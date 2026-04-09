“料理×エンタメ”の新体験フェス、「NATSLIVE FES 2026」開催　戸板女子短期大学×NATSLIVEが産学連携

戸板女子短期大学

戸板女子短期大学（東京都港区芝）は、株式会社NATSLIVE Groupが主催する体験型クッキングフェス「NATSLIVE FES 2026」に協力し、2026年5月2日（土）・3日（日）の2日間、本学キャンパスにて同イベントを開催いたします。

本イベントは、日本最大級のクッキングライブ配信アプリ「NATSLIVE」に出演するキャストとともに、料理を“作って・食べて・楽しむ”新しい体験型エンターテインメントフェスです。料理教室やクッキングステージ、コラボフードなど多彩なコンテンツが展開されます。

■ 学生主体の実行委員会による“リアルな学びの場”

本イベントでは、本学の在学生による「NATSLIVE FES 2026 実行委員会」を組成。

学生は約3か月にわたり、企画・広報・運営に携わり、実際のイベント制作の現場を体験します。

主な取り組み内容：

・イベントコンテンツの企画立案

・公式SNSの運用および情報発信

・コラボフードメニューの企画・開発

・会場装飾やフォトスポットの企画

・イベント当日の運営サポート

本取り組みは、エンターテインメント業界やフードビジネス領域における実践的な教育機会として、学生の主体性・企画力・発信力の向上を目的としています。

■ 「食×エンターテインメント」を学びに変える産学連携

イベントコンテンツの企画立案・公式SNSの運用コラボフードメニューの企画開発・当日の運営サポート

戸板女子短期大学は、食・ファッション・ビジネス分野における実践教育に力を入れており、本イベントはその教育方針を体現するプロジェクトです。

料理を通じたコミュニケーションや体験価値の創出を学ぶとともに、リアルイベントとデジタルコンテンツを融合させた新しいビジネスモデルへの理解を深める機会となります。

また、本イベントは本学キャンパス全館を活用して開催され、学生にとって“学びの場そのものがイベント会場になる”特別な経験を提供します。

■ イベント概要

イベント名：NATSLIVE FES 2026

開催日程 ：2026年5月2日（土）・3日（日）

開催場所 ：戸板女子短期大学（東京都港区芝2-21-17）

主催 ：株式会社NATSLIVE Group

協賛 ：貝印株式会社

協力 ：戸板女子短期大学

公式サイト：https://cafe.natslive.jp/fes/202605

■ 戸板女子短期大学について

戸板女子短期大学は、社会で即戦力となる人材の育成を目的に、「実践教育」を重視した教育を展開しています。産学連携プロジェクトやイベント運営など、リアルな社会課題に取り組む機会を通じて、学生の成長を支援しています。

https://www.toita.ac.jp/features/pbl/

■ 本件に関するお問い合わせ

戸板女子短期大学 三田キャンパス(東京都港区芝)

戸板女子短期大学 広報部

TEL：03-3451-8383

Email：ao@toita.ac.jp