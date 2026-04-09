【ロンハーマン】ロサンゼルス発のファインジュエリーブランド〈サラ ウェインストック〉のデザイナー来日！豪華ラインナップのトランクショーを開催

株式会社リトルリーグ

このたび、ロサンゼルス発のファインジュエリーブランド「Sara Weinstock（サラ ウェインストック）」のデザイナーが来日。ロンハーマン千駄ヶ谷店では、4月18日（土）～4月25日（土）までの期間、通常店頭では展開のない様々なコレクションを取り揃えたトランクショーを開催し、期間限定でオーダーを承ります。

※4月18日（土）13:00～17:00の時間帯は、サラ本人が在店し、直接コーディネートのアドバイスを行います。

Papua Gold & Diamond Crossover Pierced Earrings \2,530,000 / Triple Row Petite Pierced Earrings \2,024,000Papua Gold & Diamond Crossover Bangle \4,081,000 / Triple Crossover Ear Cuff \660,000

Sara Weinstock

2008 年にロサンゼルスでスタートしたファインジュエリーブランド。女性がそれぞれの個性や自立心、そして女性らしさを自由に表現できるようにという想いから誕生しました。自身の名を冠したコレクションを発表後、パリでの展開を皮切りにキャリアをスタートし、現在では世界中のレッドカーペットで輝くセレブリティたちを彩る存在としても知られています。

北カリフォルニアの芸術一家に育ったサラは、幼い頃に叔母が所有していたアンティークジュエリーや家宝に触れた経験から、ジュエリーに込められた意味や物語に魅了されてきました。GIA（米国宝石学会）での学びやデザイナーのもとでの経験を経て、ジュエリーが個人のストーリーとタイムレスな価値を結びつける存在であるという考えのもと、最初のコレクション「Universal Love」を発表しました。

彼女のデザインは、人生の経験や旅、自然、建築、ファッションなどから得たインスピレーションを背景に、ストーリー性と卓越したクラフツマンシップを昇華したもの。古代から受け継がれてきたモチーフと現代的なエレガンスを掛け合わせながら、長く愛されるジュエリーを生み出しています。

また、すべての石がそれぞれ異なる個性と輝きを持つように、女性もまた唯一無二の存在であるという考えのもと、彼女のジュエリーは身に着ける人の内に秘めた魅力を引き出します。感情や記憶、絆といったパーソナルな要素を大切にしながら、一つひとつ丁寧にデザインされています。

Meets Ron Herman

ロンハーマンでは、約16年前のパリ・ファッション・ウィークでの出会いをきっかけにセレクトをスタート。ブランドの世界観や価値観に共感し、以来継続的に取り扱いを行っています。

ブランドを象徴するモチーフのひとつには、ミツバチや花など自然から着想を得たデザインがあります。自然の調和やバランスを表現したこれらのモチーフは、ブランドを代表するデザインとして展開されており、ロンハーマンでも非常に人気の高いアイテムです。

また、厳選した18Kゴールドと高品質なダイヤモンドを使用し、細部にまでこだわったクラフツマンシップにも定評があり、時代を超えて長く愛用できることも魅力です。特別な節目を彩る存在としてはもちろん、日常にもささやかな輝きを添える美しいジュエリーです。

ブランドを象徴するモチーフジュエリー

Designer’s Voice

「私にとってジュエリーは、思い出と物語を紡ぐものです。幼い頃、叔母たちが見せてくれたアンティークジュエリーには、それぞれに歴史と意味がありました。そのような体験が、世代を超えて受け継がれるようなタイムレスなジュエリーを作りたいという想いにつながっています。」

「前回の来日では、日本の人々の温かさや文化の美しさ、細部に宿る思いやりに深く心を打たれました。日本には静かな調和と美しさがあり、私自信も大きなインスピレーションを受けています。」

「日本の女性にも、ジュエリーをもっと自由に楽しんでほしいと思っています。重ね付けや組み合わせを楽しみながら、自分らしいスタイルを見つけてください。私自身も在店時には、そのお手伝いができることを楽しみにしています！」

デザイナーのサラ・ウェインストック氏デザイナーのサラ・ウェインストック氏

この特別な機会に、「Sara Weinstock」の世界観をぜひ店頭にてご体感ください。

■Sara Weinstockトランクショー＆デザイナー来店

イベント期間：4月18日（土）～4月25日（土）

デザイナー在店日時：4月18日（土）13:00～17:00

オーダーお渡し予定日：6月下旬

■ロンハーマン千駄ヶ谷店

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

営業時間：11時～19時半

問い合わせ先：03-3402-6839

ロンハーマン公式サイト(https://ronherman.jp/)

ロンハーマン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)