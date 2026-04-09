マセラティ × ビアンシェ トライデント100周年を祝う時計「ウルトラフィーノ マセラティ」を発表

マセラティ ジャパン株式会社

モデナ発、2026年4月9日 -マセラティは、スイス・ヌーシャテルを拠点とする高級時計ブランド、ビアンシェ（Bianchet）とともに、フライング・トゥールビヨンを搭載した世界限定100本のタイムピース「ウルトラフィーノ マセラティ」を発表します。両者が長年共有してきた哲学に基づく本コラボレーションは、妥協なき美への情熱、機械的厳密性、そして職人技の伝統という価値観を体現します。今回のコラボレーションは、ボローニャのネプチューンの泉に着想を得たアイコニックなトライデントエンブレムがタルガ・フローリオで勝利を収めた「マセラティ・ティーポ26（Tipo 26）」に採用されてから100周年を迎えたことを記念し、「Watches and Wonders 2026」の開催地であるジュネーブにて公開されます。

二つの哲学の融合

マセラティとビアンシェの融合は、長年ともに歩んできた両者の軌跡が必然的に結びついた結果と言えます。

1914年にボローニャで創業し、現在はモデナを拠点とするマセラティは、80年以上にわたり、レースへの情熱を、パフォーマンス、快適性、そしてイタリアンスタイルを体現する車両へと昇華させてきました。独自開発のネットゥーノV6エンジンは、F1のテクノロジーを取り入れた革新的なプレチャンバー燃焼システムとデュアルスパークプラグを採用し、極限のパフォーマンスと洗練されたエレガンスというブランドビジョンを象徴しています。

一方、スイス高級時計製造の中心地ラ・ショー・ド・フォンに拠点を構え、ヌーシャテルにルーツを持つビアンシェもまた、創業以来、マセラティと同様に厳格で一貫したビジョンを追求してきました。そのアプローチは、単なるエンジニアリングにとどまらず、明確な美学に基づいています。すべてのタイムピースは黄金比の原理に基づいて設計され、美しさとプロポーションが作品の構造的、本質的な特徴となっています。形は機能に従い、その構造は設計の域を超えて、見る者の心を揺さぶる美学へと昇華されています。

「ウルトラフィーノ マセラティ」は、これら二つの哲学が交わる点に生まれたモデルであり、形と機能の完璧なバランスを体現しています。

「MC プーラ」と「ウルトラフィーノ」：二つのプロダクト、ひとつの魂

「ウルトラフィーノ マセラティ」のデザインは、マセラティの最新スーパーカー「MC プーラ」から着想を得ています。「MC プーラ」は、2025年のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで発表され、モデナで生産されています。630psのツインターボ3.0リッターV6ネットゥーノエンジンとカーボンファイバー製モノコックを基盤とし、0-100km/h加速は2.9秒未満。このパフォーマンスは、単なる出力の大きさではなく、重量、バランス、そして素材工学の高度な統合によって導かれたものです。軽量構造と、ヴィアーレ・チロ・メノッティ工場における精緻なハンドフィニッシュにより、「MC プーラ」はエンジニアリングを芸術へと昇華した存在です。100年以上にわたるイタリアンレーシングの伝統を受け継ぎながら、その伝統を現代的かつ妥協なきかたちへと昇華させています。

時計とスーパーカーに共通するのは、深く精密な設計思想です。「ウルトラフィーノ マセラティ」のオープンワークのスケルトンダイヤルは、「MC プーラ」のバードケージ構造を持つホイールアーキテクチャから着想を得ており、特徴的な三本スポークのデザインが三本槍のトライデントモチーフを形成しています。また、グッドウッドで「MC プーラ」に初採用されたエクステリアカラーの「AI Aqua Rainbow」は、マセラティのフォーリセリエ（フトゥーラ コレクション）に属する色であり、本モデルではダイヤルに取り入れられるとともに、ケースのラバーシームに沿ってアクセントとして施されています。これにより、走行時の車両が生み出すようなプリズムの奥行きを手元で再現しています。グレード5チタン製のブリッジおよびメインプレートと、高密度カーボンによるケースとブレスレットは、「MC プーラ」のカーボンファイバーシャシーを想起させます。さらに、オープンに可視化されたフライング・トゥールビヨンケージは、ネットゥーノエンジンの鼓動を思わせる存在として表現されています。

「MC プーラ」がカーボンファイバーシャシーによって高いねじり剛性を確保しつつ路面からの衝撃を吸収するのに対し、「ウルトラフィーノ マセラティ」は機械式時計における衝撃という同様の課題に向き合っています。バランスホイールおよび構造レベルの双方に専用の耐衝撃機構を組み込むことで、最大5,000Gの負荷に耐える性能を実現しています。この卓越した性能は、「MC プーラ」のサスペンション技術や電子制御トラクションマネジメントと直接的に呼応しています。

エンジニアリングとデザインの融合

「ウルトラフィーノ マセラティ」の心臓部には、ビアンシェ製キャリバー「UT01」が搭載されています。サンドブラスト、サテン仕上げ、ポリッシュ、そしてブリッジやメインプレート、トゥールビヨンケージのすべてに施された手作業による面取りなど、細部に至るまで完全な手仕上げが施されています。このUT01キャリバーは、厚さ3.85mmという極めて薄いプロファイルを実現するために導かれた、独自のエンジニアリング思想の結晶です。フローティング構造のケースは、従来のラチェットホイールを排除することで垂直方向のスペースを確保しつつ、約60時間のパワーリザーブを実現。また、厚さ2.66mmのトゥールビヨンケージには、可変慣性を備えた大型のスクリューバランスホイールが収められ、毎時3Hzで振動します。これにより、視覚的な存在感を備えながら、実用時計としての信頼性も確保しています。さらに、専用設計の巻き上げおよび時刻設定機構により摩擦を低減し、歯車列全体におけるエネルギー伝達効率を高めています。

その結果、225個の部品と29石から構成されるムーブメントは、ケース厚9.9mmというコンパクトなサイズに収めることに成功しました。ケースには高密度カーボンファイバーと加硫ラバーを採用し、手仕上げのリューズは一体型のカーボン製リューズガードによって保護されています。ベゼルおよびケースバックには無反射サファイアクリスタルを採用し、防水性能は5気圧を確保しています。ストラップは2種類を用意し、高密度カーボンファイバー製の一体型ブレスレットと、チタン製フォールディングクラスプを備えたナチュラルラバーストラップから選択可能です。ストラップを除いた重量は36gです。その細部に至るまで、高級時計製造における厳格な基準が反映されています。

世界限定100本

「ウルトラフィーノ マセラティ」は、トライデント誕生100周年を記念し、世界限定100本で展開されます。各モデルには個別のシリアルナンバーが付与され、スイス・ラ・ショー・ド・フォンにあるビアンシェのアトリエにて、同ブランドの基準である精密さと手仕上げのもと製造されます。

マセラティ チーフマーケティングオフィサー兼BOTTEGAFUORISERIEゼネラルマネージャーであるクリスティアーノ・フィオリオは、次のように述べています。「ビアンシェと私たちは、アイコニックなデザイン、エレガンス、そして真のパフォーマンスが完璧なバランスで共存するプロダクトを創造するという共通の理念を持っています。『ウルトラフィーノ マセラティ』は、この調和を体現するモデルであり、象徴的なヘリテージとスポーティなDNAに基づく独自の美学を、洗練されたエレガンスへと昇華しています。そして、トライデントロゴが初めて車両に採用されてから100年を経た今も、それを語り続けています。」

また、ビアンシェ創業者兼CEO ロドルフォ・フェスタ・ビアンシェは、次のように述べています「ビアンシェとマセラティは、最高水準のエンジニアリングは美と切り離せないという確信のもとに成り立っています。『ウルトラフィーノ マセラティ』は、単に車から着想を得た時計ではありません。同じ意思を語る二つのプロダクトが交わる地点であり、パフォーマンスとエレガンスにおいて一切の妥協を許さない、二つのメゾンの表現といえます。」

ジュネーブで開催される「Watches and Wonders 2026」での発表を記念し、マセラティとビアンシェは招待客に向けて「MC プーラ」のドライビング体験を提供します。時計と車の双方を体感し、この特別なコラボレーションを生み出した創造的対話を直接体験できる機会です。

【主要諸元】ウルトラフィーノ マセラティ

ムーブメント：Bianchet UT01（自動巻きフライング・トゥールビヨン、トゥールビヨン〈60秒で1回転〉）

振動数：3Hz（毎時21,600振動）

パワーリザーブ：約60時間（±5%）

部品数： 225個、29石

ムーブメント厚： 3.85mm

メインプレートおよびブリッジ：グレード5チタン（サンドブラスト、サテン、ポリッシュ、面取り仕上げ）

トゥールビヨンケージ：グレード5チタン（厚さ2.66mm、手仕上げ）

耐衝撃性能： 5,000G

ケース：高密度カーボンファイバー／加硫ラバー、手仕上げのカーボンファイバー製リューズ

サイズ：幅40mm × 長さ47.39mm × 厚さ9.9mm

重量：36g（ストラップ除く）

風防：無反射サファイアクリスタル（ベゼルおよびケースバック）

防水性能：5気圧

ストラップ：高密度カーボンファイバー製ブレスレット／ナチュラルラバーストラップ（チタン製フォールディングクラスプ）

限定数：世界限定100本（シリアルナンバー入り）

保証期間：5年

原産国：スイス

※本リリースは4月8日にイタリア、モデナで発表されたプレスリリースの抄訳です。本社プレスリリースおよび画像は、下記URLをご参照ください。

https://www.media.stellantis.com/em-en/maserati/press/maserati-and-bianchet-unveil-ultrafino-maserati-a-flying-tourbillon-celebrating-100-years-of-the-trident

Maserati S.p.A.

マセラティは、洗練されたスタイル、先進的なテクノロジー、そして、生粋の高級感で、高い基準と審美眼を持つ人々を魅了し、世界の自動車業界の歴史において常にベンチマークであり続けてきました。

歴史にその名を刻む数々の伝統的モデルは、デザイン、パフォーマンス、快適さ、優雅さ、安全性、それぞれの角度から「イタリアのスポーツカー」を再定義し、現在70か国以上で販売されています。

ラインアップには、『毎日が格別』をコンセプトとするSUV「グレカーレ」、イタリアのグランドツアラーを象徴する「グラントゥーリズモ」、新型コンバーチブル「グランカブリオ」が含まれています。最高峰モデルのスーパースポーツカー「MC プーラ」およびコンバーチブル版「MC プーラ チェロ」は、標準生産車のパワーユニットとしては初となる、F1由来のテクノロジーを採用した革新的なV6ネットゥーノエンジンを搭載しています。さらに、GTレースに復帰するために開発された「GT2」の公道走行モデル「GT2 ストラダーレ」、 そして、マセラティのパフォーマンスを極限まで高めたサーキット専用レーシングカーで、全世界62台限定生産の「MCXtrema」も加わり、ラインアップをより充実させています。

マセラティの使命は、ラグジュアリー市場におけるモビリティの未来を、顧客のニーズに応えながら創造すること。その実現のために、カスタマイズプログラム「フォーリセリエ」、クラシックカー公式認定プログラム「マセラティ・クラシケ」、そしてモータースポーツ部門「マセラティ・コルセ」を展開しています。

＊マセラティからの配信における「フォルゴーレ」表記は、イタリア語の発音に合わせ、以降「フォルゴレ」と記載いたします。