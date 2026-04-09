ピックルボール専門店「SANNO SPORTS」が東京都渋谷にリニューアルオープン！

SANNO SPORTS合同会社

ピックルボール専門店「SANNO SPORTS」が渋谷駅から徒歩8分にリニューアルオープンしました。

試打スペースやポップアップスペースを設けたショップになっています。

ピックルボールは、テニス、卓球、バドミントンの要素を組み合わせたアメリカ発祥のラケットスポーツで、アメリカでは約5,000万人が競技を体験したとして、最も成長しているスポーツとして注目されています。日本国内でも、競技人口が急速に増加しており、スポーツとしての人気が高まっています。その親しみやすさから、年齢や性別を問わず幅広い層に支持されています。

道具を必要とするスポーツは、

その道具が"すぐに"手に入らないと普及しない。

道具スポーツの普及にとって、すぐに手に入ることが大切。

という考えからサービスをスタート。

■サービス内容

厳選された300種類以上のパドル(ラケット)からお選びいただけます。

“失敗しないパドル選び”をコンセプトに、用品の専門家がアドバイスします。

店舗ではパドル試打体験はもちろん、24時間購入可能なオンラインショップも展開しています。

即日発送対応で、現在は送料無料キャンペーンを実施中です。

また、実践的な環境での試打ができるパドルのサンプル貸出サービス（要相談）など、お客様のニーズに合わせた多様な購入オプションをご用意しています。

■取扱いブランド

<海外トップブランド>

・JOOLA（ヨーラ）: アメリカを代表するブランドで、プロ選手も使用する高品質パドルを展開。

・CRBN（カーボン）: 最新のカーボン技術を採用した軽量で反発力の高いパドル。

・Diadem（ダイアデム）

・PADDLETEK(パドルテック)

・SIX-ZERO(シックスゼロ)

・PROTON（プロトン）

・Selkirk（セルカーク）

・SLK（エスエルケー）

・HOLBROOK（ホルブルック）など

<国内メーカー>

・ASICS（アシックス）

・YONEX（ヨネックス）

ピックルボール専門のアクセサリーや自社ブランドも展開。

「SANNO SPORTS」は、

15年以上にわたりフロアボールやネオホッケーの専門店として培った経験を活かし、ピックルボール市場に新たな価値を提供します。スティック型スポーツ用具を扱ってきた実績から得られた、素材に関する専門知識をもとにピックルボール用品のパドルの選定やカスタマイズに活用。海外有名メーカーとの直接取引による豊富な品揃えと、経験豊富なスタッフによる丁寧なアドバイスで、初心者から上級者まで幅広いニーズに対応します。

▼店舗概要

店舗名：SANNO SPORTS

所在地：東京都東京都渋谷区宇田川町6-15

（渋谷駅 徒歩8分）

営業時間：11:00～19:00

取扱商品：ピックルボール関連用具全般

サービス：店頭販売（試打可能） - オンラインショップ（即日発送）

キャンペーン：送料無料実施中*

公式オンラインショップ：https://www.pickleball-shop.jp

公式コーポレートサイト：https://sannosports.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/japan_pickleball_shop/