美髪はトリートメント前の“仕込み”で差がつく！＜POTACIA(ポタシャ)＞より導入ミスト『ゼロミスト』発売開始

ドウエン株式会社

ドウエン株式会社は、スキンケア&ヘアケアブランド＜POTACIA(ポタシャ)＞より、導入ヘアミスト『ゼロミスト』を2026年4月21日（火）より発売いたします。

これまでヘアサロン向けに業務用サイズを展開し、トリートメント前の処理剤としてご好評をいただいておりましたが、このたびご家庭でも使いやすい150mLサイズでの発売が決定いたしました。

＜POTACIA＞とは

自ら備えている美しくなる力 = ポテンシャルを引き出すスキンケア&ヘアケアブランド、＜POTACIA(ポタシャ)＞。サロンで実際に使用されているハイクオリティの商品を、ご自宅でも気軽に取り入れることができます。

商品概要

・トリートメント前にひと吹き！美髪ケアをサポートする導入ヘアミスト

いつものトリートメント前にプラスすることで髪にうるおいを与え、その後に使用するトリートメントのなじみをサポート。ケラチン*1・コラーゲン*2・18-MEA*3 などの補修・保湿成分を配合し、ダメージを受けた髪をケアしながら、ツヤのある仕上がりへ導きます。サロンでのトリートメント施術前の導入ケアとしても使用されており、自宅でもワンランク上のヘアケア習慣を手軽に取り入れられるミストです。

*1 加水分解ケラチン（補修）、*2 加水分解コラーゲン（保湿）、*3 クオタニウム-33（補修）

・ドライヤー前やスタイリング前にも使える3wayマルチミスト

インバス・アウトバス・スタイリングに使えるマルチ仕様。トリートメント前の導入ミストとしてはもちろん、朝の寝ぐせ直しやドライヤー前のケア、コテ・アイロン使用前のスタイリング時など、さまざまなシーンで活躍します。エルカラクトン*4・ペリセア*5・トステア*6 などの補修成分を配合し、熱を使うスタイリング時のヘアケアをサポートします。毛先まで包み込み、ダメージ・パサつき・乾燥によるうねりを徹底的に補修します。

*4 γ-ドコサラクトン（毛髪補修）、*5 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa（補修）、*6 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（補修）

・ふんわりと広がるホワイトフルールの香り

ベルガモット/グリーン/リリー/ミュゲ/マグノリアをイメージした、清潔感と上品な甘さが重なるピュアな透明感のある香り。

使うたび程よく香りが広がり、軽やかに髪を包み込みます。

使用方法

〈インバス使用〉

シャンプー後、水気を切り髪全体に吹きかけ、そのままトリートメントを塗布します。

同ブランドの既存商品『ワントリ』とのライン使いもおすすめです。

▼『ワントリ』の詳細は下記URLからもご確認いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000089365.html

〈アウトバス使用〉

タオルドライ後のぬれた状態で、毛先を中心に髪全体に塗布し、ドライヤーで乾かします。

〈スタイリング使用〉

寝ぐせが気になる部分などに吹きかけ、ドライヤーで整えた後、コテ・アイロンをご使用ください。

商品情報

ポタシャ ゼロミスト

商品名：POTACIA zero mist（ポタシャ ゼロミスト）

香 り：ホワイトフルール

価 格：150mL / \1,980(税込)

発売日：

2026年4月9日(木)よりポタシャ公式オンラインショップ(https://www.potacia.shop/products/zero-mist)にて先行発売開始

2026年4月21日(火)より全国で発売開始

特設サイト：https://potacia-onetr.com/

Instagram：https://www.instagram.com/potacia_official/

ブランド紹介

より豊かな美しさを追求するために。

ドウエン株式会社は、これまでヘアケア製品を中心にサロン専売品の開発を行ってきました。

現場でお客様の課題と向き合い、高い要望に応えるために奮闘する日々の中で培われた美容成分への専門的な知識と製造技術を応用し、ヘアケア・スキンケアブランド＜POTACIA＞が誕生しました。

全ての人を笑顔にしたい。

そのために日々研究を重ね、新成分を積極的に採用し、製品開発の最先端を走り続ける。

それが私たちの使命です。

公式サイト：https://www.doueninc.com/