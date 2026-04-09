【コートヤード・バイ・マリオット福井】『福寿園×コートヤード・バイ・マリオット福井　宇治茶アフタヌーンティー』開催｜初夏限定のスペシャルアフタヌーンティーが登場

マリオット・インターナショナル

コートヤード・バイ・マリオット福井（所在地：福井県福井市中央1丁目3番5号、総支配人：野中あずさ）では、2026年5月7日（木）より、16Ｆ 「THE LOUNGE & BAR」にて、「京都 福寿園×コートヤード・バイ・マリオット福井 宇治茶アフタヌーンティー」を開催いたします。

福寿園×コートヤード・バイ・マリオット福井 宇治茶アフタヌーンティー（イメージ）

福寿園とのコラボレーションによる、特別なアフタヌーンティーを開催いたします。歴史と伝統に培われた上質な宇治茶の魅力を、シェフとパティシエの感性で表現した、ここでしか味わえないひとときをご提供いたします。

香り高い煎茶や抹茶、ほうじ茶を使用したスイーツやセイボリーは、一品一品に繊細な味わいと美しい彩りを添え、お茶本来の豊かな風味と奥深い余韻をご堪能いただけます。セイボリーには福井県産の食材をふんだんに取り入れ、地産地消にこだわるシェフの想いが息づく、素材の魅力を活かした味わいに仕上げました。

さらに、福寿園こだわりの宇治茶とともに味わうことで、それぞれの風味がより一層引き立つ、奥行きのあるティータイムを演出いたします。上質なアフタヌーンティーを、優雅な空間で心ゆくまでご堪能ください。

【Welcome Tea (ペアリングセット)】

玉露金閣×あぶり生八つ橋 自家製リコッタクリーム

平安ほうじ茶×抹茶と柚子の小菓子

ペアリングセット

【ペアリング】

はじまりは、旨味豊かな玉露から。ゆっくりと口に含み、広がる旨味と甘みをご堪能ください。あぶり生八つ橋の後は、香ばしいほうじ茶でお口を整えます。お茶との調和が織りなす、至福のひとときをお愉しみください。

【Savory】

１. ふくいサーモン 煎茶のマリネ 枝豆のファラフェル

福井の地で育ったふくいサーモンを、福寿園の香り高い煎茶でやさしくマリネに。

煎茶の爽やかな渋みがサーモンの旨みを引き立てます。

添えた枝豆のファラフェルは、ほのかな甘みと軽やかな食感が特徴です。

Savoryプレート

２. フォアグラ アボカド フランボワーズの白和え 最中仕立て

濃厚でコク深いフォアグラに、アボカドのまろやかさとフランボワーズの甘酸っぱさを合わせた白和えを、香ばしい最中に仕立てました。軽やかな食感とともに、奥行きのある味わいをお愉しみいただけます。

３. 抹茶と大野青豆 豆乳のババロワ

香り立つ抹茶と、大野産青豆のやさしい甘みを活かした豆乳のババロワ。なめらかな口どけとともに、和の風味がふんわりと広がる一品です。

４. ふくいポークとトマトのオープンサンド

旨み豊かなふくいポークに、トマトの爽やかな酸味を合わせたオープンサンド。素材の持ち味を活かし、軽やかでありながら満足感のある一品に仕上げました。

ソースには福井県産の白味噌をマヨネーズと合わせて使用し、コクのあるやさしい甘みが全体の味わいを引き立てます。

５.あおさといちほまれの黒いアランチーニ

福井県産ブランド米「いちほまれ」と磯の香り豊かなあおさを合わせた、黒いアランチーニ。アランチーニはイタリア・シチリア発祥のライスコロッケで、外は香ばしく、中はもっちりとした食感が特徴です。パルメジャーノ・レッジャーノの芳醇なチーズの香りと、自家製トマトソースが調和した一品に仕上げました。

あおさといちほまれの黒いアランチーニSweets プレート

【Sweets】

１. 越前塩キャラメルとピーカンナッツ

越前塩のまろやかな塩味を効かせたキャラメルに、香ばしいピーカンナッツを合わせました。甘さと塩味のバランスが絶妙な、あと引く味わいです。

２.マンダリンと柚子のケーキ

マンダリンのやさしい甘みと、柚子の爽やかな香りとほどよい酸味を合わせたケーキ。軽やかな口どけとともに、柑橘の豊かな風味が広がる、すっきりとした後味をお愉しみいただけます。

３. プラリネとナッツのボンボン風ショコラ

香ばしいプラリネとナッツの食感を閉じ込めた、ボンボン風ショコラ。カカオのほろ苦さとともに、奥行きのある味わいが広がる贅沢な一粒です。

４. 玄米茶と無花果のマカロン

香ばしい玄米茶の風味に、無花果のやさしい甘みとプチプチとした食感を合わせたマカロン。和の香りと果実の味わいが調和する、上品で奥行きのある一品です。

ほうじ茶スコーン・抹茶のクグロフ抹茶のオペラ 濃茶のアイスクリーム添え

【Assiette】

１. ほうじ茶スコーン

香ばしいほうじ茶の豊かな香りが広がるスコーン。外はさっくり、中はしっとりとした食感で、やさしい甘みとともにお愉しみいただけます。ほうじ茶を練り込んだクロテッドクリームとともにお召し上がりください。

２. 抹茶クグロフ

香り高い抹茶を使用したクグロフ。クグロフはヨーロッパで親しまれる王冠型の焼き菓子で、しっとりとした生地が特徴です。抹茶の上品な苦みとやさしい甘みが調和する、味わい深い一品に仕上げました。

３. 抹茶オペラ 濃茶のアイスクリーム添え

抹茶の深い味わいを重ねたオペラに、濃茶のアイスクリームを添えて。層ごとに広がる上品な苦みとコクを、ひんやりとした口どけとともにお愉しみいただけます。お好みでお茶のクリームソースをかけてどうぞ

■福寿園×コートヤード・バイ・マリオット福井 宇治茶アフタヌーンティー 概要■

【場 所】16Ｆ THE LOUNGE & BAR

【期 間】2026年5月7日(木) ～ 2026年7月17日(金)

【料 金】\6,500 Bonvoy会員料金 \5,850（税金・サービス料込）

※Marriott Bonvoy会員様は10％割引となります。

※当日、店頭での会員登録でもご利用いただけます。

【時間】14：00～17：00（最終受付 16:00）

※要予約

※仕入れ状況により、メニュー内容を変更する場合がございます。

※ご予約で満席の場合がございます。

京都 福寿園

京都の茶舗「福寿園」は、寛政二年（1790年）に京都・山城にて福井伊右衛門により茶商として創業されました。創業以来二百三十余年にわたり、伝統を継承しながら茶の製造・販売に取り組んでいます。また、国内外に向けて日本茶の価値を発信し、品質および技術の向上を図りながら、安定した味わいの提供に努めています。

■コートヤード・バイ・マリオット福井について

コートヤード・バイ・マリオット福井は、マリオット・グループホテルの一つとして、日本国内では、 コートヤード・バイ・マリオット名古屋に続く 7 軒目のコートヤード・バイ・マリオットブランドのホ テルとして、2024 年 3 月 15 日に開業しました。北陸初進出、福井県で初の外資系ホテルとして 2024 年 3 月に開業しました。JR 福井駅から徒歩 2 分。JR 福井駅前に誕生した 28 階建てビル「FUKUMACHI BLOCK」の高層階に位置し、福井市の素晴らしい眺めを見下ろすことができるホテルです。シンプルで 洗練されていることを表す「枯淡」をコンセプトに据え、福井の伝統工芸を取り入れつつ、シンプルな がら奥深い「美」を表現しています。

名称 ：コートヤード・バイ・マリオット福井

住所 ：〒910-0006 福井県福井市中央 1 丁目 3 番 5 号

開業日：2024 年 3 月 15 日

客室数：252 室

公式サイト：https://www.marriott.com/ja/hotels/kmqcy-courtyard-fukui/overview/

【コートヤード・バイ・マリオット福井 ソーシャルメディア】

Instagram： https://www.instagram.com/courtyard_by_marriott_fukui/

Facebook ： https://www.facebook.com/CourtyardFukui/

公式ボタン :https://the-lounge-bar.courtyardfukui.com/specials

■Marriott Internationalについて

マリオット・インターナショナルのトラベルプログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ） は、当社の持つ30以上のホテルブランドをご利用いただけます。会員の皆様は、滞在ごとにポイントの獲得や交換が可能で、アメリカン・エキスプレスと提携したクレジットカードをご利用いただくとより早くポイントを貯めることができます。会員は、オールインクルーシブ・リゾートやプレミアム・レンタル・ホームを含むホテルやリゾートでのご滞在や、提携クレジットカードでの日常のお買い物でポイントを獲得できます。貯まったポイントは、将来のご滞在やMarriott Bonvoy Moments（マリオット ボンヴォイ モーメンツ）などの特典に交換したり、Marriott Bonvoy Boutiques(R)のラグジュアリーな商品と交換したりすることができます。Marriott Bonvoyアプリをご利用いただくと、会員の皆様はパーソナライゼーションと非接触型の体験をお楽しみいただけるため、安心してご旅行いただけます。Marriott Bonvoyへの無料会員登録やプログラムについての詳細は、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jpにアクセスしてください。Facebook、X、Instagram、TikTokでも随時情報を発信しています。(https://mobile-app.marriott.com/ja-jp%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82Facebook%E3%80%81X%E3%80%81Instagram%E3%80%81TikTok%E3%81%A7%E3%82%82%E9%9A%8F%E6%99%82%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)