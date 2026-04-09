“恋に懐疑的”石丸伸二に変化「気持ち近づけたかな」ミス東大と急接近！？／おくすり“聖なる処方箋キー”発動で波乱の展開へ｜『恋愛病院』#2

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月9日（木）夜10時より、“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合う新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）の#2を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送いたします。

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられます。

参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー5名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務めます。

#2告知映像：https://x.com/i/web/status/2042089718754767009

■石丸伸二がミス東大とカヤックデートへ！気持ちに変化は現れるのか…？

#2では、#1に続き初デートの模様を放送。まずは、元政治家のしんじ（石丸伸二）と、現役東京大学大学院生のあさのカヤックデートからスタートします。 カヤックという共同作業の中で、2人は互いの恋愛観や価値観について語り合います。事前インタビューでは「恋愛に限らず、人間関係に関して懐疑的」「常に不安を抱き続けている」と語っていたしんじ。そんな彼が「気持ち近づけたかなという感じがする」と話す場面も。意外な変化にスタジオからも「こんなに無邪気に笑うんだ！」と驚きの声が上がります。果たしてしんじとあさのデートの行方は――。2人の関係の変化に注目です。

■おくすり“聖なる処方箋キー”発動で波乱の展開へ

また#2では、新たな“おくすり”として「聖なる処方箋キー」が登場。これは、きちんと向き合いたい相手に渡すことで、一晩2人きりで同じ部屋で過ごすことができる特別な鍵。ただし、相手がその誘いに応じるかどうかは自由というルールに、参加者たちは「今までの恋愛番組でなくない！？」と騒然となります。

さらにこの場面でも、しんじは独自の視点から持論を展開し、スタジオからは「なんでそんな難しいふうにするの！」「しんじやめて～」とツッコミが飛び交う場面も。

果たして、鍵を手にするのは誰なのか。そして、その相手に選ばれるのは一体誰なのか――。

さらに、それぞれのデートを通して参加者たちの“症状”も少しずつ浮き彫りに。スタジオの見届け人たちも「拗らせてるなぁ」「何があったの！」と頭を抱えるほど、参加者たちのリアルな恋愛観が明かされていきます。

それぞれの関係が一気に動き出す『恋愛病院』#2は、4月9日（木）夜10時より「ABEMA」にて放送。ぜひご期待ください。

■新番組『恋愛病院』放送概要

放送日時： 2026年4月2日（木）から毎週木曜日夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

出演：アレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ

#2放送日時： 2026年4月9日（木）夜10時～

#2放送URL：https://abema.go.link/2ysrk

事前インタビュー：https://abema.go.link/fDo6J

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=PgQTZ3IQPDE

▼『恋愛病院』参加者10名（※50音順）

＜男性参加者＞

しんじ（石丸伸二/43歳）

ひでお（石黒英雄/37歳）

まさかつ（雫石将克/32歳）

ゆうと（小泉勇人/30歳）

りゅうせい（桑田龍征/40歳）

＜女性参加者＞

あさ（神谷明采/25歳）

いずみ（千間泉実/33歳）

エリナ（平川愛里菜/33歳）

なつこ（辰巳奈都子/38歳）

はるか（池田陽花/30歳）

※OA時の年齢となります。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/