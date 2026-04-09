【JWマリオット・ホテル奈良】～奈良・月ヶ瀬「上久保茶園」との特別コラボレーション～　新茶シーズン到来　自ら摘んだ新芽を味わう体験型会席ランチを開催

マリオット・インターナショナル

JWマリオット・ホテル奈良（所在地:奈良県奈良市三条大路1丁目1-1）は、奈良・月ヶ瀬の名茶園「上久保茶園」とのコラボレーションによる体験型イベント「茶聖 上久保淳一氏と校倉 山下秀一のお茶と会席のマリアージュ」を、2026年5月8日（金）に開催いたします。

本イベントは、新茶シーズンの到来を告げる「八十八夜」の時期に合わせて開催される体験型プログラムです。参加者はテーブルに用意された新茶の枝から自ら新芽を摘み、揚げたての天ぷらなどとしてその場で味わうことができるほか、日本料理「校倉」による会席料理とともに、お茶の魅力を多角的にお楽しみいただけます。奈良の茶どころ月ヶ瀬だからこそ実現する、この時期、この土地ならではの特別なひとときです。

イベントでは、奈良・月ヶ瀬の茶農園「上久保茶園」より、全国手もみ茶品評会で最高位となる農林水産大臣賞を受賞し、最年少で「茶聖」の称号を持つ上久保淳一（うえくぼ じゅんいち）氏を迎えます。

上久保茶園と上久保淳一氏

当日は、上久保氏の解説を聞きながら、お茶の背景や製法、味わいの違いを学び、会席料理とお茶のペアリングを体験いただきます。伝統的な手揉み茶の技術を極めた第一人者であり、その引き込まれる語り口と、お茶の奥深さを軽快に伝えるトークでも知られる同氏の解説を通じて、通常は生産者のもとでしか触れることのない贅沢なお茶の世界を深くご堪能いただけます。

会席 イメージ

お料理は、日本料理「校倉」料理長・山下秀一が手掛ける会席コース。奈良県産食材をベースに、季節の造りや新芽を取り入れた揚物など、上久保茶園の茶葉を随所に取り入れた全7品をご用意いたします。素材の旨味にお茶の香りと奥行きを重ねた、季節感あふれる一皿に仕上げます。

また、お料理に合わせて7種類のお茶をご提供。新茶や玄米茶をはじめ、煎茶、かりがね茶、紅茶、ほうじ茶など、それぞれの個性を活かしたペアリングをお楽しみいただけます。

生産者の語りとともに、「摘む」「味わう」「学ぶ」という一連の体験を通じて、お茶の奥深さとともに新しい季節の訪れを五感で感じていただく贅沢なひとときをご提供いたします。

「茶聖 上久保淳一氏と校倉 山下秀一のお茶と会席のマリアージュ」概要

日程：2026年5月8日（金）

時間：11:45受付 / 12:00開始（14:00終了予定）

料金：お一人様 13,000円（税・サービス料込）

会場：JWマリオット・ホテル奈良1階 日本料理「校倉」

定員：20名

予約：電話 / 0742-36-5608

茶聖 上久保淳一氏と校倉 山下秀一のお茶と会席のマリアージュ(https://www.tablecheck.com/ja/jw-marriott-hotel-nara-azekura/reserve/experience/69ca0047d49cb044751b8ab8)

【内容】

・上久保淳一氏によるお茶の解説

・新茶の枝を使用した新芽摘み体験

・摘み取った新芽を使用した料理の提供

・会席料理7品とお茶7種のペアリング

【会席内容（予定）】

先付 / 造り / 温物 / 組肴 / 揚物 / 食事 / 水菓子

※造りおよび揚物に上久保茶園の茶葉を使用

【お茶ペアリング】

新茶 / 玄米茶 / 煎茶 / かりがね茶 / 紅茶 / ほうじ茶2種

上久保茶園について

奈良・月ヶ瀬の豊かな自然に抱かれた大和茶の名産地にて、代々受け継がれてきた伝統的な茶づくりを守りながら、品質を追求し続ける茶園です。徹底した土壌管理と丁寧な栽培、そして熟練の技による製法から生まれる茶葉は、力強い旨味とふくよかなコク、奥行きのある香りを併せ持つのが特徴です。

その味わいは、繊細な和菓子やスイーツにとどまらず、料理の素材を引き立てる要素としても高く評価されており、近年ではガストロノミーの分野においても注目を集めています。

https://www.teauekubo.org/#/

日本料理 校倉 料理長 山下 秀一

1996年に甲子園都ホテルにて料理人としてのスタートを切り、その後数々のホテルや老舗和食料理店「たん熊」北店・大阪店で技術を深め、2013年にスイスホテル南海大阪 日本料理「花暦」に着任、2015年には副料理長に、2021年からは料理長となり活躍。その後2024年10月よりJWマリオット・ホテル奈良 日本料理「校倉」の料理長として着任しました。旬の食材を活かし、季節感を大切にした料理を心がけており、ゲストの特別な一日に寄り添える料理を常に心がけている。

JWマリオット・ホテル奈良について

JWマリオット・ホテル奈良は、奈良県で初となるインターナショナルブランドのラグジュアリーホテルとして誕生しました。16室のスイートを含む158室の客室には天然素材を多く用い居心地の良さと安らぎを演出しています。また、館内のオールデイダイニング「シルクロード ダイニング」、鉄板焼、寿司、会席からなる日本料理「校倉」では、奈良県産の食材を始めとした全国からの選りすぐりの食材をお楽しみいただけます。ロビーラウンジ・バー「フライング スタッグ」では、本格的なアフタヌーンティーを提供する一方、経験豊富なバーテンダーによるカクテルやウィスキーなどもお楽しみいただけます。また、館内には、24時間ご利用いただけるフィットネスセンター、屋内スイミングプールのほかマッサージ、ジャグジー、フェイシャルトリートメントを体験頂けるスパ（ペアルーム1室を含む4室のトリートメントルーム、サウナ、スチームルームなど）を併設しており、リラックスした時間をお過ごしいただけます。また、様々な用途にご利用いただけるボールルームと4つのマルチレイアウトのミーティングルームを備えており、ご要望に合わせたイベントやウェディングなど特別な行事等にご利用頂けます。JWマリオット・ホテル奈良に関する詳細は、 http://jwmarriott-nara.jpよりご覧いただけます。(http://jwmarriott-nara.jp%E3%82%88%E3%82%8A%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

JWマリオット・ホテル＆リゾートについて

JWマリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーブランドのひとつです。マインドフルネスの考えにインスピレーションを受け、ゲストが心と身体の調和を取り戻し、より豊かな体験を得られるよう設計された“安息の地”を世界各地で提供しています。現在、30を超える国と地域に100軒以上のホテルを展開しており、洗練されたマインドフルな旅行者に向けた上質な体験を提供しています。JWマリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。