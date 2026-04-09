【川崎を彩る16面の春】キットパスで描かれた巨大ウィンドウアートが満開！4月23日（木）、魔法のように消える「一斉水拭きフィナーレ」も実施

日本理化学工業株式会社

日本理化学工業株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：大山隆久）は、川崎市近隣で活動する「キットパス」を愛するアーティスト16名と協力し、JR川崎駅近隣の複合施設「ソリッドスクエア」にて、春をテーマにしたウィンドウアートを公開中です。

本企画は、川崎の桜の開花に合わせ、地元にゆかりのあるアーティストたちへ呼びかけ実現したものです。16枚の巨大な窓ガラスが、アーティストの手によって個性豊かな「春」に彩られました。このアートは2026年4月23日（木）午前9：00まで展示され、最後はキットパスの真骨頂である「水拭き」によって一斉に消去するフィナーレを迎えます。

16名のアーティストと社長の大山。7時間30分かけたそれぞれの春が美しく窓ガラスを彩ります

1. 企画背景：川崎の街を、アーティストの感性で春色に。

「描く楽しさをすべての人に」を掲げる弊社が、地元・川崎の桜シーズンを盛り上げるべく、日頃からキットパスを愛用いただいている近隣のアーティスト16名に声をかけました。

「#キットパス桜前線2026(https://www.instagram.com/p/DU5ZTOQDZco/?img_index=1)」というSNSプロジェクトと連動し、ソリッドスクエアの大きな窓ガラスをキャンバスに、約8時間に及ぶライブドローイングを経て、可憐な桜、爽やかな春の風、生命力あふれる色彩など、16面それぞれに異なる春が誕生しました。通勤や散歩で通りかかる方々が思わず足を止め、キットパスならではの柔らかな質感に見入る光景が広がっています。

2. 見どころ：時間と場所で表情を変えるキットパスウィンドウアート

キットパスは、窓ガラスに描くとステンドグラスのように光を透過します。

ビルの中から： 外光に透ける鮮やかな色彩を楽しめます。

ビルの外から： キットパスの発色が一層クリアに。街の風景とアートが溶け合うダイナミックな姿を楽しめます。

時間の変化： 朝、昼、夕暮れ時の日差しや光で、アートの発色が変化します。

夕方から夜にかけてのアート一面。屋内からはこのような発色を楽しむことができ、多くの方の目を惹きつけています。

また、アーティスト同士が手法を教え合い、刺激し合って生まれたこの空間は、まさに「描く楽しさ」が連鎖してできた、今だけの特別な景色です。

キットパスの鮮やかな発色をいかして明るい春を描くアーティストkeppyさん1枠ごとに全く違った春のアートが描かれます（左：Namimachiさん、右：後藤天馬さん）

3. フィナーレ：4月23日（木）午前9時から「一斉水拭き」で、まっさらな明日へ

本展示の締めくくりとして、4月23日（木）の午前中に、全てのアートを水拭きで消去します。 「濡れた布で簡単に消せる」というキットパスの特性を活かし、あえて見事に描き上げられたアートをすべて消し去り、窓ガラスにアートをする楽しさを手軽さもアピールしていきます。普段消去は舞台裏として発信や事前告知を行うことはほとんどありませんが、今回は多くの方が訪れる施設ということもあり、あえてたくさんの方の往来がある平日の午前中に一斉水拭きを行い、事前告知によって「描くこと」と同じくらい「消すこと」が簡単で楽しい。そんなキットパスの魔法を、最後の瞬間までお楽しみいただけるようにしました。

（消去作業は日本理化学工業社員とアーティストで行います。一般の方にはご自由に観覧いただくことができます。）

4. 代表取締役社長・大山隆久のコメント

「地元・川崎で活躍するアーティストの皆さんが、弊社のキットパスを使って、これほどまでに素晴らしい春を表現してくださったことに心から感動しています。 ソリッドスクエアを訪れる方々が笑顔で足を止める様子を見て、アートが持つ『街を元気にする力』を再確認しました。お米のワックスから生まれたキットパスは、誰でも、どこにでも描け、そして消すことができます。4月23日の午前中に一斉に消去する様子は普段はなかなか公開していないものです。消去前の今、ぜひこの“16枚の彩溢れる春”を多くの方に体感していただきたいです。」

5. 実施概要

展示期間： 公開中 ～ 2026年4月23日（木）午前中まで

一斉消去イベント： 4月23日（木） 9:00頃より開始予定

場所： ソリッドスクエア（神奈川県川崎市幸区堀川町580）

参加アーティスト： Nobue3 Art、sophie、アリカ、アイ・アートオフィス、ナミマチ（NAMIMACHI）、KyoKo、小牧壮太郎、うてなかよこ、みやたけルキ、Hosaka Misae、keppy、谷本一樹、小松凛、後藤天馬、津田樫男、Tori₃

6. 会社概要

日本理化学工業株式会社 1937年創業。国内シェア約70％を誇る「ダストレスチョーク」の製造メーカー。お米のワックスを主原料とした筆記具「キットパス」は、2024年日本文具大賞グランプリを受賞。社員の約7割が知的障がい者であり、一人ひとりの特性に合わせたものづくりを通じて、全ての人が働く幸せを実感できる「皆働社会」の実現を目指しています。

※川崎市高津区のホテル ARU KSPでは皆画展を開催中。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本理化学工業株式会社 広報担当

電話：044-811-4121

公式サイト：https://www.rikagaku.co.jp(https://rikagaku.co.jp/)

本件掲載Instagram：@rikagaku_official(https://www.instagram.com/p/DWaJfgLAQ-7/?img_index=1)