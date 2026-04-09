PLAZA限定！ディズニー＆ピクサー作品のキャラクターが風船を持ったデフォルメフィギュアになって登場！

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」にて、 『ディズニー／ピクサー』のバルーンシリーズを発表いたしました。 『カールじいさんの空飛ぶ家』に登場するラッセルをはじめ、『モンスターズ・インク』や『トイ・ストーリー』など、さまざまなピクサー作品の仲間たちが風船を手にして楽しんでいる姿を立体化。国内は 「PLAZA」限定で発売中です。

【コスビ】『ディズニー／ピクサー』シリーズ1 バルーン

ホットトイズがお贈りする、シンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的なトレーディングフィギュア「コスビ」シリーズに、『ディズニー／ピクサー』シリーズ1のバルーンがラインナップ！国内では、「PLAZA」限定アイテムとして登場！

『ディズニー／ピクサー』作品のキャラクターたちを、全高約5～8cmのミニフィギュアとして立体化。ラインナップは、ラッセル、サリー、エイリアン、ヨロコビ、カナシミ、メイの6種。

ラッセルサリーエイリアンヨロコビカナシミメイ

さらに、レアな確率で出てくるシークレットとして、ロッツォが存在します。

ロッツォ／シークレット

それぞれキャラクターに関連したモチーフの風船が付属し、手に持たせたり、取り付けることが可能です。また、トレーディングカードが付属。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックスとなっています。

●定価：各2,200円（税込）

●サイズ：高さ約5～8cm（風船付き：高さ約10～13cm）

●付属品：バルーン、カード

●メーカー：ホットトイズ

●発売・販売元：株式会社ホットトイズジャパン

●著作権表記： (C) Disney / Pixar

●販売店：PLAZA（※取扱い状況は店舗により異なります。）