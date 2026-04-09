「お手もとのあかり展」で大きな反響を得た、演奏体験を高めるピアノライト　ピアノの鍵盤や楽譜を均一に照らすライト「PianoLight(R)」を4月16日に再販

ベンキュージャパン株式会社

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下BenQ）は、スマート照明ブランドのパイオニアとして、ピアノの鍵盤や楽譜を均一に照らすアップライトピアノ向け照明「PianoLight(R)」を2026年4月16日(木)に再販するとともに、コンサートホールのような光空間を実現するグランドピアノ向け照明「PianoLight(R) Grand」を2026年6月中旬にBenQダイレクトオンラインショップ・Amazon・楽天にて発売します。2026年2月に開催した、ライフスタイルのさまざまなシーンに寄り添った照明製品の体験型展示会「お手もとのあかり展」において大きな反響をいただいたことを受け、このたびの再販および新製品の発売に至りました。

また、「PianoLight(R)」は4月16日(木)の再販に先駆け、4月9日(木)よりBenQダイレクトオンラインショップにて先行予約販売を開始し、5%OFFでお求めいただけます。

6月中旬発売の「PianoLight(R) Grand」も同様に先行予約販売を実施する予定です。

本製品は、独自のSTEREO-Light(TM)技術をはじめとする先進的な光制御により、楽譜と鍵盤それぞれに最適な明るさを同時に届け、視認性と快適性を高い次元で両立します。PianoLight(R)は高反射率97％の光学設計とマルチゾーンレンズにより高効率かつ均一な照射を実現し、PianoLight(R) Grandはグランドピアノが必要とする広い演奏空間の照明のコントラストを最適化します。

自動調光機能と着席検知機能を備え、使用環境に応じて明るさを自動で最適化するとともに、電源のオン・オフも自動化。さらに、コンサートホール基準を満たす高照度設計とANSI規格に準拠した明るさ・色温度調整により、演奏やレッスン、創作などあらゆるシーンに適した光環境を実現します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147090/table/86_1_8b425c3209c4ab6570cc1756277d5934.jpg?v=202604090951 ]

異なるピアノ演奏のニーズに対応する2機種のラインアップ

「PianoLight(R)」「PianoLight(R) Grand」の主な特徴

PianoLight(R)はアップライトピアノの屋根に安定的かつコンパクトに設置でき、ご家庭でのピアノ練習に最適です。

PianoLight(R) Grandはランプヘッドから台座までに設けた5箇所の可変ジョイントにより、高さ・角度・位置を自在に調整でき、グランドピアノから電子ピアノまであらゆる形状のピアノや演奏空間に柔軟に対応することができます。

高反射リフレクターを用いて散乱光を集光するSTEREO-Light(TM) 技術を採用

2つに制御された光が、異なる距離や角度にある楽譜とピアノ鍵盤を同時に照らします。これにより、それぞれのエリアに適した明るさをバランスよく確保し、まぶしさや目の疲れを軽減。視認性と快適性を高めながら、空間全体の明るさも向上させるので、アンサンブルも快適に演奏できます。

PianoLight(R)は、反射率97％の高性能設計により、優れた光効率を実現。マルチゾーンレンズが楽譜中央を均一に照らすとともに、88鍵すべての鍵盤にまで光をしっかりと届けます。またPianoLight(R) Grandは、光を2方向に分割する独自構造により、鍵盤には300ルクスの照度を確保しつつ、楽譜面には均一な光を照射し、輝度均一度1.5以下を実現しています。

環境に応じて最適化されるスマートライティング機能搭載

自動調光機能と着席検知機能を搭載。内蔵センサーが周囲および楽譜の照度を個別に検知し、環境に応じて最適な明るさへ自動調整します。さらに、超音波センサーにより着席時には自動で電源がオン、離席後は約3分でオフとなり、快適で無駄のない演奏環境を実現します。

コンサートホール基準を満たす明るさと最適化された照明環境

コンサートホールの照明基準を満たす高照度設計により、楽譜面で500ルクス以上、照度比1.5の均一な明るさと、88鍵盤すべてに300ルクス以上の光を確保。さらに両モデルともにANSI規格に準拠した明るさ・色温度調整機能を搭載し、PianoLight(R)は15段階／6段階(2700K-5000K)、PianoLight(R) Grandは14段階／7段階（2700K～5300K）に対応し、演奏やレッスンなどシーンに応じた照明環境を実現します。

卓越した設計美と高い耐久性を両立

PianoLight(R) GrandはKabo Pydo Studio (ポーランド)がデザインを監修。マットブラックのアルミニウム合金製で、シンプルかつエレガントなデザインは、レッドドット・デザイン賞 2024を受賞しています。材質には耐久性に優れたS45C鋼を採用し、高い強度と信頼性を確保。また、重力センサーによる水平検知機能を搭載し、ライトヘッドを鍵盤中央の真上に合わせるだけで、最適な22.5度の角度へと導きます。加えて、身長に合わせて設置できる2種類のアイカバーがまぶしさを抑え、長時間でも快適に演奏できる視認環境を提供します。

「PianoLight(R)」「PianoLight(R) Grand」製品仕様表■ BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値のあるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。

■ BenQ Smart Lighting について

BenQ Smart Lighting チームは2017年にBenQ ScreenBar シリーズの先駆けとなった「ScreenBar」モニターライトを開発し、独自開発の光学デザインや自動調光機能といった照明の常識を変えた、液晶モニター向けの照明ブランドとして市場をリードしてきました。革新的な開発への追及が、当社の高品質な製品の基盤となっています。 今後もお客様のくらしやビジネスに寄り添い、より快適な照明ライフを提供していきます。

＜製品情報URL＞

PianoLight(R)製品ページ：https://www.benq.com/ja-jp/lighting/piano-light/pianolight.html

PianoLight(R) Grand製品ページ：https://www.benq.com/ja-jp/lighting/piano-light/pianolight-grand.html

ニュースページリンク：https://www.benq.com/ja-jp/news/products/20260409-674-pianolight.html

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト：https://www.benq.com/ja-jp/index.html

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ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

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