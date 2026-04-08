REAL VALUE出演をきっかけに、コケナワグループを応援してください。

コケナワホールディングス株式会社

コケナワホールディングス株式会社（愛知県名古屋市西区、代表取締役：苔縄義宗）は、本日19時から公開されている人気YouTube番組「REAL VALUE」への出演をきっかけに、私たちの活動をより多くの方に知っていただくための発信を行います。



私たちは、防災商品「ぽけっトイレ」の全国展開や、支援循環プロジェクト「サイクルストック」などを通じて、社会課題に向き合う事業づくりを続けてきました。今回の出演を“見て終わり”にせず、寄付、商品購入、SNSフォローという形で皆さまからの応援につなげていただけたらと考えています。

構成作家 苔ちゃんまずはじめに、私たちは、社会課題を「仕組み」で解決したい会社です。

コケナワグループは、単に商品を売る会社ではありません。社会の中にある「困りごと」や「もったいない」を見つけ、それを解決するための仕組みを事業として形にしていく、社会課題解決型のベンチャー企業です。

防災、支援、流通、地域連携。テーマは一つではありません。けれど私たちの中では、全部つながっています。誰かの不安を減らしたい。必要なものを必要な人に届けたい。余っているものや眠っている善意を、きちんと活きる形に変えたい。そんな思いを、企画で終わらせず、ちゃんと動く仕組みにすることが私たちの仕事です。

世の中には、足りないものと余っているものが同時にあります

いまの日本では、2021年の相対的貧困率が15.4％、**子どもの貧困率は11.5％**とされ、支援を必要とする人は決して少なくありません。 その一方で、2023年度の日本の食品ロスは464万トン。そのうち事業系231万トン、家庭系233万トンが発生しています。まだ使えるもの、まだ活かせるものが、届け先を持てずに失われています。

この現実を見るたびに思うのです。

「社会に足りないのは、モノそのものだけではなく、つなぐ仕組みなのだと。」

だから私たちは、売るだけでも、語るだけでもなく、社会の中に循環をつくる事業を育てています。

ぽけっトイレは、「買うことが応援になる」防災商品です。

私たちの代表的な取り組みのひとつが、防災商品「ぽけっトイレ」です。

災害時に困ることとして、水や食料は意識されやすい一方で、トイレの問題は後回しにされがちです。ですが実際には、排泄環境は衛生面だけでなく、心の余裕や生活の尊厳にも関わる大切なテーマです。「ぽけっトイレ」は、そんな防災の課題を少しでも身近なものにしたいという思いから生まれました。難しいことを考えなくても、まずは備える。家族のために、会社のために、自分のために持っておく。その小さな行動が、大きな安心につながります。

そして今回、番組をきっかけに私たちを知ってくださった方には、ぜひこの商品を手に取っていただきたいと思っています。



買うことが備えになり、同時に私たちへの応援にもなる。そんな形を、もっと広げていきたいです。

世界最小クラス！ぽけっトイレ（携帯トイレ）超コンパクト！手のひら便座（簡易便座）サイクルストックは、「寄付が仕組みに変わる」取り組みです

もうひとつの大きな挑戦が、一般社団法人サイクルストックです。

社会には、支援を必要としている人がいます。けれど、その声は見えにくく、届きにくいことが少なくありません。一方で、企業や社会の中には、まだ活かせる資源や支援の気持ちがあります。サイクルストックは、その間をつなぐための取り組みです。

私たちが目指しているのは、単発の支援ではなく、支援が続いていく仕組みです。寄付が集まれば、必要な人に必要な物資や支援を届けるための活動を前に進めることができます。誰かの善意をその場かぎりで終わらせず、次の支援につながる形に変えていく。そこに、この活動の意味があると考えています。

なぜ今、応援をお願いするのか

今回のREAL VALUE出演によって、私たちの存在を初めて知る方も多いと思います。だからこそ今、きちんとお願いしたいのです。

私たちは、まだ大企業ではありません。

でも、社会に必要なことを本気で事業にしようとしているベンチャーです。理想だけを語るのではなく、商品をつくり、届け、仕組みを回し、現場で試しながら前に進んでいます。

こうした挑戦は、応援してくださる方が増えるほど強くなります。



寄付してくださること。

商品を買ってくださること。

SNSをフォローして広げてくださること。



その一つひとつが、私たちにとって本当に大きな力になります。

どうか、3つの形で応援してください

私たちの活動に共感していただけた方には、ぜひ次のいずれかの形で応援いただけたら嬉しいです。

1．寄付して応援する(https://square.link/u/uvkO5kLn)

個人並びに企業様を対象に、新たな支援循環プロジェクトに対する

クラウドファンディングを2026年4月8日より開始しました！

サイクルストックの活動を通じて、支援の仕組みを広げていくための力になります。

〔https://square.link/u/uvkO5kLn〕

2．ぽけっトイレを買って応援する(https://square.kokenawa.co.jp/?_gl=1%2a1y3c3mr%2a_ga%2aOTA3NTc5ODA3LjE3NzU2NDE4NTQ.%2a_ga_FK3JHZGBFF%2aczE3NzU2NDE4NTMkbzEkZzEkdDE3NzU2NDE4NTQkajU5JGwwJGgxODk3Nzg0MTEx)

世界最小クラスを携帯トイレはお近くのコンビニ或いは薬局でお買い求めいただけますが、

2026年4月8日より直販サイトでもお買い求めいただけるようになりました！

防災をもっと身近にしながら、私たちの事業そのものを支える応援になります。

〔https://pocketoilet.com/〕

3．SNSをフォローして応援する(https://x.com/kokenawa)

代表自らが配信するSNSの運用を2026年4月8日より開始しました！

XやInstagramでつながっていただくことも、大きな応援です。

私たちの活動や考え方を知っていただき、広げていただけることが、

次の出会いや支援につながります。私も少しずつ投稿していきたいと思います。



〔X:https://x.com/kokenawa〕

〔Instagram:https://www.instagram.com/yoshinori.kokenawa/〕

最後に

コケナワグループは、これからも「社会に物語と仕組みを」つくっていきます。



防災も、支援も、地域とのつながりも、どれも一朝一夕ではできません。だからこそ、応援してくださる方と一緒に、少しずつ、でも確実に前へ進めていきたいと思っています。

本日19時の番組出演をきっかけに、もし少しでも「気になる」と思っていただけたなら、ぜひ私たちのことを知ってください。そしてできれば、応援してください。その応援が、次の挑戦を動かします！