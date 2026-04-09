ピックルボール専門店「SANNO SPORTS」が東京都渋谷にリニューアルオープン！

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SANNO SPORTS合同会社


ピックルボール専門店「SANNO SPORTS」が渋谷駅から徒歩8分にリニューアルオープンしました。


試打スペースやポップアップスペースを設けたショップになっています。



ピックルボールは、テニス、卓球、バドミントンの要素を組み合わせたアメリカ発祥のラケットスポーツで、アメリカでは約5,000万人が競技を体験したとして、最も成長しているスポーツとして注目されています。日本国内でも、競技人口が急速に増加しており、スポーツとしての人気が高まっています。その親しみやすさから、年齢や性別を問わず幅広い層に支持されています。



道具を必要とするスポーツは、


その道具が"すぐに"手に入らないと普及しない。


道具スポーツの普及にとって、すぐに手に入ることが大切。


という考えからサービスをスタート。




■サービス内容


厳選された300種類以上のパドル(ラケット)からお選びいただけます。


“失敗しないパドル選び”をコンセプトに、用品の専門家がアドバイスします。


店舗ではパドル試打体験はもちろん、24時間購入可能なオンラインショップも展開しています。


即日発送対応で、現在は送料無料キャンペーンを実施中です。


また、実践的な環境での試打ができるパドルのサンプル貸出サービス（要相談）など、お客様のニーズに合わせた多様な購入オプションをご用意しています。



■取扱いブランド


<海外トップブランド>


・JOOLA（ヨーラ）: アメリカを代表するブランドで、プロ選手も使用する高品質パドルを展開。


・CRBN（カーボン）: 最新のカーボン技術を採用した軽量で反発力の高いパドル。


・Diadem（ダイアデム）
・PADDLETEK(パドルテック)


・SIX-ZERO(シックスゼロ)


・PROTON（プロトン）


・Selkirk（セルカーク）　


・SLK（エスエルケー）


・HOLBROOK（ホルブルック）など


<国内メーカー>


・ASICS（アシックス）


・YONEX（ヨネックス）


ピックルボール専門のアクセサリーや自社ブランドも展開。



「SANNO SPORTS」は、


15年以上にわたりフロアボールやネオホッケーの専門店として培った経験を活かし、ピックルボール市場に新たな価値を提供します。スティック型スポーツ用具を扱ってきた実績から得られた、素材に関する専門知識をもとにピックルボール用品のパドルの選定やカスタマイズに活用。海外有名メーカーとの直接取引による豊富な品揃えと、経験豊富なスタッフによる丁寧なアドバイスで、初心者から上級者まで幅広いニーズに対応します。





▼店舗概要


店舗名：SANNO SPORTS


所在地：東京都東京都渋谷区宇田川町6-15


（渋谷駅 徒歩8分）


営業時間：11:00～19:00


取扱商品：ピックルボール関連用具全般


サービス：店頭販売（試打可能） - オンラインショップ（即日発送）


キャンペーン：送料無料実施中*


公式オンラインショップ：https://www.pickleball-shop.jp


公式コーポレートサイト：https://sannosports.jp


公式Instagram：https://www.instagram.com/japan_pickleball_shop/