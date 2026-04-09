【銀座・和光】「中里 隆・太亀・健太展 ー暮らしを楽しむ器たちー」を5月9日（土）より開催

株式会社 和光

唐津の豊かな自然の中で土と炎に向き合い、確かな技と感性を受け継いできた隆太窯。

本展では、中里 隆氏・太亀氏・健太氏の親・子・孫の三人展を開催いたします。

隆氏の伸びやかで自由な造形と品格ある佇まい、太亀氏の従来の技法と独自に発展させた技法を用いた、使い手に寄り添うような心地よさ、そして健太氏の伝統を踏まえながらも現代の暮らしに即した新たな感覚。

それぞれの個性は異なりながらも、唐津焼の本質に根ざした仕事として静かに響き合います。

日々の食卓で使う楽しさを感じていただける器から、手に取ることで作り手の想いが伝わる茶陶、大作の大鉢や花器まで、三者三様の「今」をご覧ください。

世界を旅する中里 隆、隆太窯を守る太亀、未来に飛躍する健太

中里 隆さんの作品は、その人柄を映して魅力的です。その魅力は、毎日 700 個、同じ形の皿や碗を

蹴ロクロで挽くという若き日の修練から生まれました。世界中のさまざまな場所で制作し個展を開催

するというのが中里 隆スタイルです。俵形や提瓶、くわい形瓶などは従来の唐津焼にはなかったかたち

です。文筆家、音楽家、料理人など色々な方々と共に酒を飲み、料理を食べ、語り合うというのが隆太窯の夕食風景です。その作陶と生活スタイルは、太亀さんにも受け継がれています。太亀さんは三島手の技法を参考に独自の表現を生み出しました。健太さんは未来への願いを託す器として経筒、そして日々を彩る皿、湯呑などを制作しています。経筒は花器としても、オブジェとしても素敵な作品です。

美術評論家 森 孝一

◎中里 隆氏・太亀氏・健太氏と美術評論家 森 孝一氏によるギャラリートークを予定しております。

日時：5月9日（土） 14:00～

お問い合わせ先：和光 美術部 03‐3562‐2111（代表）

◎混雑時には入場を制限させていただく場合がございます。

【中里 隆】

「黒釉大壺」（径44.4×高さ43.6cm）（左から）「錆朱鴨徳利」（14.1×8.2×高さ8.7cm）、「テラシッジ鴨徳利」（12.1×8.6×高さ8.2cm）、「唐津南蛮鴨徳利」（13.7×8.6×高さ8.2cm）

【中里太亀】

「粉引摺落叩き壺」（径25.4×高さ22.5cm）「三島大皿」（径37.4×高さ5.2cm）

【中里健太】

「緑釉径筒」（径14×高さ27.6cm）

中里 隆（なかざと・たかし）略歴

1937年 佐賀県唐津市にて、十二代中里太郎右衛門（無庵）の五男として生まれる

1961年 朝日新聞社主催第10回現代日本陶芸展にて、陶彫「双魚」第一席受賞

1971年 小山冨士夫先生の推薦により種子島へ渡島、西之表市古園に築窯し種子島焼を始める

1974年 種子島を引揚げ唐津に帰郷、唐津市見借に築窯、隆太窯とする

1985年 日本陶磁協会主催の現代陶芸選抜展賞を受賞

1995年～ アメリカ コロラド州スノーマスアンダーソンランチ・アートセンター、 デンマーク ロイ

ヤルコペンハーゲンにおいて、ビジティングアーティストとして作陶。以後、国内外で作陶

2024年 日本陶磁協会賞・金賞受賞

中里太亀（なかざと・たき）略歴

1965年 佐賀県唐津市に生まれる

1988年 中里 隆のもとで焼きものを始める

1993年 柿傳ギャラリーにて、中里 隆、奥三十郎、三人展

1994年 万葉洞みゆき店にて、中里 隆、太亀 父子展

1995年 伊勢丹新宿店にて初個展

2014年 台北 福華沙龍にて、加藤春鼎、中里太亀、廖理光、杜芃萱、四人展

2019年 フランス・パリ ENYAAにて個展（2025年も開催）

中里健太（なかざと・けんた）略歴

1993年 佐賀県唐津市に生まれる

2015年 文化服装学院ファッション工科専門課程アパレルデザイン科 メンズデザインコース卒業

中里太亀のもとで焼きものを始める

2019年 銀座新古美術万葉洞にて親子三代展

2021年 福岡県 ギャラリートミナガにて初個展、唐津 洋々閣にて個展

2023年 新宿 柿傳ギャラリーにて東日本初個展(2024年、2025年も同会場にて展覧会を開催)

2024年 日本橋高島屋 美術工芸サロンにて展覧会を開催

「中里 隆・太亀・健太展 ー暮らしを楽しむ器たちー」

2026年5月9日（土）～18日（月）

会場：セイコーハウスホール（東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス 6階）

お問い合わせ先：03-3562-2111（代表）

営業時間：11:00～19:00（最終日は17:00まで）

休業日：無休

入場料：無料

主催/和光

◎和光ホールは、「セイコーハウスホール」へ名称変更しました。

セイコーグループ事業全般に関連する展示や、アーティストとの共創など、世界に向けてさまざまな発信をしてまいります。

◎撮影をご希望の際は、営業時間外にて承ります。

営業時間および催事は予告なしに変更する場合がございます。

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