【新作Nintendo Switch(TM)ゲーム】撃って、魅せて、落とす！セクシーさとアクション全開の美少女TPS「カワイイフォース リバティライン」がNintendo Switch(TM)に電撃登場！

TROOOZE, INC.

TROOOZE（合同会社トローゼ）は、2026年4月9日、ニンテンドーeショップ(Nintendo eShop)にて、撃って、魅せて、落とす！セクシーさとアクション全開の美少女TPSゲーム「カワイイフォース リバティライン」(開発社HitGames Studio)の配信を開始したことをお知らせいたします。

ダウンロードサイト：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000113979

Nintendo Switch eShop：1,800円

PV動画：

https://www.youtube.com/watch?v=tkv5dgaPxFA

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tkv5dgaPxFA ]

最新カートゥーンレンダリング技術によって描き出されたアニメを超える圧倒的なビジュアルで、都市型アクションの没入感を極限まで引き上げます。

銃声とネオンが交差する夜の都市を舞台に、カワイイ美少女フォースによる熾烈な銃撃戦がいよいよ幕を開けます。

都市を支配する女性犯罪組織「ヴァレシア」の巨大な陰謀に立ち向かうべく、非公式女性特殊作戦チーム「リバティライン」が今こそ動き出します。

政府でさえ手を出せない危険な作戦を次々とこなす彼女たちの中心にいるのは、天真爛漫な笑顔の裏に圧倒的な射撃センスを秘めた「リナ」と、見るだけで息が止まりそうな危険な魅力を放つ「モモ」です。このふたりの美少女エージェントこそ、カワイイフォースの切り札となっています。

都心の高層ショッピングモール屋上から雨に濡れた路地裏まで、ヴァレシアの武器密売ルートを追いながらスリル満点のミッションを遂行することができます。

ステージクリアで獲得したゴールドを使って、リナとモモの挑発的でドキッとするコスチュームコレクションを手に入れることができます。

コスチュームを入手するたびに、そのテーマに合わせたオリジナル壁紙がアンロックされます。集めるごとに広がるコレクト欲はまさに止まりません。

さらにSHOWモードに突入すると、もうひとつの隠しオリジナル壁紙が解放されます。その完成度の高さは、一度見たら目が離せなくなること間違いありません。

リナとモモに直接タッチすると、キュートな反応からちょっぴり照れたリアクションまで、ふたりの可愛すぎる素顔を発見することができます。

ギャラリーモードでは、夜の都市を彩る艶やかで華麗な美少女イラストを収集し、自分だけのオリジナルコレクションを完成させることができます。

収集したコスチュームは、360度自由に鑑賞できるキャラクタービューアーモードにて、お好みのアングルからとことん堪能いただけます。

そして、全ストーリーをクリアした方だけに解放される待望のエンディングストーリーでは、リバティラインの内部に隠された衝撃の真実がついに明かされます。

ネオンに染まる都市で繰り広げられるキュートで危険なリナとモモの白熱銃撃バトル、目を奪う挑発的なコスチュームコレクション、壁紙アンロックの隠れた楽しさ、ギャラリーコレクト要素、そして衝撃のエンディングまで、可愛さと致命的なセクシーさをすべて詰め込んだ最新ビジュアル系TPSが、ここに登場します。

プロローグ

銃声とネオンサインが共存する巨大な都市。その裏側では、女性犯罪組織 「ヴァレシア(Valesia)」 が地下武器市場を完全に掌握し、静かに街全体を侵食していた。公的機関が沈黙したその場所に残されたのは、政府でさえ手を出せない作戦を微笑みながらこなす非公式女性特殊作戦チーム。それが 「カワイイフォース リバティライン」だ。

笑顔の裏に正確無比な射撃の才能を隠すリナ、輝くアクセサリーとドキッとする戦闘服の中に通信装置を忍ばせた危険な誘惑のモモ。ふたりの共通点はただひとつ、「可愛いけど、怖い。」 ヴァレシアの武器密売ルートを追う単純な作戦のはずだったが、任務が深まるにつれ、都市全体を揺るがす巨大な計画が徐々にその姿を現し始めた。

高層ショッピングモールの屋上での最初のミッション。予期せぬ爆発とともに都市全体の電力が途絶え、無線機の向こうから冷たい声が響いた。「内部漏洩を感知。作戦変更！」 その陰謀の中心には、かつて「カワイイフォース」のメンバーだったある人物の名前があった。都市の明かりが再び灯ったとき、彼女たちはすでに次の標的へと動き出していた。

基本情報タイトル名：カワイイフォース リバティライン(Kawaii Force: Liberty Line)

ジャンル：アニメ風カートゥーンレンダリング美少女TPSゲーム

価格：1,800円

ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000113979

PV動画：https://www.youtube.com/watch?v=tkv5dgaPxFA

公式サイト：https://x.com/troooze

(C) TROOOZE, INC.

(C) HitGames Studio