー株式会社 マーケティング本部 本部長）

飯塚 泰輔（株式会社エーアンドエス 管理統括部 マーケティング課 課長）

坂居 広行（株式会社AuthenticAI シニアマネージャー）

上田 徹（株式会社AuthenticAI 代表取締役）

参加形式： オフライン（会場着席・定員100名）およびオンライン（Zoom）配信

参加費： 無料

お申込み：https://www.jfwtextile.com/TTS/ja/2027ss/seminar/ai.html(https://www.jfwtextile.com/TTS/ja/2027ss/seminar/ai.html)



※申込み締切り：2026年4月14日（火）

■ 第3回 Tokyo Textile Scope 2027 Spring/Summer 開催概要

会期： 2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～18:00（最終日は16:00まで）

主催： 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構

会場： 東京都立産業貿易センター 浜松町館 2F～5F

詳細：https://www.jfwtextile.com/TTS/ja/2027ss/outline.html

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。GPT-5.4、Claude 4.5 Sonnet、Gemini 3.1 Pro、Nano Bananaをはじめとする高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

誰でも簡単に扱えるUIと、実務に直結する実践的な機能を備えることで、Maison AIは商品企画やマーケティング、社内資料作成など、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/

■ TOMOKOについて

株式会社AuthenticAIが提供するTOMOKOは、AIファッションデザイナーです。ファッションデザインエージェント特化のサービスとして調査、分析、企画、デザイン(画像生成/動画生成)、資料作成まで一気通関して瞬時に行う事ができます。



サービス公式サイト：https://tomokoai.com/

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact