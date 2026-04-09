神戸松蔭大学×カワノ×兵庫県による産学官連携プロジェクトが結実

株式会社HAQTSUYA

兵庫県は、神戸松蔭大学（神戸市灘区）およびカワノ株式会社（神戸市長田区）と連携して進めてきた産学官連携プロジェクトの成果として、Z世代が企画・デザイン・プロモーションを手がけたレディースシューズを、ふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」の新たな返礼品として提供開始いたします。

本商品は、神戸松蔭大学 人間科学部 ファッション・ハウジングデザイン学科の学生11名が約1年間にわたり取り組んだプロジェクトの集大成です。地場産業である婦人靴づくりの技術と、若者ならではの視点を掛け合わせることで、従来にはない新しい価値を創出しました。

プロジェクトの成果

■商品名：Pure Mode グルカサンダル

■寄附額：53,000円

■特徴：

・Z世代視点で再設計されたデザインと、長田の婦人靴職人による高品質な製造により、洗練された美しさとかわいさを備えた実用性の高いグルカサンダル。オリジナルリボンの脱着により自分だけのアレンジも可能に。

・本商品は、単なる製品開発ではなく、「若者が地域産業と本気で向き合った証」として位置付けられます。

■受付サイト：

楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f280003-hyogo/28101/

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/28000/7006804

ふるなび：https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1891630

プロジェクトの意義・今後の展開

【意義】

- 若年層の地域参画モデルの構築- 地場産業の新規顧客層開拓- ふるさと納税の価値再定義（“応援”から“共創”へ）

【今後の展開】

本モデルは、今後もテーマを変えながら継続展開を予定しており、他大学・他業種との連携も視野に入れています。

プロジェクトの背景

本取り組みは、兵庫県が推進するふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」事業の一環として実施されたものです。共学化を機に地域連携を強化する神戸松蔭大学と、大正10年創業の婦人靴メーカー・カワノ株式会社、そして兵庫県庁が連携。若者の創造力、地場産業の技術力、行政の制度基盤、これらを掛け合わせた“共創型モデル”として推進されました。

※返礼品開発にあたってのマーケティング支援、プロモーションプランニングはひょうごHAQTSUプロジェクトが並走。

神戸松蔭大学 ファッション・ハウジングデザイン学科 井上ゼミ コメント

「プロジェクト開始時には不安もありましたが、マーケティングを学び、ものづくりを知るプロの方と意見を交わしていくことで、自信を持ってデザインすることができました。シンプルかつ個性的な配色で、ヘビロテしやすいサンダルを目指しました。もっと個性を出したい時は、付属のリボンや自分だけの素材でアレンジしてください。かわいいもかっこいいも表現できるはずです。」

カワノ株式会社 コメント

「このたびの『産学官連携』により、若い感性を吹き込んだ新たな一足が完成しました。長年培った靴づくりと、学生による洗練されたモノトーン・アレンジを融合させた初の共同開発モデルです。地場産業の『品質』と次世代の『感性』。このプロジェクトから生まれたサンダルが、皆様の日常を鮮やかに彩ることを願っております。」

兵庫県 コメント

「若者が主体となり地域産業と向き合う本取り組みは、兵庫の未来を象徴するモデルです。本返礼品を通じて、多くの方に兵庫のものづくりの魅力を体感いただきたいと考えております。

4月9日より本返礼品の提供を開始することになりました。ぜひ一度、開発した返礼品をご覧ください。」

HAQTSUYA（ハックツヤ）について

博報堂（HAKUHODO）と大津屋（OTSUYA）。両社の間に“Q”を掲げることで誕生したのがふるさと納税中間業務をはじめとした各地域の隠された価値を発掘する「HAQTSUYA」（ハックツヤ）です。

博報堂が持つ社会課題解決力やネットワーク力と大津屋が持つふるさと納税における知見やノウハウを活かしその地域の魅力はなにか？どうすれば最大化できるのか？そんな Question（問い）を、チーム一丸となって Quest（追求）します。

【会社概要】

株式会社HAQTSUYA

所在地：福井県福井市西木田1丁目20-17

代表者：代表取締役CEO 小川 尚樹

事業内容：ふるさと納税業務支援、地域プロデュース、自治体DX支援等