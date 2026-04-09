時を刻む、一生モノの手仕事。北海道・旭川の木工技法を用いた「北の大地の木の時計」と、岐阜・美濃の伝統色を纏う「陶器の置き時計」を新発売

■ 木工芸の到達点「北の大地の木の時計」

インターゼロ株式会社北の大地の木の時計

雄大な大雪山を望む北海道・旭川。厳しくも豊かな自然と、脈々と受け継がれてきた木工の技が息づくこの地で「北の大地の木の時計」は生まれました。

本時計の象徴となるのは、伝統技法「木象嵌（もくぞうがん）」で表現されたバーインデックスです。

染料や着色を一切用いず、樹種本来の色味と木目のみで描く技法は、まさに木工芸の到達点。

下絵に沿って台座を精密にくり抜き、同じ形状に象った異種木材を寸分の狂いもなくはめ込む緻密な作業は、熟練職人の研ぎ澄まされた技量なくして成立しません。

木目が絵柄の一部として立ち上がり、柔らかな光沢と奥行きを帯びた表情は「手技の美」そのもの。

指先をすべらせた瞬間に伝わる絹のような木肌と、ふわりと立ち上がる天然木のあたたかさが、日々の空間に静謐な芸術性をもたらします。無垢材ならではの豊かな経年変化も魅力のひとつ。長い歳月にわたって暮らしに寄り添うにふさわしい逸品です。

＜塗装ではない、希少木材本来の色で作り上げる3色の文字盤＞

ウォルナット（サイズ：直径300 × 厚み20mm）

高級材ウォルナットの深いブラウンに、墨のように濃く艶やかな黒を持つ希少材グラナディラのインデックスが冴えわたる端正な佇まい。重厚でありながら、理知的な静けさを湛えた仕上がりです。

価格：\28,600（税込）

北の大地の木の時計 ウォルナット

チェリー（サイズ： 直径280×厚み20mm）

淡い紅色が時とともに深みを増し、ゆっくりと豊かな色合いへ育つチェリー。

優しいアイボリーのカナダポプラのインデックスが繊細に映え、空間に柔らかな陰影と上品な気配を添えます。

価格：\24,200（税込）

北の大地の木の時計 チェリー

ミズナラ（サイズ： 直径250×厚み20mm）

北海道が誇る銘木。市場に出回る量が限られた、選ばれた木だけが持つ品格を宿しています。

明るく端正な木肌に、ウォルナットの深い濃茶のインデックスが静かに映え、凛とした気配をまといます。

価格：\28,600（税込）

北の大地の木の時計 ミズナラ

■ 千年の歴史が息づく「陶器の置き時計」

ウォルナットφ300 チェリーφ280 ミズナラφ250 カラーごとに大きさが異なります。陶器の置き時計

千年を超える歴史の中で育まれてきた陶の里、岐阜県・美濃地方。良質な陶土と職人の手仕事が息づく窯から、CHAMBREの「陶器の置き時計」は誕生しました。

明治初期より伝わる「鋳込み」の技法を用い、ひとつひとつ丁寧に成形。

型に流し、乾かし、磨き、焼く。そのすべての工程に、職人の指先の記憶が宿ります。

大量生産が主流となった現代において、多くの手間と時間を要する「鋳込み」は非常に貴重な製法となりました。

上質な土だからこそ生まれる柔らかく美しい白色。

そこに滲む陰影や釉薬の揺らぎは、手仕事が生む静かな個性です。

シンプルな中に確かな存在感を放ちます。

＜伝統色をのせた3つのインデックス＞

価格：\12,100（税込）（サイズ：幅130 × 高さ130 × 奥行90mm）

白い陶肌のインデックスには、古より伝わる日本の伝統色をのせました。

「時計を見るひとときが、優しく温かい時間となりますように」という願いを込めています。

sumi・墨

深い静けさの中に、知と精神の光を秘める。筆が走るときの呼吸を思わせる黒を表現しています。

陶器の置き時計 墨

akane・茜

夕陽に染まる空のような、やさしい赤。初日の出を待つ「初茜」の空のように、新しい始まりを思わせる色を添えました。

陶器の置き時計 茜

mirucha・海松茶

土と木を思わせる、あたたかく落ち着いた色。江戸の人々に愛された、やすらぎの色を纏います。

陶器の置き時計 海松茶

■ 母の日特別ラッピング＆新生活向け無料ラッピングサービス

全て手仕事で作られている為、一つ一つ僅かな揺らぎがございます。

数量限定 先着順となる特別ラッピングです。

インターゼロ株式会社の公式オンラインショップでは、ご購入いただいたお客様限定で、

通年無料のラッピングサービスを実施しております。

新生活を迎えられた大切な方への贈り物に、ぜひご活用ください。

さらに、4月10日より数量限定で「母の日特別ラッピングサービス」を開始いたします。

お母様への感謝を伝えるギフトにぴったりの、優しい花柄のラッピングをご用意いたしました。

日々の暮らしに寄り添う手仕事の時計とともに、あたたかな時間を贈ってみてはいかがでしょうか。

■ 展示会出展のお知らせ

下記日程で開催される「インテリア ライフスタイル」に出展いたします。

今回ご紹介した新商品をはじめ、職人の手仕事が息づくプロダクトの数々を直接お手にとってご覧いただけます。

会期： 2026年6月10日（水）～12日（金）10:00-18:00（最終日は16:30まで）

会場： 東京ビッグサイト 西展示棟

イベント名： インテリア ライフスタイル 2026

ホール：W2

ブースナンバー：A040

上質な木や土の温もりは、オフィスや商業施設にも心地よい静けさをもたらします。

空間演出などのコントラクト事業でのご活用についても、どうぞお気軽にご相談ください。



【会社概要】

会社名：インターゼロ株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目16－3 TSI神保町ビル3階

代表者：代表取締役社長 鈴木由希雄

事業内容：時計・インテリア商品の企画、製造、販売

公式サイト：https://www.interzero.co.jp

公式オンラインショップ：https://interzero.thebase.in