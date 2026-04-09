日本最大級ヨガイベント「オーガニックライフTOKYO」開幕1週間前、80名講師・50超ブースの全貌公開

株式会社アンダーザライト

【訂正】2026年4月9日配信時、オフィシャルスポンサーの会社名に誤りがありました。正しくは「株式会社Rebase（instabase・TOIRO）」です。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

株式会社アンダーザライト（所在地：東京都渋谷区）は、2026年4月17日（金）～19日（日）の3日間、原宿「WITH HARAJUKU」にて日本最大級のヨガ・ライフスタイルイベント「第13回 オーガニックライフTOKYO」を開催します。

全国から80名以上の講師が集結し、ヨガクラス・マルシェ・ウェルネスブースが3フロアにわたり展開されるほか、50以上のブランドが出展する年に一度の大型イベントです。入場無料。会場となるWITH HARAJUKU全館には期間中およそ8万人が来館する見込みです。

開幕1週間前となり、注目プログラムと見どころを公開しました。

詳細を見る :https://www.organiclifetokyo.com/

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■ トピックス１. ── 2026年のテーマ「Sangha（サンガ）」

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第13回 オーガニックライフTOKYOのテーマは「Sangha（サンガ）── 共に在ることが、ヨガになる。」です。

「サンガ」はサンスクリット語で「集い・共同体」を意味する言葉であり、仏教・ヨガの伝統の中で、修行者たちが互いに支え合うコミュニティを指します。コロナ禍を経て再び対面で集える喜びを取り戻した今、ひとりでマットに向かうだけでなく、呼吸を合わせ、エネルギーを共有する「共に在る時間」の豊かさを、会場全体で体験していただきます。

入場無料のマルシェエリアにはオーガニックコスメ、アーユルヴェーダ、ナチュラルフード、ウェルネスグッズなど50以上のブースが出展。ヨガクラスに限らず、ただ会場に来るだけで「整う時間」が自然と生まれる空間を目指しています。

詳細を見る :https://www.organiclifetokyo.com/exhibitor/list

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■ トピックス２. ── 80名の講師が3スタジオ＋ウッドデッキに集結。

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WITH HARAJUKU 2～3Fおよびウッドデッキを活用した4エリアで、3日間にわたりヨガクラスが展開されます。

【スタジオ1（大ホール）】

最大収容人数を誇るメインスタジオ。人気・実力を兼ね備えた講師によるフラッグシップクラスを開催。野沢和香、廣田なお、Mariko (B-Flow)、柳本和也、 高尾美穂ほか。

【スタジオ2】

流派・スタイルの多様性を伝えるラインナップ。アシュタンガヨガ、ジヴァムクティヨガ、ヴィンヤサヨガなどジャンルを横断したクラスを展開。

【スタジオ3】

定員を絞ったより少人数の形式のクラス。瞑想、哲学を深掘りするワークショップ形式も。

【ウッドデッキ（2F屋外）】

自然光と風を感じながら行う屋外ヨガ。天気とともにある解放的な体験として、毎年人気の会場です。

また、B1フロアには「チャリティステージ」を設置。収益の一部は社会貢献活動に寄付されます。

詳細を見る :https://www.organiclifetokyo.com/timetable-WITH-HARAJUKU

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■ トピックス３. ── 50以上のウェルネスブース＆特別参加特典。「ヨガと出会おう、ヨガと遊ぼう」を体現する3日間

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マルシェエリアには国内外のウェルネスブランドが集結します。オーガニックコスメ（Mediplus、TAEKO skincare、TRUE NATURAL ほか）、アーユルヴェーダ（TIRAKITA AYURVEDA、英国アーユルヴェーダカレッジ ほか）、ナチュラルフード（Why Juice?、THE YOMOGI STANDほか）、ヨガウェア（Karrys Yoga Fashion、[sn]super.natural ほか）など、50以上のブースが集まります。すべて入場無料でお楽しみいただけます。

＜オフィシャルスポンサー紹介＞

【instabase】

スペース・場所のシェアリングプラットフォーム「instabase」を運営。今回のイベントでは参加者限定の特別施策として、会場近隣のGOLD'S GYM（原宿東京・原宿ANNEX）のシャワー＆ロッカーを特別クーポン（コード：olt2026）でご利用いただけます（最大1時間550円分サービス）。ヨガクラス前後の着替えや汗を流したいシーンに、移動なく便利にご活用いただけます。また、ヨガインストラクターがレッスンの場を手軽に確保できるよう、instabaseでのスペース予約サービスも提供しています（本イベント向けに実装）。

【TOIRO】

ヨガインストラクターのためのコミュニティイベントサービス「TOIRO」。レッスンの予約・決済・運営を一体的に行える特設ページをオーガニックライフTOKYO向けに公開しており、インストラクターが自らのクラスや活動をより広く届けるための仕組みを提供しています。「ヨガを教える人」と「ヨガを楽しむ人」をつなぐプラットフォームとして、イベントを通じて両者の出会いをつなぐ役割を担います。

【株式会社メディプラス】

オリジナル化粧品「メディプラス」の企画・開発・販売を手がけるスキンケアブランド。生まれつき敏感肌に悩まされていた創業者の「この肌をなんとかしたい」という切実な想いから誕生し、グループ保有の独自成分オゾン化グリセリンを配合した製品を展開。「肌と心の声を聞く」というブランドコアを掲げ、ヨガやウェルネスと親和性の高いライフスタイルブランドとしてOLTに協賛。会場ブース（A-1）にても出展しています。

詳細を見る :https://www.organiclifetokyo.com/official-sponsor

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■ トピックス４. ── ヨガジャーナル presents Yoga People Award 2026、オーガニックライフTOKYO会場で授賞式を開催

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第13回 オーガニックライフTOKYOでは、2026年4月17日（金）にヨガジャーナル日本版による「Yoga People Award 2026」の授賞式を開催します。

「ヨガジャーナル presents Yoga People Award」は、日本のヨガシーンで最も輝いた人物・活動を称えるアワードです。部門名は「ベスト・オブ・ヨギ」。授賞式を年に一度のリアルイベントである「オーガニックライフTOKYO」の場で行う形式は、回を重ねるごとに日本のヨガ界の年間ハイライトとして定着しています。

授賞式への入場は招待制です。

2025年はモデル 松島花さん、俳優 岡部たかしさんが『ベスト・オブ・ヨギ』を受賞。

過去には長谷川潤、吉川ひなの、内山理名、鳩山由紀夫（元内閣総理大臣）、アルバルク東京、児嶋一哉（アンジャッシュ）など、ジャンルを超えた著名人が選ばれています。

詳細を見る :https://www.organiclifetokyo.com/YogaPeopleAward

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■ イベント概要

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イベント名：第13回 オーガニックライフTOKYO

テーマ：Sangha（サンガ）── 共に在ることが、ヨガになる。

開催日程：2026年4月17日（金）～ 19日（日）

開催時間：10:00～18:00（各日）

会場：WITH HARAJUKU 全館（東京都渋谷区神宮前1-14-30）

アクセス：JR山手線・東京メトロ副都心線 原宿駅 徒歩1分

入場：無料（一部ヨガクラスはチケット制）

チケット購入：https://omtogether.jp/collections/2026-harajuku

早割価格期間：～ 2026年4月14日（火）23:59まで

企画運営：株式会社アンダーザライト

オフィシャルスポンサー：株式会社Rebase（instabase、TOIRO）、株式会社メディプラス

オフィシャルメディア：ヨガジャーナル日本版

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■ 主催者コメント

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「今回のテーマ『サンガ』は、ヨガの実践が個人の内側に向かう営みであると同時に、他者と共に在ることでより深まるという本質を表しています。80名の講師が同じ場所に集まり、参加者のみなさんとともに呼吸を合わせる。その時間そのものが、ヨガになると考えています。コロナ禍以降、オンラインでヨガに出会った方も多いと思います。4月17日～19日の3日間、ぜひ原宿に来て、対面で、生の指導のエネルギーを受け取ってください。入場は無料。ヨガ初心者から指導者まで幅広く楽しめる内容です。まず会場に来て、ヨガと出会い、ヨガと遊んでいただければ幸いです。」

── 株式会社アンダーザライト 代表取締役 倉持倫之

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【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社アンダーザライト ／ オーガニックライフTOKYO事務局

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-53-4 奨学会館別館4階

TEL：03-6300-9299

E-mail：event@organiclifetokyo.com

URL：https://organiclifetokyo.com