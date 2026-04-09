シンガポール発の名店【CHATTERBOX CAFE 丸の内店】、名物マンダリンチキンライスがオープン68日で累計7,777皿を記録！連日満席の人気店、春から新メニュー「ホッケンミー」も登場

アイエムエムフードサービス 株式会社

アイエムエムフードサービス株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：水口 直文）が運営する「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」(https://chatterboxcafe.jp/)は、シンガポールで1971年に誕生したレストランブランド「Chatterbox」の日本旗艦店です。「Chatterbox」は、チキンライスをはじめとするローカルフードを、ホテルレストランの舞台で洗練された一皿へと昇華し、“国際料理”として発信してきた先駆的ブランドです。

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」は、「Chatterbox」の味と世界観を東京で楽しめる店舗として、2026年1月26日にオープンしました。ブランドを象徴する看板メニュー「マンダリンチキンライス」は、しっとりとした鶏肉の旨みと香り高いライスが特長の一皿です。

オープン直後からテレビ・雑誌など多数のメディアで紹介され、東京で本場のチキンライスを楽しめる店として注目を集めています。満席で賑わう日も多く、人気が加速する中、名物「マンダリンチキンライス」の累計提供数が、オープンから70日足らず（68日）で7,777皿を達成いたしました。

・68日で累計7,777皿を達成！名物「マンダリンチキンライス」が丸の内で人気拡大

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」では、2026年1月26日のオープン以来、多くのお客様にご来店いただき、ブランドを象徴する看板メニュー「マンダリンチキンライス」の累計提供数がこのたび7,777皿を達成いたしました。東京で本格的なシンガポールの味を楽しめる店として、ランチ・ディナーともに支持を広げています。

「マンダリンチキンライス」は、しっとりやわらかく仕上げた鶏肉の旨み、鶏のだしを含ませて炊き上げた香り高いライス、そして味の変化を楽しめるソースとともに味わう一皿で、ブランドの魅力を象徴するメニューとして多くのお客様に親しまれています。丸の内という立地から、近隣ワーカーの方々はもちろん、名店の味を楽しみに、わざわざ訪れるお客様で連日賑わっています。

■メニュー概要

マンダリンチキンライス

1971年の創業以来、誇りをもって作り続けてきた「Chatterbox」を象徴する一皿。

ふっくらジューシーな肉質の鶏を、香り高いスープで丁寧に蒸し上げ、旨みを閉じ込めました。

鶏の出汁で炊いたジャスミンライスと滋味あふれるスープ、自家製チリソース・ジンジャーピューレ・ダークソイソースの3種のソースとともにお楽しみください。

マンダリンチキンライス

・春の新メニューが登場。海鮮の旨み広がる「シーフードホッケンミー」に注目

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」では、この春の新メニューとして、「シーフードホッケンミー」と「ココナッツシェイク」が加わりました。シンガポールらしい味わいを、より幅広くお楽しみいただけるラインアップとなっています。

「シーフードホッケンミー」は、2種類の麺を使ったシンガポール風の海鮮焼きそばです。エビ、イカ、貝類、豚バラ肉、卵、もやし、ニラを、太めのビーフンと中華麺とともに炒め、自家製の魚介出汁で旨み豊かに仕上げました。海鮮の風味が幾重にも重なる、満足感のある一皿です。

また、食後やカフェ利用にもおすすめの「ココナッツシェイク」も新たに登場。シンガポールらしい南国ムードを感じられる一杯として、これからの季節にもおすすめです。

春の新メニュー「シーフードホッケンミー」

・テレビ・雑誌・SixTONES公式YouTubeで大注目！芸能人も実食した話題の味

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」は、オープン直後から各種メディアでも注目を集めてきました。フジテレビ「めざましテレビ」、TBSテレビ「王様のブランチ」、雑誌・Webメディアなどで紹介され、東京初進出の話題店として関心を集めています。

なかでも、2026年2月14日放送のTBSテレビ「王様のブランチ」(https://immfoodservice.com/%e7%8e%8b%e6%a7%98%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%81%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/)では、「トレンド部」の中で紹介され、藤森 慎吾さん、オカリナさん、本田 響矢さんが来店。看板メニューの「マンダリンチキンライス」と、風味豊かなココナッツスープのシンガポールヌードル「濃厚ロブスターラクサ」を実食し、店舗の魅力をレポートしました。

また、2026年3月13日に配信されたSixTONES公式YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=AccdZfrLRK0)では、シンガポールの人気店でランチを楽しむ企画の中で、本場シンガポールの「CHATTERBOX CAFE」が登場しました。SixTONESのメンバー全員が来店し、料理にちなんだクイズに挑戦。動画は100万回以上再生され、数々の料理が紹介されたことで、ブランドへの関心を広げるきっかけとなりました。動画内で紹介された味を日本でも楽しめることが、「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」への注目にもつながっています。

今後もぜひ、多くの方に「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」自慢のシグネチャー料理をお楽しみいただければ幸いです。

■メディア掲載・出演実績

・フジテレビ「めざましテレビ」

2026年1月26日放送「きょうTOPICS」コーナーにて紹介

・TBSテレビ「王様のブランチ」

2026年2月14日放送「トレンド部」コーナーにて紹介(https://immfoodservice.com/%e7%8e%8b%e6%a7%98%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%81%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/)

出演：藤森慎吾さん、オカリナさん、本田響矢さん

・フジテレビ「めざましテレビ」

2026年2月24日放送 トレンド情報コーナー「イマドキ」にて紹介(https://immfoodservice.com/%e3%82%81%e3%81%96%e3%81%be%e3%81%97%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%a7%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/)

・雑誌「GOETHE」

2026年2月25日発売の4月号に掲載(https://immfoodservice.com/goethe%ef%bc%88%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%86%ef%bc%89%e3%81%a7%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/)

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」メニュー 一例

・日本旗艦店「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」で楽しむ、ブランドの味と世界観

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」は、国際性とビジネスが交差する東京・丸の内に店舗を構え、ブランドの味と世界観を体現する空間として、多くのお客様をお迎えしています。丸の内ビルディング5階に位置する店内は、木の温もりを感じる素材使いと落ち着いた色調で統一され、バーカウンターとテーブル席をバランスよく配置した、ラグジュアリーで居心地のよい空間が特長です。

窓際の席からは丸の内エリアの街並みを望むことができ、ランチタイムには明るく開放的な雰囲気を、ディナータイムには落ち着いた時間を過ごせる空間を演出します。日常の食事はもちろん、ビジネスランチや会食、ディナーまで、幅広いシーンでご利用いただけます。

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」内観

提供する料理は、看板メニューの「マンダリンチキンライス」をはじめ、「バクテー 骨付き肉の薬膳スープ仕立て チャターボックス秘伝スパイス」「濃厚ロブスターラクサ」「チャターボックス オリジナルスパイスチキンカレー」など、シンガポールらしい味わいを楽しめるラインアップです。

■名物料理のご紹介

・バクテー 骨付き肉の薬膳スープ仕立て チャターボックス秘伝スパイス

お腹も心も満たしてくれる当店のバクテーは、黒豚のスペアリブを秘伝のスパイスと香り豊かなハーブスープでじっくりと煮込み、サクサクの揚げパンと一緒にお楽しみいただきます。



・濃厚ロブスターラクサ

ロブスター、ウズラの卵、フィッシュケーキ、揚げ豆腐をたっぷり使用。

現地から直送されるスパイスと新鮮なココナッツミルク、エビの出汁を重ね合わせた、風味豊かなココナッツスープのシンガポールヌードルです。



・チャターボックス オリジナルスパイスチキンカレー

鶏肉、ジャガイモ、オクラ、ナスなどをスパイスでじっくり煮込んだ、心温まる一品。シェフ特製のニョニャ風ココナッツカレーソースは、現地の家庭料理を思わせる味わいです。

バクテー 骨付き肉の薬膳スープ仕立て チャターボックス秘伝スパイス濃厚ロブスターラクサ

今後も「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」を通じて、「Chatterbox」ならではの味と世界観、そしてシンガポールの食文化の魅力を、より多くの方へ届けてまいります。

■店舗概要

店舗名：CHATTERBOX CAFE 丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5階

グランドオープン：2026年1月26日（月）

営業時間：

Lunch 11:00～15:00（L.O.14:30）

Dinner 17:00～22:00（L.O.21:30）

電話番号：03-6257-5866

公式サイト：https://chatterboxcafe.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/chatterboxcafetokyo

■事前予約のご案内

下記の公式予約サイトにてご予約を承っております。

公式予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/chatterboxcafe/reserve/message



■ご利用について

・ご予約時間から15分を過ぎてご連絡が取れない場合、キャンセルとさせていただく場合がございます。

・9名様以上のご予約は、直接店舗までお問い合わせください。

・10％のサービス料を頂戴しております。



■お子様について

・中学生未満のお子様は、ご案内可能なテーブルに限りがございます。

・キッズメニューのご用意はございません。

CHATTERBOX CAFE 丸の内店 外観

アイエムエムフードサービス株式会社

代表者：代表取締役社長 水口 直文

所在地：石川県金沢市森山1-2-1

業種：飲食店の経営、飲食店のトータルプロデュース

URL：https://immfoodservice.com

【本件に関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂 紅翠香

電話番号：050-3204-0372

E-mail：info@asmedia-japan.com