【町田市×ゼロプレイス】「まちだ　ガラス＆やきもの市」にて体験型ガチャを活用した参加型施策を実証― アンケート×ガチャで来場者との新たな接点を創出 ―

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、「まちだ ガラス＆やきもの市」にて、体験型ガチャマシンの提供および運用支援を行いました。

本取り組みでは、来場者がアンケートに回答することでガチャに参加できる仕組みを導入し、来場者との接点創出および参加促進を目的とした施策を実施しました。

■ イベント概要

イベント名：「まちだ ガラス＆やきもの市」

開催日：2026年3月28日（土）

会場：ぽっぽ町田 屋外広場・ピロティ（東京都町田市）

主催：町田市

■ 取り組みの背景

同イベントは、ガラスや陶芸などの工芸作品の魅力を発信し、作り手・売り手・来場者が集う場として開催されました。

一方で、イベント運営においては

・来場者との接点づくり

・参加を促す導線設計

・アンケート回収率の向上

といった課題が存在します。

こうした背景を踏まえ、当社は「体験」を起点とした参加型施策として、ガチャマシンを活用した取り組みを実施しました。

■ 実施内容

会場では、アンケート回答をきっかけにガチャへ参加できる仕組みを導入。

来場者が「回す」という体験を通じて自然に参加できる導線を設計し、

楽しみながらイベントに関与できる環境を構築しました。

また、景品としてオリジナル缶バッジを用意し、

来場者満足度の向上とともに、イベントの記憶に残る体験を提供しました。

■ 取り組みの特徴

・体験を起点とした参加導線の設計

・アンケートと連動した自然なデータ取得

・来場者の滞在時間および満足度の向上

ガチャというシンプルな行為を通じて、

来場者の行動を促し、イベント価値の最大化に貢献しました。

■ 今後の展望

株式会社ゼロプレイスは、体験型ガチャを「単なる販促ツール」ではなく、

人と情報をつなぐコミュニケーション装置として位置づけています。

今後も、自治体イベント・商業施設・展示会などにおいて、

参加したくなる仕組みを提供し、来場者体験の向上とデータ活用の両立を支援してまいります。

デジタルサイネージつきガチャマシーンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/

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