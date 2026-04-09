No Company、初の執行役員を任命。今後の成長に向け経営体制を強化。

株式会社No Company

採用マーケティング支援を行う株式会社No Company（本社：東京都港区、代表取締役：秋山真）は、2026年4月1日より小谷哲也氏が執行役員に就任したことをお知らせいたします。今回の就任は、当社として初めての執行役員の設置となります。

No Companyでは、営業・マーケティング・商品開発といったビジネス機能を一体で推進する体制を強化しており、その取り組みの一環として、小谷をビジネス部門担当の執行役員に任命いたしました。小谷の参画により、事業運営および組織体制の強化を図ってまいります。

■ 就任の背景と今後の展開： なぜ「今」、初の執行役員なのか～AI時代・人的資本経営において高まる「選ばれる組織づくり」の重要性～

No Companyは、「スタイルマッチ（※）で組織と人を変えていく」ことをミッションに、採用および組織開発領域において、企業の価値観や行動様式を軸としたマッチング支援を行ってきました。

当社の「スタイルマッチ」は、大手企業を中心に導入が進み、採用にとどまらず組織開発やフィロソフィー策定へと展開が広がっています。

スタイルマッチの導入事例はこちら(https://www.no-company.co.jp/casestudy)

こうした背景には、人的資本経営への関心の高まりやAIの進化、人口減少といった構造変化により、「選ばれる組織」であることが求められる時代になっていることがあります。企業はスキルや経験だけでなく、その会社の価値観や働き方（行動様式）に合うかどうかが、より重要視されるようになっています。

こうした事業の拡張に伴い、当社においても営業・マーケティング・商品開発といったビジネスサイドの役割が拡大し、事業として次の成長フェーズに入っています。

今後さらに成長していくためには、経営の方針をスピード感をもって現場に落とし込み、着実に実行していく体制が必要です。そのため、ビジネス部門の最前線で意思決定と推進を担う役割として、初の執行役員を設置しました。

今回の任命は、単なる役職の引き上げではありません。事業をもう一段引き上げるためのキーパーソンとして、小谷哲也を執行役員に任命しました。

（※）価値観や行動様式をもとに企業と求職者がマッチングしている状態

■ 小谷 哲也 プロフィールと就任コメント

小谷 哲也（こだに てつや）

ビジネス部門担当 執行役員

プロフィール

新卒で博報堂グループのスパイスボックスに入社。デジタル/SNSマーケティングのプロデューサー、コミュニケーションプランナーを経験した後、経営戦略室 室長、グループ経営戦略担当補佐 執行役員に就任。

グループの経営戦略の執行とともに、HRBPの立ち上げや採用/組織開発も兼任。

No Companyには2021年からスパイスボックスと兼務で参画。これまで培ったマーケティング・コミュニケーションの経験を活かし、40社以上の企業の採用ブランディング戦略立案～実行支援を行うとともに、営業戦略・商品開発・採用領域における戦略・実行を推進。

就任コメント

日本には、ミスマッチで苦しむ人と組織が今も多く存在しています。No Companyが実現する「スタイルマッチ」は、単なる採用や組織開発支援ではなく、企業で働く一人ひとりが自分なりのストーリーを持って納得して働き、自分らしく人生を前に進めていける状態をつくることを目指しています。

「生きがい」と「働きがい」を両立させ、本来人や組織が持つポテンシャルを拓く。そこにはこれまで博報堂グループで培ってきたコミュニケーションの力に加え、No Company独自のサービスと、強固な組織体制が必要だと強く感じています。執行役員として、より多くの企業がスタイルマッチを実現しやすくするための事業づくりを推進していきます。

■ 代表取締役社長 秋山 真 のコメント

昨年は、No Company独自のサービスを起点に、多くの企業の人事・採用担当者の皆様と取り組みを重ねながら、「スタイルマッチ」を実現する手応えを感じた一年でした。

採用や組織開発の戦略から実行まで伴走する中で、自社としても営業・マーケティング・商品開発といったビジネスサイドのポテンシャルがまだ大きく残されていることを実感しています。

今後、スタイルマッチを社会に広く届けていくためには、既存の取り組みを深化させると同時に、事業としての推進力を高める必要があります。

そのため、創業5年を迎えるこのタイミングで、ビジネスサイドから経営体制を強化すべく、初の執行役員を任命しました。今後は、現場と経営をつなぐリーダーシップを持つ人材をさらに増やし、持続的な成長を実現し、スタイルマッチを社会に広く届けていきます。

No Companyが実現する「スタイルマッチ」

採用マーケティング支援のリーディングカンパニーであるNo Companyでは、企業のスタイル（価値観や行動様式）を言語化・可視化し、求職者に届けることで、自社に合う人材とのマッチング＝「スタイルマッチ」を実現しています。

これまでに100社・1000人を超える人事・採用担当者との対話を通じ、企業ごとの価値観や文化に関する知見を積み重ね、それぞれに最適な採用マーケティングの戦略や戦術を模索しながら取り組んできました。こうした経験をもとに、生活者に響く情報発信や採用プロセス設計を行い、企業と求職者双方にとって最適なマッチングを目指しています。

No Companyは、「スタイルマッチで組織と人を変えていく」を事業ミッションとし、この理念に基づいた多様なサービスを通じて、企業の人事・採用活動を支援しています。

株式会社No Company

博報堂グループ初のSNSデータを活用した採用広報支援企業。株式会社スパイスボックス（本社：東京都港区、代表取締役社長 田村栄治） の子会社として2021年10月1日に設立。SNSデータ活用ノウハウ、博報堂グループの一員として持つ豊富なマーケティング知見、実績を活かし、採用マーケティングのリーディングカンパニーとして企業の採用活動の支援や人的資本経営におけるブランディング支援を行う。

社名 ：株式会社No Company（読み方：ノーカンパニー 英文社名：No Company, inc.）

設立 ：2021年10月1日

資本金 ：2000万円

出資者 ：株式会社スパイスボックスほか

所在地 ：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23階 WeWork内

代表者 ：代表取締役社長 秋山真

事業内容：採用マーケティング支援

URL ：https://www.no-company.co.jp/