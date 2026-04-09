ヤマハ パワードスピーカー『DXR mk3シリーズ』　スピーカーシステム『CXR mk3シリーズ』　パワードサブウーファー『DXS mk3シリーズ』　サブウーファー『CXS mk3シリーズ』

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、プロフェッショナルオーディオ機器の新製品として、ライブやイベントなど幅広い用途や規模で使えるパワードスピーカー『DXR mk3シリーズ』とパワードサブウーファー『DXS mk3シリーズ』、およびパッシブモデルのスピーカーシステム『CXR mk3シリーズ』とサブウーファー『CXS mk3シリーズ』を2026年6月に発売します。

『DXR mk3シリーズ』『CXR mk3シリーズ』（左）、『DXS mk3シリーズ』『CXS mk3シリーズ』（右）※『DXR mk3シリーズ』と『CXR mk3シリーズ』、『DXS mk3シリーズ』と『CXS mk3シリーズ』の外観は同一仕様

当社では、パワフルな高音質を軽量化されたボディに凝縮したライブ・イベントPA用のパワードスピーカーとして「DXR mk2シリーズ」を展開しています。

今回発売する『DXR mk3シリーズ』は、「DXR mk2シリーズ」で高い評価を得た、音響性能・機能性・出力をアップグレードしたモデルで、スピーカーユニットのサイズごとに『DXR15 mk3』『DXR12 mk3』『DXR10 mk3』の3モデルをラインアップしました。ヤマハ内製の高耐久LF（低域）/HF（高域）スピーカーユニットを搭載し、大口径ホーンを採用することで幅広い周波数帯域での指向性制御能力を確保しています。また、ポートポジションの最適化により定在波影響を低減し、よりスムースで精確な低域特性を実現しました。さらに、視認性が高く操作しやすいLCDパネルや、低歪でクリアなサウンドを実現する高性能DSPも備えています。今回は、スピーカーユニットとエンクロージャーを『DXR mk3シリーズ』と同仕様としたパッシブスピーカー『CXR mk3シリーズ』3モデルを新たにラインアップしています。

『DXS mk3シリーズ』は、『DXR mk3シリーズ』との組み合わせに最適なパワードサブウーファーです。こちらもパッシブサブウーファー『CXS mk3シリーズ』を用意しました。いずれも、耐久性能の高いスピーカーユニットと、耐傷性・耐久性に優れたエンクロージャーを採用し、各3モデルをラインアップしています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1119_1_ac00e00017f9bc83020fa2e699960220.jpg?v=202604090252 ]

主な特長

1．独自の高耐久性LF/HFスピーカーユニット

耐久性に優れた独自のLF（低域）/HF（高域）スピーカーユニットを搭載。LFユニットは、リニアな低音再生を実現するために前後方向への高い対称性を確保し、ポートの位置を最適化することで定在波の影響を低減させ、より精確な低音域の応答を実現しています。HFユニットは、可聴帯域内の歪みを除去しつつ卓越した耐久性を実現するポリイミド製ダイアフラムを採用しました。また、大口径ホーンにより、広い周波数帯域で指向性を制御可能です。

2．軽量かつ高強度のエンクロージャー

軽量かつ高強度の発泡成形エンクロージャーを採用することで、軽量化と低域ロスの原因となるキャビネットの“鳴き”低減を両立させました。人間工学に基づいて設計されたエンクロージャーは、見た目の美しさだけでなく、優れた使いやすさも兼ね備えています。

3．視認性が高く操作しやすいLCDパネル（『DXR mk3シリーズ』）

背面にLCDパネルを搭載し、プリセットの読み込みや精確なPEQ調整、ディレイやルーティングなどのパラメーターをすばやく簡単に操作できます。ユーザープリセットは最大8つ保存できるほか、『DXS mk3シリーズ』との併用時に最適なファクトリープリセットも呼び出すことが可能です。

4．高度な信号処理を実現する高性能DSP（『DXR mk3シリーズ』）

対応サンプリング周波数96 kHzのDSPプロセッサーを搭載し、低遅延でありながら、高い出力性能と高解像度の音質を実現します。クロスオーバーには、ネットワークと補正EQのリニアフェイズFIRフィルターを組み合わせた独自の「Advanced FIR-X Tuning」を採用し、極めて滑らかな位相特性による位相歪みのないクリアなサウンドを実現しています。

5．2,000W出力の高効率クラスDアンプユニット（『DXR mk3シリーズ』）

新開発の高効率な2,000WクラスDハイパワーアンプを搭載。新設計の高効率スイッチング電源により、スムースかつ安定した動作を実現します。

6．ヤマハ製パワーアンプとの組み合わせで性能を最大限発揮（『CXR mk3シリーズ』）

ヤマハ製パワーアンプ「PXシリーズ（※）」および「PC-Dシリーズ」、または互換性のあるシグナルプロセッサーと組み合わせることで、専用チューニングのプリセットにより、その性能を最大限に活用できます。

※対応ファームウェア：Ver 1.66以降

7．各スピーカーに最適なパワード/パッシブサブウーファー

『DXS mk3シリーズ』は96kHz対応の高性能DSPや背面のLCDパネルが『DXR mk3シリーズ』と共通のパワードサブウーファーです。新開発の高効率2,500WクラスDアンプと専用に設計された独自のロングエクスカーション・スピーカーユニットを搭載。18インチモデルは4インチのボイスコイルを、15インチおよび12インチモデルは3インチのボイスコイルを採用し、高い耐久性を確保しました。これらを、耐傷・耐久性能に優れたポリウレアコーティング塗装を施したエンクロージャーに収めました。

『CXS mk3シリーズ』はスピーカーユニットとエンクロージャーが『DXS mk3シリーズ』と同仕様のパッシブサブウーファーです。

8．その他- 特定の構成や用途に自動的に最適化するDSPモードによるセットアップの簡素化（『DXR mk3シリーズ』）- マイクからの不快なフィードバックを低減する「インテリジェントフィードバックサプレッサー」（『DXR mk3シリーズ』）- 専用のリモートコントロールアプリ「D-Remote」（『DXR mk3シリーズ』『DXS mk3シリーズ』）- 低歪かつ高品質な低音域を実現する「Drive Motion Calibration」（『DXR mk3シリーズ』）- ラバーコーティングされたハンドル（『DXR mk3シリーズ』『CXR mk3シリーズ』『DXS mk3シリーズ』『CXS mk3シリーズ』）- 市販のアイボルトに対応したリギングポイント（『DXR mk3シリーズ』『CXR mk3シリーズ』）- 水平0度および7度ダウンアングルポジションを用意したポールマウントソケット（『DXR mk3シリーズ』『CXR mk3シリーズ』）- 2WayハンドルとデュアルM20/35 mmポールソケット（『DXS mk3シリーズ』『CXS mk3シリーズ』）- オプション品のスピーカー用キャスターおよびカバー（『DXS mk3シリーズ』『CXS mk3シリーズ』）

オプション品

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1119_2_af6d7438da4b997e04098db69765d56b.jpg?v=202604090252 ]

詳しい仕様は下記製品ページをご覧ください。

『DXR mk3シリーズ』

https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/dxr_mk3/index.html

『CXR mk3シリーズ』

https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/cxr_mk3/index.html

『DXS mk3シリーズ』

https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/dxs_mk3/index.html

『CXS mk3シリーズ』

https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/cxs_mk3/index.html

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

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