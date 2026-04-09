昭和・平成バブル時代のディスコ音楽とバブルアート、ナイトバブルショーを楽しむ華金イベント『バブルミDJナイト』を4/10（金）にTOTTEIで開催

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）/TOTTEI」の運営企業として、アリーナを基点としたまちづくり・地域活性化に取り組んでいます。

2026年4月10日（金）は、水辺のイマーシブなバブルアートイベント『KOBE BUBBLUMI（神戸バブルミ）2026』を開催中の、春の夜風が心地よく感じられるようになったTOTTEIで、“バブル”をテーマにした一夜限りのベイサイドナイトイベント『バブルミDJナイト』を開催します。

『WEST CORRIDOR GROOVIN’ by TOTTEI』でおなじみのDJ KenNYstyleや、同イベントやその他イベントにも出演したDJ YAGIEが、昭和バブル×平成バブルのディスコ音楽をMIXしてお届けします。

また19時頃から、先日の開催時にお子さまだけでなく大人の方からも大反響だった、Babuuun！シャボン玉アーティストによるナイトバブルショーの開催も決定しました。バブルアート×シャボン玉×バブルDJミュージックの“バブル三昧”な夜をTOTTEIでお楽しみください！

日 時： 2026年4月10日（金）

DJライブ 18:00～20:00予定 / ナイトバブルショー 19:00頃開始予定

※当日の天候や準備状況により変動する可能性があります

会 場： 『KOBE BUBBLUMI 2026』陸上アート前周辺

※雨天時はアリーナ1階西側「Infosysゲート」周辺で開催。

出 演： DJライブ： DJ KenNYstyle / YAGIE

ナイトバブルショー： Babuuun！(https://babuuun.jp/)

当日グルメ情報

TOTTEI内のレストラン・カフェをご利用いただけます。ドリンクやフードのテイクアウトも充実しているので、外でイベントを楽しみながらお食事も楽しむことができます。またTOTTEI1周年記念限定グルメも提供中(https://www.totteikobe.jp/news/article/24273)。平日限定メニューもありますのでこの機会にぜひお楽しみください。

『KOBE BUBBLUMI 2026』開催期間中はさらにキッチンカーも臨時出店。21時頃まで営業しており、TOTTEI内の店舗が閉店後も、バブルミアートの点灯終了時間ギリギリまでドリンクやフードをお楽しみいただけます。

『KOBE BUBBLUMI 2026』 夜の会場風景TOTTEIアプリスタンプラリーも開催中！

神戸ストークスのチームカラーであるグリーンをテーマにしたオリジナルカクテルを提供中のバーを巡るデジタルスタンプラリーも開催中。バブルミ会場でチェックイン後、該当店舗2店舗以上を巡り、所定のアンケートに回答すると、「アリーナを推し色で染める！アリーナ点灯権」や「神戸ストークス選手サイン入りストーキーグッズ」をはじめ、「神戸をもっと好きになる、魅力満載の体験賞品」が抽選で当たります。

華金のTOTTEIを堪能した後、もう少しだけ夜の時間を楽しみたい方はぜひ神戸のバー巡りをお楽しみください。

ご参照：今週末のTOTTEIイベント情報

今週末の4月11日（土）・12日（日）のTOTTEIでは、神戸ストークスのホームゲーム（鹿児島レブナイズ戦）がGLION ARENA KOBEで行われる他、11日（土）にはその試合前のアリーナ内を巡る『Gアリアックヤードツアー』も行われ、現在も参加者を受付中です。

また両日の夜19:00から、TOTTEI横の海上を舞台に、新港町エリア初＆関西初上陸のアート志向ドローンショー『LIGHTDANCe（ライトダンス）presented by AGEHARIDe』も開催されます。

音楽と光のダンスを融合させ、ドローンショーを「芸術」に昇華させるというコンセプトで、300機のLEDドローンが立体的なアートを空中に描き出します。今回はAAA（トリプルエー）の「Charge & Go!」にあわせドローンが空に舞います