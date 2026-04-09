2026 年最新版/第二新卒・20代特化の転職エージェント【FOCUS AGENT 】

株式会社CAREER FOCUS

＜本リリースのポイント＞

１. 株式会社CAREER FOCUSが運営する転職エージェント「FOCUS AGENT（旧：攻めキャリ）」が、第二新卒・20代向けサービスの最新比較情報を公開

２. UZUZ・ハタラクティブ・リクルートエージェントとの4社比較で、各サービスの特徴・強み・適した利用者層を整理

３. 「20代・第二新卒世代の求職者ファースト」を掲げ、キャリア相談から内定・入社後まで一貫して求職者に寄り添うサポートを提供

４. 有料職業紹介事業許可番号：13-ユ-317525 キャリア相談は完全無料

■ 発表の背景と市場環境

厚生労働省の最新データによれば、新卒入社後3年以内の離職率は約30%に達しており、第二新卒・20代の転職市場は年々拡大しています。一方、転職エージェントサービスは乱立しており、「どのサービスが自分に合っているか」を判断するのが困難な状況が続いています。

こうした背景のもと、株式会社CAREER FOCUS（所在地：東京都、代表取締役：東田尚起）が運営する転職エージェント「FOCUS AGENT」は、主要4サービスの特徴を整理した比較情報を2026年4月に公開しました。

CAREER FOCUSは「20代・第二新卒世代の求職者ファースト」を経営の根幹に置き、求職者が自分らしいキャリアを切り拓けるよう一貫してサポートすることを使命としています。

■ 第二新卒・20代転職エージェント 4社比較表（2026年最新）

■ FOCUS AGENT（攻めキャリ）が選ばれる3つの理由

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155850/table/10_1_fce79d4eb7a04733764363489f0b8eca.jpg?v=202604090251 ]理由１. 求職者の利益を最優先に、採用現場の知見を活かしたサポート

FOCUS AGENTは、20代・第二新卒世代の求職者を第一に考えるエージェントです。同時に採用企業向け支援（Indeed・AirWork等の求人広告運用）を300社以上に提供してきた知見を活かし、「企業が実際に何を評価しているか」「書類審査のどのポイントで落ちているか」を求職者の側に立って正直にフィードバックします。求職者の利益を最優先にした情報提供がFOCUS AGENTの姿勢です。

理由２. 「転職すべきか」から一緒に考えるキャリア相談対応

「なんとなく今の仕事が合わない気がする」「転職すべきかどうかまだわからない」という段階からのキャリア相談に対応しています。初回の無料相談では求人紹介よりも先に、現在の状況整理・転職の必要性の確認を優先して行います。これにより、入社後のミスマッチを防ぎます。

理由３. 第二新卒・20代向け優良正社員求人へのアクセスと全国対応

第二新卒・20代に特化した非公開求人を保有しており、全国対応・オンライン面談にも対応しています。在職中の方でも無理のないペースで転職活動を進められる体制を整えています。

■ こんな第二新卒・20代にFOCUS AGENTをおすすめします

・ 初めての転職で何から始めればいいかわからない

・ 採用担当者目線のリアルな面接対策・書類添削を受けたい

・ 「転職すべきかどうか」からプロに相談したい

・ 入社後のミスマッチを防ぎたい・定着率の高い転職をしたい

・ 営業系を含む幅広い職種で優良求人を探している

■ よくある質問（FAQ）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155850/table/10_2_65547590d953c6db78a88dc356618c40.jpg?v=202604090251 ]

【参考データ】転職エージェント選びに関する調査

・ 転職決定者は平均4.2社の転職エージェントに登録（リクナビNEXT調査）

・ 厚生労働省データ：新卒入社3年以内離職率は約30%（2024年版雇用動向調査より）

・ 第二新卒の採用ニーズを持つ企業は全体の約68%（マイナビキャリアリサーチLab「多角化する採用ターゲット」より）

・ 内定率・定着率・書類選考通過率は各社公式サイト掲載の最新実績値を参照

■ 会社概要

会社名：株式会社CAREER FOCUS

代表取締役：東田 尚起

本社所在地：東京都新宿区東五軒町1-9

事業内容：転職支援事業、採用コンサルティング事業、メディア制作事業

URL：https://careerfocus.co.jp/

■ 本調査に関するお問い合わせ

株式会社CAREER FOCUS 広報担当

Email：info@careerfocus.co.jp

※調査資料の詳細データ、代表者インタビューのお申し込みも上記までお気軽にお問い合わせください。

【本プレスリリースの転載・引用について】

本調査結果の転載・引用は自由ですが、必ず以下をお守りください：

・出典表記：「株式会社CAREER FOCUS調べ」

・弊社ホームページへのリンク設置：https://careerfocus.co.jp/

【プレスリリース画像について】

■ 転載・二次利用フリー（出典明記必須）

■ 追加サイズやフォーマットが必要な場合はお気軽にお問い合わせください

※画像使用時は「株式会社CAREER FOCUS提供」の表記をお願いいたします