【遊園地むさしの村】遊園地でお米の苗植えを体験しよう！「田植え体験」5月30日(土)・31日(日)開催！

株式会社 むさしの村【田植え体験】どろんこの中で田植え体験！

緑の中のファミリーランドむさしの村(所在地：埼玉県加須市、代表取締役社長：榎本和行)は、2026年5月30日(土)・31日(日)の2日間に園内農園わくわくファームにて「田植え体験」を開催いたします。どろんこの中で、お米の苗を植える体験をお楽しみいただけます。

体験後には、JAほくさい×JA共済の地域貢献活動よりご提供いただく美味しいお米を使用したおにぎりと豚汁の軽食のご提供がございます。お子様限定で、JAほくさい×JA共済の地域貢献活動よりお土産もございます。遊園地での春の特別な思い出として、田植え体験をぜひお楽しみください。

開催日時

【田植え体験】どろんこ必至！思い思いの植え方でお楽しみいただけます！

〈日程〉2026年5月30日(土)・31(日)

〈時間〉10:00～11:30頃

※小雨決行です。

料金※ご参加には入園料金が別途必要です。

〈料金〉3歳以上1人1,500円(おにぎり・豚汁付き)

体験後には、JAほくさい×JA共済の地域貢献活動よりご提供いただく美味しいお米を使用したおにぎりと豚汁の軽食のご提供がございます。

お子様限定で、JAほくさい×JA共済の地域貢献活動よりお土産もございます。(内容は当日のお楽しみ)

※3歳以上有料です。※入園料金が別途必要です。

※田んぼに行かれる方、皆様分料金がかかります。(写真撮影を含む)

※お子様のみでのご参加はできません。

※ご参加には事前のご予約が必要です。お申し込みは5/11(月)8時から開始いたします。

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

【田植え体験】お着替え用のお洋服は必須です！

イベントの詳細は4/17(金)頃にむさしの村公式ホームページにて公開いたします。

2025年開催の田植え体験の様子はこちらからご覧ください。

https://www.musashinomura.co.jp/news/2025taue/

緑の中のファミリーランド むさしの村 について

【遊園地】高さ30ｍの大観覧車【園内農園】わくわくファームMAP【ふれあい牧場】ポニー乗馬

未来へつなぐ食と農を事業理念とする、農園とふれあい牧場を併設した遊園地です。半分以上のアトラクションが0歳のお子様からのご利用が可能で、遊園地デビューにもぴったりな未就学児も安心の施設です。

農園では、季節ごとにさまざまな野菜や果物の収穫体験や収穫した野菜を使ったイベントなどを開催しており、食育をお楽しみいただけます。ふれあい牧場では、ポニー乗馬やどうぶつのえさやり体験といった、どうぶつとのふれあいを体験していただけます。未就学児～小学校低学年頃のお子様をメインターゲットとした、遊園地に加えてさまざまな体験を1日でたっぷり楽しめる施設です。

〈所在地〉〒347-0042 埼玉県加須市志多見1700-1

〈電話番号〉0480-61-4126

〈ホームページ〉https://www.musashinomura.co.jp/

〈本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先〉

株式会社 むさしの村 遊園地事業部 営業サービス課

担当：須黒・町井

受付時間 9：00～17：00

TEL：0480-61-4126

FAX：0480-61-4129

MAIL：web@musashinomura.co.jp